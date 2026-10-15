Senadora animalista Andrea Padilla criticó a funcionario de la ANT que se comió un armadillo en Bogotá y Gustavo Bolívar la cuestionó: “Se declaró gobiernista”

Yordy Medina Noriega generó rechazo tras la difusión de un video donde cocina un armadillo en Bogotá- crédito Captura de Video Instagram

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La denuncia contra un funcionario de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) llegó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación tras la difusión de un video en el que aparece cocinando un armadillo en Bogotá.

El señalado es Yordy Medina Noriega, asesor de la Dirección General y director de Comunicaciones de la entidad dirigida por la excongresista Lina Garrido.

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La controversia surgió después de que circulara en redes sociales una grabación de Medina Noriega mientras cocinaba el animal. El contenido fue replicado por la cuenta @cosasdelllano_3.0 y provocó críticas de veedurías ciudadanas, defensores de animales, organizaciones ambientales y redes comunitarias.

En las imágenes, el asesor de la ANT se refirió al armadillo como “cachicamo”, uno de los nombres populares usados para identificar a esta especie en distintas regiones de Colombia. “Hoy tenemos un cachicamo acá en Bogotá. Así estemos lejos del llano, comemos como si estuviéramos en el llano, pariente”, afirmó Medina en el video.

Los sectores que rechazaron la grabación sostienen que el armadillo es una especie silvestre nativa catalogada como amenazada. Desde esa perspectiva, cuestionaron que un funcionario estatal expusiera y difundiera el consumo del animal.

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Las críticas se concentraron en la distancia entre esa práctica y las obligaciones legales y éticas que, según los cuestionamientos, recaen sobre quienes trabajan en entidades públicas.

Gustavo Bolívar cuestionó a la senadora por su respaldo al Gobierno

El episodio motivó una reacción de Gustavo Bolívar, quien cuestionó a Hernández a través de sus redes sociales.

“Siempre he admirado el trabajo de la senadora Andrea Padilla por los animales. Sin embargo nunca entendí por que se declaró gobiernista en un gobierno en el que un director en ANT se come un armadillo especie protegida”, escribió Bolívar.

Su publicación trasladó la discusión hacia la relación de la senadora con el Gobierno y contrastó su posición con la de Andrea Padilla, también reconocida por su trabajo en defensa de los animales.

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Las denuncias presentadas por Hernández, el reclamo de destitución y la discusión pública alrededor del video dejaron a la ANT bajo presión para fijar una posición frente a la actuación de su funcionario.

Esmeralda Hernández exigió a Lina Garrido la destitución de Medina

La senadora animalista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández presentó denuncias contra Medina por la grabación, que muestra al funcionario mientras manipula y prepara el animal silvestre. La congresista solicitó que la Fiscalía examine posibles delitos y que la Procuraduría adelante una indagación disciplinaria por su condición de servidor público.

“Radicamos denuncia ante Fiscalía y Procuraduría, funcionario del gobierno animalista de Abelardo difundió un video cocinando un armadillo”, escribió Hernández al comunicar la acción ante los organismos de control.

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La parlamentaria sostuvo que el episodio no se limita a la difusión de una práctica gastronómica, sino que puede tener consecuencias penales vinculadas con la protección de la fauna.

“Parece que el gobierno no sabe que esta conducta involucra varios delitos, tráfico de animales silvestres, maltrato animal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales”, expresó la senadora.

En una comunicación dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, Hernández pidió abrir una investigación formal sobre la conducta de Medina. Su solicitud planteó que el hecho afecta la fauna silvestre y el patrimonio natural de Colombia.

La petición también fue enviada a la Procuraduría para que determine si hubo una falta disciplinaria. La congresista insistió en que la conducta atribuida al funcionario exige una respuesta institucional.

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Para Hernández, lo ocurrido “desdice del ejemplo” que deben dar quienes ejercen responsabilidades dentro del Estado colombiano.

La senadora dirigió un reclamo a Lina Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, y le pidió que aparte a Medina de su cargo.

“A la directora le exigimos la destitución del funcionario, aunque conocemos su postura taurina, caballista y gallera, poco le importará la vida de un armadillo”, afirmó Hernández.

Con ese mensaje, la congresista vinculó su exigencia de una decisión administrativa con las posiciones que atribuyó a Garrido sobre actividades relacionadas con animales.

La petición de destitución se suma a los pedidos de investigación presentados ante la Fiscalía y la Procuraduría. La senadora busca que ambas vías avancen de manera paralela frente al contenido de la grabación.

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La controversia también reabrió el debate sobre la tenencia, comercialización y consumo de fauna silvestre en el país, a partir del cuestionamiento de que la difusión del video pudiera promover una práctica contraria a la protección de especies nativas.