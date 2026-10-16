La fundación a la Rueda Rueda subastará más de 60 obras para beneficiar a 480 menores

Más de 60 obras de maestros como Alejandro Obregón, Edgar Negret y Ana Mercedes Hoyos saldrán a puja el próximo martes 20 de octubre en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá durante la decimotercera edición de la Subasta a la Rueda Rueda.

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Más de 60 obras de maestros como Alejandro Obregón, Edgar Negret y Ana Mercedes Hoyos saldrán a puja el próximo martes 20 de octubre en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá durante la decimotercera edición de la Subasta a la Rueda Rueda, un evento benéfico que recaudará fondos para sostener los programas de formación artística y deportiva que benefician a 480 niñas, niños y adolescentes en Montería. La velada, organizada por la Fundación a la Rueda Rueda, rendirá además un homenaje póstumo al artista plástico colombiano Antonio Samudio, fallecido este año.

La cita anual, que desde hace más de una década convoca a coleccionistas, artistas, empresarios y personas vinculadas a causas sociales, destinará la totalidad de lo recaudado al funcionamiento de la sede que la Fundación opera en la capital de Córdoba. Allí, menores de entre 6 y 17 años participan en el Modelo Pedagógico de Ocio Creativo, una iniciativa centrada en disciplinas artísticas y deportivas que busca ofrecer herramientas de desarrollo integral a comunidades vulnerables del Caribe colombiano.

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Cuatro obras de Antonio Samudio llegarán a la puja como homenaje póstumo

La decimotercera edición de la subasta A la rueda rueda reservará un capítulo especial para la memoria de Antonio Samudio, artista plástico cuya producción abarcó la pintura y el grabado.

La decimotercera edición reservará un capítulo especial para la memoria de Antonio Samudio, artista plástico cuya producción abarcó la pintura y el grabado. Su trabajo se caracterizó por la exploración del cuerpo femenino, las naturalezas muertas y las escenas cotidianas e íntimas, temáticas que lo consolidaron como una voz reconocida dentro de la plástica nacional.

En reconocimiento a su legado, la Fundación a la Rueda Rueda llevará a subasta cuatro piezas del maestro: las pinturas Peras Compartidas y Ventana, acompañadas de dos grabados. Las obras permitirán a los asistentes acercarse a un universo creativo que transitó entre lo figurativo y lo introspectivo, y al mismo tiempo contribuir con su adquisición al financiamiento de los programas sociales en Montería.

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La curaduría reúne a figuras históricas de la plástica colombiana y a creadores contemporáneos

Emir Kent, "Cinetismo al atardecer"

La selección de los más de 60 lotes que saldrán a puja estuvo a cargo de María Victoria Estrada, curadora y directora de la subasta. El catálogo combina nombres fundamentales de la historia del arte colombiano con propuestas de la escena contemporánea, un criterio que ha distinguido a la Subasta a la Rueda Rueda a lo largo de sus trece ediciones.

Entre los maestros representados figuran Alejandro Obregón, Santiago Cárdenas, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Ana Mercedes Hoyos y Omar Rayo, artistas cuyas trayectorias marcaron el rumbo de las artes visuales en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. A ellos se suman creadores contemporáneos como Christian Albarracín, Javier Caraballo, Carlos Salas y Federico Uribe, quienes aportan miradas actuales y amplían el espectro de la oferta disponible para los coleccionistas.

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La convivencia de generaciones y lenguajes plásticos dentro de un mismo catálogo refuerza el propósito de la Fundación de posicionar el arte como vehículo de transformación social, al tiempo que ofrece a los pujadores un abanico diverso de estilos, técnicas y formatos.

Tres lotes creados por los beneficiarios del programa compartirán espacio con los maestros

Como ya es tradición en la subasta, tres lotes elaborados por niñas, niños y adolescentes del programa de pintura de la Fundación se exhibirán junto a las obras de artistas consagrados.

Como ya es tradición en la subasta, tres lotes elaborados por niñas, niños y adolescentes del programa de pintura de la Fundación se exhibirán junto a las obras de artistas consagrados. Esta práctica, sostenida a lo largo de las distintas ediciones, permite que los asistentes conozcan de primera mano los avances formativos de los beneficiarios y valoren el talento que se cultiva en las aulas de Montería.

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La inclusión de estas piezas en la puja subraya el vínculo directo entre la subasta y el trabajo cotidiano de la organización: cada obra adquirida contribuye a financiar la formación de quienes, a su vez, comienzan a producir sus propias creaciones. Para la Fundación, se trata de un ciclo que conecta el coleccionismo con la pedagogía y la inversión social con el desarrollo artístico de nuevas generaciones.

Denise Ratinoff de Lira dirigirá el martillo por noveno año consecutivo

Las pujas de la noche estarán conducidas nuevamente por Denise Ratinoff de Lira, vicepresidenta sénior de Christie’s.

Las pujas de la noche estarán conducidas nuevamente por Denise Ratinoff de Lira, vicepresidenta sénior de Christie’s, quien ha estado al frente del martillo de esta subasta benéfica de manera ininterrumpida desde 2015. Ratinoff de Lira será la encargada de adjudicar cada lote a quien presente la oferta más alta y de anunciar la palabra “¡vendida!” que cierra cada operación.

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Su participación sostenida a lo largo de más de una década otorga al evento un sello de profesionalismo y credibilidad que ha contribuido a consolidar la Subasta a la Rueda Rueda como una de las citas más relevantes del circuito de subastas benéficas en Colombia.

El programa Hilando empodera a más de 50 mujeres tejedoras en Montería

La Fundación a la Rueda Rueda impulsa el programa Hilando, una iniciativa mediante la cual más de 50 madres y mujeres tejedoras de Montería elaboran artesanías en crochet y lino.

Además del Modelo Pedagógico de Ocio Creativo dirigido a menores de edad, la Fundación a la Rueda Rueda impulsa el programa Hilando, una iniciativa mediante la cual más de 50 madres y mujeres tejedoras de Montería elaboran artesanías en crochet y lino. El proyecto busca generar oportunidades de desarrollo económico y fortalecer el tejido comunitario a través del oficio artesanal.

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Vivianne Barguil Bechara, directora de la Fundación, destacó el sentido transformador que tiene cada puja para las comunidades atendidas. “Cada obra subastada representa una oportunidad para brindar herramientas pedagógicas a nuestros niños y adolescentes; de esta manera, transforma sus vidas mediante el ocio creativo”, afirmó la directiva, quien subrayó que la subasta también funciona como un puente para acercar a los asistentes al trabajo que la organización desarrolla en la capital cordobesa.

Los fondos recaudados el 20 de octubre garantizarán la continuidad operativa de la sede en Montería y permitirán sostener tanto las actividades de formación artística y deportiva para los 480 niñas, niños y adolescentes beneficiarios como las líneas de trabajo con las mujeres del programa Hilando. Con esta decimotercera edición, la Fundación renueva su apuesta por unir el coleccionismo de arte y el compromiso social en torno a un mismo propósito.

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