Colombia

Ministerio de Transporte abrió consulta para reformar el Código Nacional de Tránsito: “No queremos construirla desde un escritorio”

La cartera organizará cuatro jornadas regionales y habilitará una plataforma virtual antes de presentar al Congreso la iniciativa destinada a actualizar reglas vigentes desde hace más de dos décadas

Policía de Tránsito de Bogotá
El Gobierno de Colombia iniciará en 2026 la reforma del Código Nacional de Tránsito tras más de dos décadas de vigencia - crédito Policía de Tránsito de Bogotá
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella iniciará en 2026 una reforma del Código Nacional de Tránsito, vigente desde hace más de 20 años, mediante cuatro encuentros regionales y una convocatoria digital para adecuar las normas de movilidad a las condiciones económicas y sociales del país.

La consulta no modificará el régimen de transporte previsto en la Ley 336 de 1996 ni las disposiciones sobre las modalidades de transporte público, cuyo trámite avanza por una vía independiente. El proceso se limitará a las reglas de tránsito antes de que el proyecto de ley llegue al Congreso de la República.

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En las redes sociales de la cartera de Transporte se invita a toda la ciudadanía a que participen de este proceso, el cual tendrá cuatro fechas específicas en cuatro de las principales ciudades del país.

“¡La reforma al Código de Tránsito se construye entre todos! Queremos escuchar tus propuestas para lograr reglas más justas, simplificar trámites y proteger la vida en las vías", dice el mensaje publicado en la cuenta de X del Ministerio.

El proceso de consulta no modificará la Ley 336 de 1996 ni las normas relativas al transporte público - crédito @MinTransporteCo/X
El proceso de consulta no modificará la Ley 336 de 1996 ni las normas relativas al transporte público - crédito @MinTransporteCo/X

La iniciativa busca proteger la vida, reforzar la aplicación de las normas y evaluar su impacto sobre quienes usan las vías para trabajar, estudiar, desplazarse o transportar mercancías, según el Ministerio de Transporte.

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Cuatro universidades como sedes de la consulta regional

Cuatro universidades situadas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín albergarán los encuentros regionales sobre movilidad - crédito @MinTransporteCo/X
Cuatro universidades situadas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín albergarán los encuentros regionales sobre movilidad - crédito @MinTransporteCo/X

La primera jornada será el 19 de octubre en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Barranquilla recibirá el segundo encuentro el 22 de octubre, en la Universidad del Norte.

Cali será sede de la tercera reunión el 26 de octubre, en la Pontificia Universidad Javeriana. El ciclo concluirá el 3 de noviembre en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín.

Las sesiones se realizarán de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.. Podrán asistir transportadores, motociclistas, conductores particulares, peatones, ciclistas, gremios, organizaciones sociales, autoridades territoriales y representantes de la academia.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, sostuvo que la revisión de la legislación debe partir de la experiencia de los usuarios de calles y carreteras. “No queremos construirla desde un escritorio, sin conocer lo que pasa en las calles y en las carreteras. Queremos escuchar sus experiencias, conocer los problemas que enfrentan y recoger sus ideas para construir una reforma que responda a las necesidades reales de los colombianos”, afirmó.

El Ministerio de Transporte habilitó una plataforma digital para la recepción de propuestas de modificación de artículos y procedimientos - crédito Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte habilitó una plataforma digital para la recepción de propuestas de modificación de artículos y procedimientos - crédito Ministerio de Transporte

Las propuestas también podrán presentarse mediante la plataforma codigojustoquesalvavidas.mintransporte.gov.co. Cada participante deberá registrar sus datos, elegir el tema de su aporte y explicar qué norma o procedimiento considera necesario modificar, junto con las razones de su iniciativa.

Los planteamientos podrán abordar las normas de comportamiento y circulación, las condiciones técnicas de los vehículos, los requisitos de los conductores, los sistemas de registro, el régimen sancionatorio, la institucionalidad de tránsito y los trámites ciudadanos.

La convocatoria pretende identificar las disposiciones que requieren ajustes y recoger alternativas de los distintos actores viales para la formulación del proyecto. El Ministerio de Transporte aclaró que esos aportes no incluirán cambios a la Ley 336 de 1996 ni a la regulación del transporte público.

El Gobierno ya había anunciado cambios en el Código Nacional de Tránsito

Ministerio de Trasporte - crédito Ministerio de Trasporte
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció a finales de agosto que estaba preparando una reforma al Código Nacional de Tránsito para reducir costos y trámites - crédito Ministerio de Trasporte

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara desde finales de agosto de 2026 una reforma al Código Nacional de Tránsito para reducir costos, simplificar trámites y revisar el sistema de multas, licencias, cursos obligatorios, patios, grúas, fotodetección y procedimientos vinculados con el Runt y el Simit.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que la medida busca evitar que las sanciones acumuladas afecten el sustento de los conductores: “Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede acabar pagando más de un salario mínimo”.

La discusión se desarrolla mientras aumentan las muertes en las vías. Entre enero y junio de 2026 fallecieron 4.751 personas, frente a 3.959 durante el mismo período de 2025, una diferencia de 792 víctimas.

El Gobierno considera que el incremento de multas y trámites no redujo la siniestralidad y estudia ajustar los cobros administrativos según la capacidad económica de los ciudadanos.

La reforma no prevé flexibilizar las sanciones por exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol ni falta de casco o cinturón.

Noguera sostuvo que el Gobierno será firme ante esas conductas: “Seremos firmes frente a conductas que ponen vidas en riesgo”. El proyecto todavía debe avanzar en su trámite, por lo que las obligaciones y sanciones vigentes continúan aplicándose.

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