Por qué está lloviendo tan fuerte en Bogotá y Cundinamarca: Ideam advierte que las precipitaciones durarán hasta noviembre

Las lluvias del 14 de octubre dejaron inundaciones, granizo y bloqueos viales en Bogotá y municipios de Cundinamarca - crédito @minuto60com/X

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Las lluvias del miércoles 14 de octubre dejaron inundaciones, granizo y bloqueos viales en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, incluidos Soacha y Funza, tras un episodio de alta intensidad que acumuló entre 40 y 45 milímetros de precipitación en sectores de la capital.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó que las lluvias forman parte de la segunda temporada del año, que se extenderá hasta noviembre pese a la presencia del fenómeno de El Niño.

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La precipitación se concentró en el sur y el occidente de Bogotá, donde también se registraron fuertes vientos y descargas eléctricas. En el centro de la ciudad cayó granizo mientras se desarrollaban protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella.

En Soacha, la inundación de la vía de ingreso por el sur paralizó el tránsito durante varias horas. Una persona murió y otras dos resultaron heridas como consecuencia de las lluvias, mientras las autoridades continuaban el jueves 15 de octubre con la atención de la emergencia.

Carros, buses y camiones se desplazaron como pudieron en una de las vías de más circulación vehicular a la salida de Bogotá por la Autopista Sur, aunque algunos quedaron atascados - crédito Pasa en Bogotá / X

Las inundaciones bloquearon temporalmente sectores entre Terreros y La Despensa. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que la emergencia fue controlada durante la noche y que se restableció la movilidad en la Autopista Sur.

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Las labores de limpieza y evaluación siguieron con maquinaria amarilla, camiones succionadores y equipos operativos encargados de retirar lodo, revisar daños y determinar el número de familias afectadas. El Puesto de Mando Unificado permanecía activo.

Lluvias hasta noviembre y reducción de precipitaciones desde diciembre

El Ideam calificó lo ocurrido como “un evento de alta intensidad y corta duración” que afectó a Bogotá, la Sabana y otros sectores de Cundinamarca. La entidad pronosticó nuevas lluvias para la tarde del jueves en la región Andina central, especialmente en Cundinamarca, Huila y Tolima, con intensidades entre ligeras y fuertes.

El fin de semana también tendría precipitaciones intermitentes en el Eje Cafetero, el norte de Antioquia y el golfo de Urabá, asociadas al paso de sistemas meteorológicos. Entre el final de la noche del viernes y las primeras horas del sábado se esperan lluvias en las regiones de Santander, Norte de Santander, el piedemonte llanero de la Orinoquia, la sabana de Sucre y sectores de Bolívar.

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Videos grabados por la ciudadanía muestran corrientes de agua y lodo circulando por calles residenciales en el municipio de Soacha mientras que los ciudadanos intentaban resguardarse del agua - crédito Defensa Civil / X

Según explicó la entidad, Colombia atraviesa su segunda temporada de lluvias, con afectaciones previstas en el Eje Cafetero, Antioquia, el golfo de Urabá, el litoral Caribe y los piedemontes llanero y amazónico. Esa etapa climática se mantendría hasta el mes de noviembre.

Carolina Valencia Monroy, coordinadora de alertas ambientales del Ideam, explicó a Red+ Noticias que octubre y noviembre suelen registrar ondas tropicales relevantes y precipitaciones en las regiones Andina y Caribe.

“Lo que es octubre y noviembre, vamos a tener algunas condiciones de precipitaciones que pueden generar algunos extremos como los que vimos el día de ayer”, afirmó la funcionaria.

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El pico de El Niño entre diciembre y febrero

El máximo impacto de El Niño se prevé para diciembre, cuando comenzaría un periodo con menos lluvias, temperaturas más altas, mayor amenaza de incendios forestales, reducción de los caudales de los ríos y un posible aumento de enfermedades transmitidas por vectores. El fenómeno no elimina las temporadas regulares de precipitación, pero puede reducir el volumen acumulado frente a los valores habituales.

El Ideam explicó que la segunda temporada de lluvias del año en Colombia se mantendrá hasta el mes de noviembre - crédito @IDEAMColombia/X

Valencia Monroy sostuvo que la presencia de El Niño no impide lluvias como las registradas en los últimos días, aunque sí reduce su cantidad respecto de los niveles normales. “Aunque nos encontramos en el fenómeno de El Niño, no quiere decir que no se vayan a presentar precipitaciones”, señaló.

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La funcionaria anticipó una reducción significativa de las precipitaciones entre diciembre, enero y febrero. “Habrá intermitencia en esta temporada (...) y en enero y febrero vamos a tener una reducción significativa”, concluyó.

El Ideam prevé que el fenómeno pueda mantenerse, al menos, hasta el primer semestre de 2027.