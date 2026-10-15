Prepara estas deliciosas albóndigas de carne de res con el secreto de las abuelas, que hará a todos querer repetir

Albóndigas clásicas recién servidas en salsa de tomate casera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Las albóndigas de carne son una de esas preparaciones que convierten ingredientes sencillos en un plato abundante, casero y lleno de sabor. Su textura suave, el aroma del comino y el toque del hogao las hacen perfectas para compartir en familia.

Esta versión es internacional. En Italia preparan las famosas polpette con salsa de tomate para la pasta. Pero en Latinoamérica se han hecho casi que autóctonas con salsas y guisos locales, compañados de arroz blanco. La receta también permite aprovechar ingredientes económicos y fáciles de conseguir.

PUBLICIDAD

Receta de albóndigas de carne

Las albóndigas de carne son bolitas preparadas con carne molida, huevo, miga de pan y condimentos. Primero se sellan en una paila con aceite y luego se cocinan a fuego bajo dentro de un hogao de tomate y cebolla para conservar su jugosidad.

Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos

Cocción: 35 minutos

Tiempo total: 1 hora

Ingredientes

500 g de carne molida de res. 1 huevo. ½ taza de miga de pan. ¼ de taza de leche. 1 cebolla cabezona blanca. 1 cebolla larga. 2 tomates maduros. 2 dientes de ajo. 2 cucharadas de cilantro fresco picado. ½ cucharadita de comino. ½ cucharadita de color o achiote. 2 cucharadas de harina de trigo. 2 cucharadas de aceite vegetal. 3 tazas de agua o caldo de carne. 1 zanahoria. 4 papas sabaneras. Sal y pimienta al gusto. Arroz blanco para acompañar.

Las albóndigas con arroz blanco pueden ser una de las combinaciones más sencillas pero deliciosas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer albóndigas de carne, paso a paso

Ponga la miga de pan en un recipiente y agregue la leche. Déjela reposar durante 5 minutos para que se hidrate. Coloque la carne molida en un tazón amplio. Añada el huevo, la miga de pan escurrida, ½ cebolla cabezona finamente picada, 1 diente de ajo, el cilantro, el comino, el color, la sal y la pimienta. Mezcle con las manos limpias hasta integrar los ingredientes. No amase en exceso, porque la carne puede quedar dura después de la cocción. Tome porciones pequeñas y forme bolitas del mismo tamaño. Así todas se cocinarán de manera uniforme. Pase cada albóndiga por una capa muy fina de harina. Sacuda el exceso para evitar que la salsa quede demasiado pesada. Caliente el aceite en una paila amplia a fuego medio. Selle las albóndigas por todos sus lados durante 6 a 8 minutos. No es necesario cocinarlas por completo en este momento. Retire las albóndigas y reserve. En la misma paila, sofría la cebolla cabezona restante, la cebolla larga y el ajo picado. Agregue los tomates picados, la zanahoria en rodajas, el color, sal y pimienta. Cocine durante 10 minutos, hasta que los tomates se deshagan y se forme un guiso espeso. Vierta el agua o el caldo de carne. Incorpore las papas peladas y cortadas en trozos medianos. Regrese las albóndigas a la paila. Cocine a fuego bajo y con la olla tapada durante 15 a 20 minutos. Revise que la papa esté blanda y que la carne quede completamente cocida. Pruebe el punto de sal. Sirva las albóndigas con su salsa, arroz blanco y cilantro fresco por encima.

Mezcla a mano la carne molida, el huevo, pan remojado, cebolla, ajo, cilantro, comino, sal y pimienta en un bol grande - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 4 porciones, con aproximadamente 4 a 5 albóndigas por persona, según el tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 520 kcal

Proteína: 32 g

Carbohidratos: 48 g

Grasas: 22 g

Fibra: 5 g

Sodio: depende de la cantidad de sal y caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde las albóndigas en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta por 3 días. Espere a que se enfríen antes de taparlas.

También puede conservarlas en el congelador durante 2 meses, preferiblemente con la salsa. Para consumirlas, descongélelas en la nevera y caliéntelas a fuego bajo hasta que recuperen su temperatura.

PUBLICIDAD