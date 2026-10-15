Piden a la Procuraduría investigar a Mafe Carrascal por “expresiones vulgares” que hizo una menor con la que apareció en tarima durante marchas

La congresista contestó en sus redes sociales que no indujo a la menor a decir palabras vulgares - crédito @MafeCarrascal/X

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En medio de la oleada de críticas y cuestionamientos que generó la polémica aparición de una menor de cinco años en la tarima de la Plaza de Bolívar el 14 de octubre de 2026 (día de manifestaciones), acompañada por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, la periodista Sofía Casas decidió diligenciar una queja ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue una posible responsabilidad disciplinaria por parte de la congresista.

De acuerdo con Casas, pidió al Ministerio Público que se indague la presunta instrumentalización de la menor de edad. A través de un documento, la comunicadora explicó a la institución que la legisladora pudo haber tenido un papel importante en “expresiones vulgares” que hizo la niña y arengas que gritó en tarima.

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En consecuencia, solicitó que la Procuraduría examine el material audiovisual completo para establecer si Carrascal le dio instrucciones a la niña sobre lo que debía decir.

Este fue el mensaje de la ciudadana Sofía Casas sobre la intervención de la menor de edad en una tarima de la Plaza de Bolívar - crédito @SofyCasas_/X

“Las capturas disponibles no permiten establecer por sí solas quién impartió instrucciones ni qué palabras pronunció cada persona”, se lee en el escrito.

Casas solicitó que el organismo de control radique la queja, establezca si tiene competencia para iniciar una actuación disciplinaria y, de ser necesario, traslade el expediente a la autoridad correspondiente.

La ciudadana también planteó que se valore un traslado de la petición al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), con el fin de examinar eventuales medidas de protección para la menor y preservar su identidad.

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Incluso, citó el artículo 44 de la Constitución Política y la Ley 1098 de 2006, que establecen garantías especiales para niños, niñas y adolescentes. Aclaró que la presencia de una menor en una manifestación no supone por sí misma una falta, pero pidió determinar si existió una vulneración de derechos o una conducta disciplinariamente relevante.

La periodista acudió a la Procuraduría para que investigue - crédito @SofyCasas_/X

A esta intención se unió la concejal de Bogotá Sandra Forero Ramírez, que también cuestionó la participación de la niña en la movilización y anunció que remitió comunicaciones a la Comisión de Ética del Congreso y al Icbf.

“Usted —le dijo a Carrascal— la expuso frente a cientos de personas que estaban en la Plaza de Bolívar y frente a millones de personas que después la pueden ver en redes sociales. Radiqué cartas a la Comisión de Ética del Congreso y al @ICBFColombia para que investiguen su conducta”, escribió.

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La concejal Sandra Forero también pidió a la Comisión Ética del Congreso que investigue - crédito Sandra_ForeroR/X

María Fernanda Carrascal contestó: “No la induje”

La representante a la Cámara, por su parte, aseguró que no incitó a la niña a pronunciar una expresión ofensiva contra Abelardo de la Espriella durante las movilizaciones. Carrascal respondió con dos mensajes en su cuenta de X y un comunicado después de que circulara el video del episodio junto a la menor.

En su respuesta, aseguró: “Jamás la incité a decir ninguna grosería, fue una ocurrencia de la niña”. Según su versión, no conocía a la menor antes de la manifestación y le entregó el micrófono luego de que ella lo pidió, con el consentimiento de sus padres.

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La funcionaria sostuvo que las imágenes difundidas en redes sociales fueron editadas para dar la impresión de que ella le dictó al oído la frase pronunciada por la niña. En otro mensaje, además, advirtió sobre una presunta manipulación del video mediante inteligencia artificial.

Este fue el primer mensaje de Mafe Carrascal tras el episodio con una menor de edad - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal indicó que antes de la intervención había dicho que “las niñas no se borran”, una consigna que relacionó con sus críticas al congelamiento proyectado de recursos para el Icbf y con el lenguaje utilizado por esa entidad en sus comunicaciones.

Después de la primera expresión de la menor, la congresista afirmó que sí le dijo “Palestina libre”, pues la niña llevaba una bandera palestina. “Las niñas y los niños tienen derecho a ser escuchados”, señaló al defender su participación en el acto.

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La legisladora del Pacto Histórico también cuestionó la divulgación de imágenes que permiten identificar a la niña y a su familia. “La imagen de una menor no puede convertirse en un instrumento de ataque”, indicó.