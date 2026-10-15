María Claudia Tarazona aseguró que la orden de asesinar a su esposo, Miguel Uribe Turbay salió del Congreso y el ministro Rodrigo Lara reaccionó: “Llegar hasta los responsables”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, expresó su apoyo a María Claudia Tarazona para que se esclarezca el magnicidio de Miguel Uribe - crédito Colprensa

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró en la tarde del jueves 15 de octubre que el Gobierno de Abelardo de la Espriella buscará identificar y capturar a los máximos responsables del asesinato del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del excongresista, sobre una presunta línea de investigación relacionada con el crimen.

“La decisión del Gobierno es llegar hasta los responsables de ese execrable crimen que nos ha golpeado y que nos ha conmovido tanto”, afirmó Lara al referirse al caso, en su visita al Capitolio, en el radicó la reforma “anti- mermelada”: que, en síntesis, busca poner fin a las gestiones por debajo de la mesa de los congresistas y transparentar la relación entre el Ejecutivo y el legislativo.

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El presidente Abelardo de la Espriella ratificó la promesa de identificar a los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia

Pese a ello, el titular de la cartera política evitó pronunciarse sobre los señalamientos concretos expuestos por Tarazona, que aseguró que entregará a la Fiscalía General de la Nación un mensaje que recibió antes del atentado contra su esposo. La mujer sostuvo que en esa comunicación se mencionaba al exrepresentante Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, como supuesto organizador.

Rodrigo Lara pidió que la Fiscalía llegue al fondo de la investigación

En sus afirmaciones, el ministro insistió en que el Ejecutivo concentrará sus esfuerzos en el esclarecimiento del homicidio, pese a que señaló que las definiciones sobre posibles responsabilidades corresponden a las autoridades judiciales. “Créame que todo el esfuerzo del Gobierno está en llegar a los responsables de ese execrable crimen. Naturalmente que debe investigarse”, reiteró el funcionario.

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Y aclaró que es respetuoso del accionar de la ley frente a este y otros casos, al ser él mismo víctima de la violencia política, con el asesinato de su padre, el otrora ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. “A mí no me gusta pronunciarme sobre asuntos de naturaleza judicial”, expresó Lara Restrepo, que sí dejó en claro que el Gobierno pedirá que se registren avances en el expediente, a cargo del órgano acusador.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, mencionó al excongresita Luis Alberto Albán en las versiones que lo relacionarían con el crimen de su esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa - Cámara de Representantes

“Lo que sí exigimos es que se investigue, se llegue al fondo y se capture a los responsables”, agregó Lara. Las declaraciones se conocieron después de que Tarazona leyó en Blu Radio el contenido de un chat que, según afirmó, recibió dos meses antes del atentado contra Uribe Turbay; y en el que, de acuerdo con su relato, el mensaje alertaba sobre un posible ataque y mencionaba a alias Marcos Calarcá.

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La mujer advirtió que corresponde a la Fiscalía determinar si esa información tiene sustento. “Si a mí la Fiscalía me llega y me dice: ‘Mire, María Claudia, esta información no es veraz, esto no tiene ningún asidero probatorio, no se puede abrir una línea de investigación’. Perfecto”, indicó la mujer, que fue especialmente crítica por la manera en que no ha habido avances en el magnicidio de su pareja.

Respuesta del Partido Comunes a las acusaciones de María Claudia Tarazona por magnicidio de Miguel Uribe - crédito @SandraComunes/X

Y es que, según el mensaje, sería Albán el que habría fraguado el atentado, ocurrido el 7 de junio; aunque la mujer no presentó mayor evidencia. “Ese malparido (sic) de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado”, dijo Tarazona en relación con la advertencia que recibió de una fuente fiel, que le compartió lo que se habría compartido antes del referido ataque.

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La viuda del exsenador afirmó que no pretende sustituir la labor de los investigadores, pero cuestionó que, según su versión, no recibió información sobre la apertura de una línea de investigación a partir de la alerta. “El criterio objetivo lo tiene la Fiscalía, no María Claudia”, indicó la mujer, que pidió que se revisen los elementos que aportará al organismo investigador a la investigación sobre el crimen.