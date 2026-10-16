Colombia

Concejal de Ibagué rechazó el uso de machetes durante las marchas del 14 de octubre: “Normal no es cargarlo en una manifestación para hacer daño”

Giovanni Martínez llevó una de estas herramientas al Concejo de esa ciudad para defender su valor en el campo y cuestionar su porte en movilizaciones ciudadanas

Durante una sesión en el Concejo de Ibagué, Tolima, el concejal Giovanni Martínez cuestionó a aquellos que portan machetes como arma en entornos urbanos y manifestaciones - crédito Espacio Informativo Noticias / Facebook

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Las marchas que se llevaron a cabo en el territorio nacional el 14 de octubre de 2026, convocadas por Fecode, el expresidente Gustavo Petro y organizaciones sociales afines al Pacto Histórico, dejaron postales sorprendentes, no solo porque estuvieron acompañadas por la intensa lluvia, sino por la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) ante algunos desordenes presentados en ciudades como Ibagué, Tolima. Allí se registraron algunas personas con machetes y cuchillos, lo que sorprendió a la comunidad.

Debido a la gravedad de esta situación, especialmente a las denuncias sobre marchantes con machetes en mano en esa ciudad, el concejal Giovanni Martínez realizó una intervención en el recinto del Concejo de Ibagué (Tolima) ante los demás cabildantes, en la que se presentó con un machete durante el debate sobre las movilizaciones del miércoles.

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El cabildante rechazó que estas herramientas sean usadas para intimidar, agredir o cometer delitos en medio de las protestas y pidió diferenciar su uso agrícola de su porte en zonas urbanas ante los diferentes incidentes ocurridos en la ciudad, pues allí fueron vistas varias personas con los objetos afilados.

Martínez llevó el elemento durante su intervención y explicó que, en el campo, hace parte de las labores cotidianas de quienes trabajan cultivos como plátano, yuca, café y caña. Sin embargo, reiteró que la presencia de este objeto durante una manifestación cambia por completo el sentido de su utilización.

El cabildante distinguió las labores agrícolas de las conductas que, según afirmó, pueden derivar en agresiones, robos o amenazas contra terceros - crédito Espacio Informativo Noticias / Facebook
El cabildante distinguió las labores agrícolas de las conductas que, según afirmó, pueden derivar en agresiones, robos o amenazas contra terceros - crédito Espacio Informativo Noticias / Facebook

Martínez diferenció el trabajo rural de los hechos de violencia

“Hoy traje mi machete”, dijo el concejal ante sus compañeros que estaban en la sesión. Según expuso, se trata de una herramienta habitual para “cortar un racimo de plátano, para rozar un cafetal, para guachapear”, siempre que sea transportada con una cubierta y para fines de trabajo.

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El funcionario insistió en que el uso agrícola del machete representa una fuente de sustento para numerosas familias rurales. “Normal es tenerlo en el campo, que lo luzco con orgullo, porque todos los días limpio el plátano, la yuca, el café, la caña. Eso es normal. Normal no es cargarlo en una manifestación para hacerle daño a la humanidad”, afirmó durante su exposición.

Pero, más adelante, Martínez cuestionó que se intente normalizar el porte de ese tipo de herramientas en escenarios de movilización ciudadana. En su opinión, no corresponde llevarlas a una protesta si el propósito es amenazar, causar lesiones, cometer robos o afectar a otras personas.

Cargar un machete en una manifestación, cargar un machete para delinquir, cargar un machete para agredir, para robar, para matar”, dijo el cabildante. Además, aprovechó el cierre de su intervención para reiterar que el elemento debe seguir utilizándose en las actividades rurales propias de la región y no en situaciones que puedan escalar en violencia.

crédito Colprensa
Giovanni Martínez pide no normalizar machetes en manifestaciones de Ibagué porque puede terminar en tragedia - crédito Colprensa

El concejal pidió rechazar las intimidaciones durante las protestas

La intervención se realizó el 15 de octubre de 2026, un día después de que las manifestaciones en Ibagué, generaran sorpresa en la ciudad por la presencia de personas con machetes y por la actuación de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Martínez señaló que la protesta debe desarrollarse sin acciones que amenacen la integridad de los participantes, los transeúntes o los comerciantes.

En otro apartado de su declaración, el concejal planteó que el porte de machetes en la ciudad con fines de robo o agresión no debe equipararse con el trabajo de los campesinos: “Esto es normal, cargarlo en una cubierta en el campo, cargarlo en la zona rural para trabajar y ganarse uno el sustento de nuestras familias”, dijo.

El debate en el Concejo se sumó a las discusiones posteriores a la jornada de movilizaciones, en la que se registraron intervenciones de las autoridades en distintos sectores del país.

Capturados en Ibagué habrían portado machetes y cuchillos en las marchas

El secretario de Gobierno, general John Jairo Rojas, citado por el medio local El Nuevo Día, reveló que cuatro personas fueron requeridas por las autoridades tras los enfrentamientos registrados. De acuerdo con la información del diario local, dos fueron capturadas y otras dos individualizadas por actos que alteraron las manifestaciones.

“Hay dos capturados y los otros dos individualizados. Estos dos individualizados van a ser parte de un gran proceso de una noticia criminal (...) Con cuchillos, machetes, pasamontañas, atacando la fuerza pública”, expresó.

Y es que a través de las plataformas digitales se registraron videos en los que se ve a algunas personas portando las armas blancas. Uno de los que más llamó la atención fue el de un joven que con cuchillo en mano amenaza a los agentes del Undmo.

Agentes de la Policía Nacional intervinieron en las calles del centro de Ibagué durante altercados en la vía pública y capturaron a un hombre que los amenazó con un cuchillo - crédito @EsperanzaVargaQ / X

El Gobierno informó que el 98% de las movilizaciones fue pacífico

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el 98% de las manifestaciones transcurrió de forma pacífica. En un pronunciamiento emitido durante la noche del miércoles, indicó que unas 62.000 personas participaron en las marchas que tuvieron lugar en Colombia.

De acuerdo con el mandatario, la Undmo intervino en seis puntos donde se presentaron alteraciones del orden público. Dos de esas actuaciones ocurrieron en Bogotá, dos en Ibagué, una en Popayán y otra en Medellín.

Reporte oficial de las marchas en Colombia - crédito Europa Press
Reporte oficial de las marchas en Colombia - crédito Europa Press

Las autoridades, además, informaron sobre seis capturas en flagrancia durante la jornada: tres en Montería, dos en Ibagué y una en Pasto. El reporte ubicó a la capital tolimense entre las ciudades donde se registraron procedimientos policiales.

De la Espriella afirmó que su Gobierno garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que las autoridades actuarán cuando se presenten hechos violentos o afectaciones a los derechos de terceros.

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