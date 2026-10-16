Shakira y la Fundación Pies Descalzos concretaron una importante alianza para la reconstrucción de dos centros educativos afectados en Chocó

La Fundación Pies Descalzos y la CAF acordaron fortalecer su alianza para la reconstrucción de entidades educativas en el departamento del Chocó, afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito @AgendaCAF/X

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Shakira, fundadora de la Fundación Pies Descalzos, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF, por las siglas correspondientes a su nombre original, Corporación Andina de Fomento), acordaron fortalecer la alianza entre ambas instituciones para apoyar la recuperación educativa del Chocó tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según confirmó la entidad, esta destinará USD 1,35 millones a la reconstrucción de dos centros educativos y a una intervención para fortalecer la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

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La emergencia afectó cerca de 200 escuelas del departamento, lo que interrumpió las actividades escolares y generó necesidades de reconstrucción en las comunidades educativas. La iniciativa se enmarca en los mecanismos de CAF para atender el desastre natural.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinará 1,35 millones de dólares a la rehabilitación de infraestructura escolar - crédito @AgendaCAF/X

La primera etapa contempla la rehabilitación de la Institución Educativa San Joaquín, sede Salero, y del Centro Educativo Indígena José Melanio Tunay. También incluirá el diseño de acciones para ampliar las capacidades de la universidad, como parte de una colaboración que la Fundación Pies Descalzos y CAF desarrollan desde 2021 en distintos territorios de Colombia.

El sismo que motivó esta alianza ocurrió el 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m., con epicentro a unos 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo catalogó como el más fuerte registrado en la última década en el país, con una profundidad cercana a los 100 kilómetros.

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El movimiento telúrico se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, y generó daños estructurales graves en buena parte del centro y occidente colombiano.

El terremoto del 10 de agosto afectó cerca de 200 instituciones educativas en el Chocó e interrumpió las actividades escolares - crédito @Mineducacion/X

Según las cifras oficiales, al menos 287 personas fallecieron y más de 26.000 viviendas resultaron destruidas en todo el territorio nacional. En el Chocó, el balance fue de 13 muertos, más de 45.000 damnificados y cerca de 9.000 viviendas afectadas en 29 de los 31 municipios del departamento. Las réplicas de magnitud 2,8 y 4,8 que siguieron al evento principal también fueron percibidas en Ecuador, Panamá y Venezuela.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien había asumido el cargo pocos días antes, instaló un Puesto de Mando Unificado y ordenó un reporte detallado de daños a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Decenas de escuelas quedaron en ruinas en Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, lo que obligó al gobierno a recurrir a las clases virtuales como medida transitoria.

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Shakira viajó al Chocó y comprometió un millón de dólares para reconstruir escuelas

Shakira estuvo en Chocó acompañada de Howard Buffett, emnpresario y filántropo estadounidense, hijo de Warren Buffett - crédito @shakira/Instagram

Una semana después de la tragedia, Shakira aterrizó por sorpresa en Quibdó, capital del Chocó, acompañada por el filántropo Howard Buffett, hijo del multimillonario Warren Buffett. Junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, la cantante barranquillera recorrió barrios afectados y visitó la Institución Educativa Carrasquilla Industrial, uno de los planteles vinculados a su Fundación Pies Descalzos.

Durante la visita, la artista anunció que destinaría recursos propios a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y que, en alianza con Buffett, impulsaría la construcción de diez escuelas nuevas en el departamento.

El financiamiento, por un total de USD 1 millón, provino de dos fuentes: USD 500.000 del FIFA Global Citizen Education Fund —creado a partir de los ingresos generados por su canción Dai Dai durante el último Mundial de fútbol— y otros USD 500.000 aportados por la promotora de conciertos Live Nation.

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“Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio. El Chocó ha estado abandonado”, agregó la cantante durante la visita, quien dejó entrever que su presencia en la región buscaba mantener la atención mediática sobre la crisis.