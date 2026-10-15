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Colombia estuvo cerca de un racionamiento eléctrico en septiembre y XM alerta por riesgo para 2027

El gerente general de XM, Juan Carlos Morales, advirtió que los niveles de los embalses y la disponibilidad de generación serán determinantes para atender la demanda nacional durante los próximos meses, ante las condiciones que podría traer el fenómeno de El Niño

Colombia estuvo cerca de tener que programar racionamientos de energía eléctrica el 28 y 29 de septiembre de 2026 por falta de capacidad para atender la demanda - crédito Enel Colombia
Colombia estuvo cerca de tener que programar racionamientos de energía eléctrica el 28 y 29 de septiembre de 2026 por falta de capacidad para atender la demanda - crédito Enel Colombia
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La disponibilidad de electricidad en el país podría volver a estar bajo presión durante el primer trimestre de 2027. Los niveles de los embalses y la capacidad de generación serán determinantes para responder a la demanda, en un escenario que mantiene la atención del sector energético por la evolución del fenómeno de El Niño.

La advertencia se conoce después de que Colombia estuviera cerca de tener que programar racionamientos eléctricos el 28 y 29 de septiembre de 2026. Durante esas jornadas, el sistema interconectado nacional no contó con suficiente capacidad para atender la demanda y fue necesario recurrir a generadores que no estaban previstos para operar en esas fechas.

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El Ministerio de Minas y Energía implementó medidas preventivas para garantizar el suministro de energía en Colombia debido a la temporada seca - crédito Colprensa
XM advirtió que el país podría enfrentar dificultades para cubrir la demanda de electricidad entre marzo y abril de 2027, cuando los embalses podrían registrar niveles bajos - crédito Colprensa

La situación fue expuesta por Juan Carlos Morales, gerente general de XM, durante el Congreso de Mercados de Energía Mayorista, que se desarrolla en Cartagena. El funcionario explicó que el sistema estuvo al límite y que el país estuvo cerca de enfrentar restricciones en el suministro por un déficit de potencia.

El sistema eléctrico estuvo al límite en septiembre

Lo ocurrido durante esos dos días encendió las alertas sobre la capacidad de respuesta de la infraestructura eléctrica colombiana ante periodos de alta demanda y condiciones climáticas desfavorables. Aunque finalmente no fue necesario programar un racionamiento, la estrechez del sistema evidenció las dificultades que pueden presentarse cuando la oferta disponible no alcanza para cubrir las necesidades de los usuarios.

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Morales describió la situación durante su intervención en el encuentro del sector energético: “Nos quedamos sin capacidad para atender la demanda de energía eléctrica en Colombia y esa situación nos llevó a casi tener que programar racionamientos en el sistema interconectado nacional por déficit de potencia”.

La necesidad de acudir a empresas generadoras que no tenían prevista su operación para esas jornadas reflejó la presión que enfrentó el sistema. El episodio dejó en evidencia la importancia de contar con suficiente capacidad para responder a los requerimientos de electricidad, especialmente cuando coinciden factores que pueden reducir los recursos disponibles para producirla.

Juan Carlos Morales, gerente general (e) de XM, intervino en el 8vo Foro XM - crédito XM
Juan Carlos Morales, gerente general de XM, expuso la situación del sistema eléctrico durante el Congreso de Mercados de Energía Mayorista en Cartagena - crédito XM

La alerta de XM se suma a las preocupaciones por el comportamiento del sistema eléctrico durante los próximos meses. La evolución del fenómeno de El Niño podría generar condiciones más exigentes para la generación, en particular si los niveles de los embalses disminuyen y afectan la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas.

XM advierte sobre posibles racionamientos en 2027

El gerente de XM señaló que Colombia podría volver a enfrentar dificultades para cubrir la demanda de electricidad entre marzo y abril de 2027. Para ese periodo, uno de los factores que genera preocupación es la posibilidad de que los embalses alcancen niveles bajos, lo que reduciría la disponibilidad de recursos para la generación hidroeléctrica.

“Y es una situación que si bien se puede dar, porque esto sí se puede dar específicamente en una condición como lo que se espera para marzo, quizás abril del año entrante, cuando los embalses estén tan secos como lo veíamos antes, porque esa cuenta ha ido en el tiempo”, señaló Morales.

El comportamiento de las reservas de agua será clave para evaluar la capacidad del sistema de responder a las necesidades de electricidad. Si los embalses presentan una disminución considerable, las centrales hidroeléctricas podrían disponer de menos recursos para generar energía, justo cuando el país necesita garantizar el abastecimiento.

La evolución del fenómeno de El Niño y la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica serán factores clave para la confiabilidad del suministro eléctrico en Colombia -crédito Jair Coll/REUTERS
La evolución del fenómeno de El Niño y la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica serán factores clave para la confiabilidad del suministro eléctrico en Colombia -crédito Jair Coll/REUTERS

Por eso, la atención estará puesta en la evolución de las condiciones climáticas, la disponibilidad de las plantas generadoras y el comportamiento de la demanda. La combinación de estos elementos permitirá establecer qué tan ajustado estará el sistema durante los periodos de mayor exigencia.

Ante los riesgos identificados, XM llamó a coordinar acciones entre los distintos actores del sector energético para preservar la confiabilidad del suministro. La preparación será especialmente relevante durante los primeros meses de 2027, cuando podrían coincidir condiciones climáticas adversas y dificultades para atender el consumo nacional.

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