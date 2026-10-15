Andrea Valdiri ya tendría un nuevo romance con un exparticipante de ‘El Desafío’: esta es la pista que circula en redes sociales

Andrea Valdiri despertó rumores de romance con Lucho, exparticipante de Desafío XXI - crédito andreavaldirisos / Instagram

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Una coincidencia en fotografías publicadas por separado desató comentarios sobre la vida sentimental de Andrea Valdiri. Usuarios de redes sociales relacionaron a la creadora de contenido barranquillera con Luis Daniel Vergel Peña, conocido como Lucho, modelo y exparticipante de Desafío XXI.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación. Las versiones surgieron a partir de comparaciones hechas por seguidores, quienes señalaron similitudes en el espacio que aparece detrás de Valdiri y del joven en sus respectivas publicaciones. El rumor ganó fuerza porque ambos se encuentran en Barranquilla, ciudad de origen de los dos.

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La conversación apareció meses después de que la empresaria confirmara el final de su relación con Juan Daniel Sepúlveda, con quien estuvo cerca de tres años. Desde entonces, los seguidores de la barranquillera han seguido con atención cada una de sus publicaciones, en busca de señales sobre una posible nueva etapa en su vida afectiva.

Andrea Valdiri fue relacionada con Lucho, exparticipante de Desafío XXI, por una coincidencia en redes sociales - crédito @luisvergel_23/ Instagram

Las fotografías en redes que despertaron las versiones

Las imágenes que dieron origen a la especulación no muestran a Andrea Valdiri y Luis Daniel Vergel juntos. Cada uno publicó fotografías de manera independiente, aunque usuarios destacaron que los baños de ambas publicaciones tendrían elementos similares, entre ellos los acabados, los espejos y la distribución del lugar.

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La coincidencia de los escenarios fue el principal argumento que alimentó los rumores de romance. En TikTok y otras plataformas comenzaron a circular videos que comparaban las dos imágenes y planteaban que la creadora de contenido y el modelo pudieron coincidir en el mismo sitio.

Usuarios de TikTok compararon los baños que aparecen en las publicaciones de Andrea Valdiri y Lucho - crédito @letengoelchisme/ Instagram

La ausencia de una explicación por parte de los protagonistas abrió paso a distintas interpretaciones. Algunos usuarios aseguraron que se trataría de una nueva relación de la empresaria, mientras otros advirtieron que las fotografías, por sí solas, no permiten establecer el vínculo entre ambos.

Valdiri no sigue públicamente a Vergel en redes sociales, al menos según la información disponible hasta ahora. Tampoco hay publicaciones conjuntas, mensajes públicos entre los dos o declaraciones que permitan confirmar que tienen una relación sentimental.

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¿Quién es Lucho?

El hombre relacionado con Andrea Valdiri es Luis Daniel Vergel Peña, un modelo y creador de contenido barranquillero de 24 años. El joven ganó visibilidad nacional tras su participación en Desafío XXI, reality de fuerza y resistencia en el que se hizo conocido por su desempeño en las pruebas y por algunas situaciones que protagonizó durante la convivencia.

En redes sociales utiliza el nombre de Lucho y comparte contenidos centrados en sus rutinas de gimnasio, su preparación física, sesiones fotográficas y campañas de moda. Su presencia digital supera los 200 mil seguidores, una comunidad que también reaccionó a las versiones sobre su cercanía con Valdiri.

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Luis Daniel Vergel Peña, conocido como Lucho, ganó visibilidad tras participar en Desafío XXI - crédito @luisvergel_23/ Instagram

Durante su paso por el programa, Lucho fue mencionado por un romance fugaz con Valentina, una situación que generó comentarios entre los televidentes. Ahora, las publicaciones que lo relacionan con la influencer barranquillera trasladaron la atención de su participación en el reality a su vida personal.

El supuesto romance entre Valdiri y Lucho se mantiene en el terreno de las especulaciones, dado que ninguno ha hecho una confirmación directa. La conversación digital, no obstante, convirtió sus fotografías en uno de los temas de entretenimiento más comentados en las últimas horas.

Andrea Valdiri regresó a sus redes tras recuperar su cuenta principal

Las versiones sobre su situación sentimental coinciden con el retorno de Andrea Valdiri a Instagram después de casi dos meses sin acceso a su cuenta principal. La creadora de contenido informó que atravesó semanas de incertidumbre luego de que su perfil fuera eliminado mientras coordinaba una campaña de ayudas para personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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“¡Volví! Fueron casi dos meses de lucha, lágrimas, incertidumbre y muchas oraciones. Días difíciles en los que solo Dios sabía cuánto me costaba seguir de pie”, escribió la empresaria al anunciar la recuperación de su cuenta.

Andrea Valdiri volvió a las redes sociales con un emotivo mensaje a sus seguidores por el respaldo que le dieron en su ausencia - crédito @andreavaldirisos/IG

El perfil tiene un papel central en su actividad como creadora de contenido y empresaria. Desde allí publica campañas publicitarias, contenidos de baile, videos con sus hijas y proyectos personales. Durante el tiempo que permaneció sin la cuenta, tuvo que apoyarse en un perfil alterno con menor alcance para mantener el contacto con su comunidad.

Por ahora, las imágenes en un baño similar y el hecho de que ambos residan en Barranquilla son los únicos elementos públicos que han dado lugar a las versiones. Andrea Valdiri y Luis Daniel Vergel no han confirmado ni desmentido un romance.

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