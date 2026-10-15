Defensoría del Pueblo se reunió con familia de Donovan Balanta, el joven que murió tras operativo policial en Bogotá: “Hasta que los hechos sean esclarecidos”

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A finales de septiembre de 2026, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación esclarecer si hubo perfilamiento racial durante el procedimiento policial que terminó con la muerte de Donovan Balanta Paz, un ciudadano afrodescendiente de 34 años que fue trasladado sin signos vitales a un hospital tras ser reducido por uniformados en el barrio Caracolí (localidad de de Ciudad), en el sur de Bogotá.

El caso ocurrió el domingo 20 de septiembre en una zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y el municipio de Soacha (Cundinamarca).

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Poco más de un mes después del caso que generó una movilización hacia la Fiscalía, y un clamor de justicia, la entidad destacó en una publicación desde su cuenta de X la mañana del jueves 15 de octubre que la defensora del Pueblo Iris Marín sostuvo un encuentro con la familia de Balanta Paz.

“La Defensora del Pueblo, @MarnIris, se reunió con la familia de Donovan Balanta, quien habría sido víctima de maltratos y asesinado mientras se encontraba bajo custodia de la Policía en Bogotá”, destaca el comienzo del mensaje.

Más adelante se detalló que Marín “escuchó a la familia, sus preocupaciones, solicitudes y exigencias de verdad y justicia”, y como consecuencia de los hechos denunciados, “reflejarían patrones de discriminación racial estructural frente a los cuales la Policía Nacional debe tomar medidas inequívocas para modificar cualquier rasgo de la cultura institucional que pudiera llegar a ser complaciente o indiferente frente a hechos de inusitada gravedad, como los denunciados”, sigue la declaración oficial.

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Desde la Defensoría del Pueblo se detalló en el mensaje que continuará ofreciéndole acompañamiento a la familia de Balanta Paz “hasta que los hechos sean esclarecidos y se ofrezcan todas las medidas de protección, justicia, reparación, esclarecimiento y acciones para prevenir la repetición de hechos similares”.

Al final, la publicación del organismo estatal sentenció: “La familia de Donovan merece respuestas, verdad y justicia. Su voz debe ser escuchada y respetada durante todo el proceso”.