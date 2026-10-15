Carmen Villalobos no descansa y ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo proyecto actoral: esto se sabe

Carmen Villalobos ya estaría preparándose para sumarse a un nuevo reto actoral luego de 'Sin senos sí hay paraíso' y 'Top Chef VIP' - crédito @cvillaloboss/Instagram

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Carmen Villalobos atraviesa uno de los años más activos de su carrera profesional. La actriz barranquillera comenzó 2026 llevándose un India Catalina por su papel antagónico en La Huesped, hecho que se produjo en forma paralela con las grabaciones de la nueva entrega de Sin senos sí hay paraíso en Colombia, producción en la que retoma su papel de Catalina Santana.

Sin pausa entre un proyecto y otro, asumió después la conducción de la quinta temporada de Top Chef VIP, el formato culinario de Telemundo que se convirtió en un infaltable de la programación para la cadena estadounidense.

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'Sin senos sí hay paraíso' con Carmen Villalobos, Gregorio Pernía y Majida Issa, se estrenará el próximo 16 de noviembre - crédito @sinsenossihayparaisooficial_/Instagram

El cierre de grabaciones del programa, el jueves 8 de octubre, no representó un respiro total para la actriz, pues no pasó mucho tiempo para que fuese confirmada como presentadora principal de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, ceremonia programada para el 22 de octubre en Miami, Estados Unidos, junto al conductor mexicano Javier Poza, en lo que será su segunda vez al frente de esta gala.

Entre compromisos laborales, apenas logró escapadas breves a Villa de Leyva, el Eje Cafetero y Miami que compartió en sus redes sociales. Para sumarle más ajetreo, Villalobos ya estaría trabajando en un nuevo proyecto televisivo donde tendría el papel protagonista.

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El periodista Ariel Osorio anunció que la actriz se sumará con el rol de protagonista en una producción de Telemundo en noviembre próximo - crédito @cvillaloboss/Instagram

Así lo dio a conocer el presentador Ariel Osorio, en el programa La Corona TV de City TV, destacando la importancia de Villalobos para la cadena norteamericana.

“Aunque el estreno de Sin senos está pactada para el 16 de noviembre a las 9 de la noche, Telemundo no la va a dejar descansar. En firme le confirmo que este mismo mes de noviembre, Carmen Villalobos asume un nuevo proyecto estelar”, afirmó el comunicador, quien precisó que se trata de un regreso a la actuación en un producto distinto a Sin senos sí hay paraíso. Osorio no reveló detalles adicionales sobre el título o la trama de la nueva producción.

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Carmen Villalobos fue increpada por su pasado sentimental en ‘Top Chef VIP’

La conductora compartió en pantalla su postura sobre el proceso de duelo tras la separación de Frederik Oldenburg - crédito @cvillaloboss/Instagram

En La Corona TV se difundió un momento en plena emisión de Top Chef VIP en el que Villalobos habló sobre su manera de afrontar el fin de una relación sentimental, en clara referencia a su noviazgo con Frederik Oldenburg, del que se conoció su final en las primeras semanas de 2026.

Durante una conversación con una de las participantes del programa, la actriz fue consultada sobre la posibilidad de iniciar un vínculo con otra persona de forma inmediata tras una ruptura.

Ante el comentario de que las mujeres suelen necesitar más tiempo que los hombres para superar una ruptura, Villalobos respondió entre risas que no se identifica con esa generalización. “Yo soy la excepción de esa regla”, afirmó la actriz.

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La conductora explicó que, para ella, el proceso de duelo puede ocurrir incluso antes de que una relación llegue a su fin formal. “Si algo termina, termina, así de sencillo. Y además tú puedes hacer el duelo durante la relación y terminar y decir, ‘me enamoré al otro día de otra persona’, así de sencillo”, señaló.

Villalobos profundizó, a continuación, en su postura sobre la libertad emocional tras una separación. “Cuando tú terminas una relación, tanto tú como la otra persona, al segundo cero de haber terminado esa relación, quedan completamente libres para arrancar otra”, sostuvo la barranquillera.

Osorio comentó la reflexión de la actriz con una frase que resumió su reacción ante la conversación: “Muchacho, pero qué madurez y todo”, expresó el presentador en su programa. A continuación, contrastó esa serenidad emocional con el ritmo de trabajo de la actriz: “mientras su corazón se oxigena, su billetera y su agenda echan chispas”, señaló al repasar la maratón laboral que Villalobos sostuvo a lo largo del año.

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Osorio cerró su intervención con una descripción del momento profesional que atraviesa la actriz: “Como no tiene perro que le ladre y convertida en una gallinita de los huevos de oro de la televisión hispana, Carmen Villalobos factura. No llora como Shakira”, concluyó Osorio.