Así era la ‘Casa del Terror’ al norte de Bogotá: se hallaron drogas, armas blancas, celulares robados y había menores de edad en situación vulnerable

Autoridades policiales y distritales llevaron a cabo una intervención en un inmueble conocido como la 'Casa del Terror' en la localidad de Suba, Bogotá. Durante el registro, los uniformados inspeccionaron habitaciones, incautaron sustancias estupefacientes y teléfonos celulares, y atendieron a personas y menores de edad hallados en el lugar para el restablecimiento de sus derechos - crédito @SeguridadBOG/X

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Las autoridades intervinieron una vivienda de Suba conocida como la “Casa del Terror” tras recibir alertas sobre presunto consumo y venta de estupefacientes, además de la presencia de menores en condiciones de vulnerabilidad.

El inmueble, ubicado en el barrio La Gaitana, alquilaba habitaciones por días, semanas o meses. Allí residían familias colombianas y venezolanas, incluidos niños, niñas y adolescentes. La inspección permitió hallar 30 dosis de estupefacientes, armas cortopunzantes y celulares reportados como robados. La Policía capturó a un hombre que tenía las sustancias y los equipos.

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En la vivienda encontraron a trece menores, de entre 6 meses y 17 años. Algunos convivían con sus padres, madres, padrastros o abuelos.

La Casa del Terror en Suba: 13 menores identificados, droga y armas blancas, fueron algunos de los hallazgos - crédito Secretaria de Seguridad de Bogotá

Las autoridades detectaron hacinamiento, suciedad, deterioro en las habitaciones y deficiencias en el manejo de residuos y alcantarillado. También identificaron una disposición inadecuada de heces humanas y de mascotas.

La Secretaría de Salud de Bogotá indicó que las condiciones higiénico-sanitarias representaban un riesgo para la salud e integridad de quienes permanecían en el lugar. Durante el procedimiento también se percibieron olores asociados al consumo de estupefacientes.

Seis menores fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.

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Las entidades iniciarán el proceso de restablecimiento de derechos, debido a que los menores se encontraban en situación de vulnerabilidad y desescolarización. Los padres de quienes no fueron trasladados fueron citados al centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Suba para evaluar su situación.

Presunto consumo y venta de estupefacientes - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Operativos recientes contra bandas criminales en Bogotá

Estos son algunos de los resultados reportados por las autoridades durante el mes de octubre de 2026:

52 capturas en ocho localidades: La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación realizaron 35 allanamientos en los sectores de Ciudad Bolívar, Fontibón, Santa Fe, Kennedy, Usaquén, Los Mártires, San Cristóbal y Barrios Unidos. Incautaron 28 armas de fuego, 17 kilos de estupefacientes y más de $45 millones en efectivo. Los operativos apuntaron a delitos como hurto, tráfico de drogas, extorsión, homicidio y estafa.

Desarticulación de “Los Cizallas”: Seis personas fueron capturadas en nueve allanamientos en Bogotá y Puerto Salgar. La estructura es señalada de cometer 33 robos violentos en supermercados de Engativá, Barrios Unidos, Suba, Kennedy y Puente Aranda.

Golpe a la estructura “Hera”: Las autoridades capturaron a 19 personas, 15 por orden judicial y cuatro en flagrancia, durante 17 allanamientos en Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda. El grupo presuntamente distribuía drogas desde negocios de autopartes en el sector de La Estanzuela. La Policía incautó más de 9.000 dosis de marihuana, bazuco y base de coca.

Captura de integrantes de “Los Chaguendo”: Cinco presuntos miembros de esta estructura fueron detenidos en las ciudades de Bogotá y Pereira, señalados de comenter los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado. La investigación ubicó sus actividades en la localidad de San Cristóbal.

Balance semanal: Bogotá informó 430 capturas en una semana. El reporte incluyó procedimientos contra “Los Cizallas” y “Hera”, además de capturas por hurto de vehículos, celulares y objetos de valor.

La intervención en la vivienda de la localidad de Suba se suma a una serie de operativos desplegados en puntos estratégicos de Bogotá contra estructuras vinculadas con el tráfico de estupefacientes, el hurto, la extorsión y otros delitos. Además de las capturas y las incautaciones, estos procedimientos buscan establecer responsabilidades penales, afectar las rentas de las organizaciones investigadas y prevenir que inmuebles, comercios o espacios residenciales sean utilizados para actividades ilegales.

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En el caso de la “Casa del Terror”, las actuaciones también tendrán un componente administrativo y de protección de la niñez.