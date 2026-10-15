Colombia

Gerente del Fondo Milagro confirmó que iniciará operaciones con $624.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto: de dónde saldrá el dinero

La entidad creada por el Gobierno recibirá recursos de la banca multilateral y celebrará su primera reunión directiva este jueves, más de dos meses después de establecerse para atender el desastre

Las familias que regresaron a inmuebles en riesgo motivan la prioridad, mientras la entidad realizará diagnósticos adicionales antes de contratar reparaciones, mejoramientos y soluciones habitacionales nuevas para los damnificados del desastre - crédito Canal del Congreso
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El gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, anunció el jueves 15 de octubre que comenzará su operación con $624.000 millones provenientes de un crédito de la banca multilateral y priorizará la demolición de viviendas en riesgo de colapso tras el terremoto, más de dos meses después de que el Gobierno creó el mecanismo para la reconstrucción de las zonas afectadas.

El consejo directivo revisará el Plan de Acción Específico, entregado formalmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que define como actuará la entidad. El proyecto fue socializado el viernes 9 de octubre y recibió aprobación el miércoles 14 de octubre.

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La primera sesión también deberá aprobar el manual operativo, el manual de contratación y el reglamento del consejo directivo. Jaime Andrés Uribe, gerente del Fondo Milagro, sostuvo que esos instrumentos permitirán iniciar las intervenciones en los territorios.

Demoliciones para evitar nuevos derrumbes

El Fondo Milagro inicia sus operaciones con 624.000 millones de pesos para priorizar la demolición de viviendas en riesgo tras el terremoto, dijo el gerente del fondo Jaime Uribe - crédito captura pantalla/Canal del Congreso
El Fondo Milagro inicia sus operaciones con 624.000 millones de pesos para priorizar la demolición de viviendas en riesgo tras el terremoto, dijo el gerente del fondo Jaime Uribe - crédito captura pantalla/Canal del Congreso

Las construcciones con mayor daño estructural serán las primeras en ser intervenidas porque algunas familias han vuelto a ocupar inmuebles que podrían derrumbarse ante un nuevo sismo u otra eventualidad. Uribe advirtió: “No podemos permitir que vaya a haber más pérdidas de vidas”.

Antes de contratar obras de rehabilitación, el fondo hará diagnósticos adicionales de viviendas para unificar los criterios con los que se evalúan los daños. Los entes territoriales ya habían realizado sus propios levantamientos, pero la entidad busca establecer una evaluación común para contratar mejoramientos y reconstrucciones.

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Después de las demoliciones, el plan contempla reparaciones de viviendas y soluciones de vivienda nueva para las personas que perdieron sus hogares. También incluye el restablecimiento del agua y el saneamiento básico en las comunidades que quedaron sin esos servicios.

La recuperación alcanzará a instituciones de salud y educación afectadas por el terremoto. Uribe explicó que el retorno presencial de los niños a las aulas forma parte de las necesidades de las familias damnificadas.

Los proyectos provendrán de los planes elaborados por los municipios y consolidados en el Plan de Acción Específico general (PAE). Con esa información se creará un banco de iniciativas que será ejecutado según una escala de prioridades y bajo interventoría.

El fondo contará con gerencias regionales para recorrer los cinco departamentos más afectados e identificar necesidades puntuales en cada territorio. Esos reportes alimentarán el banco de proyectos para la recuperación.

Recursos, controles y reactivación económica

Las familias que regresaron a inmuebles en riesgo motivan la prioridad, mientras la entidad realizará diagnósticos adicionales antes de contratar reparaciones, mejoramientos y soluciones habitacionales nuevas para los damnificados del desastre - crédito @UltimaHoraCR/X

La entidad abrirá con los recursos del crédito multilateral, mientras que cerca de $360.000 millones ya se destinaron a la atención de la emergencia. Uribe señaló que ambas partidas representan los recursos iniciales previstos para la respuesta estatal tras el sismo.

El coordinador de la Comisión Bicameral del Terremoto, Juan Manuel Londoño, afirmó que existen $4 billones garantizados para atender las emergencias y necesidades derivadas del desastre. “Hoy el Fondo Milagro empieza a operar”, declaró el congresista en testimonios citados por Caracol Radio.

Londoño indicó que el Congreso seguirá el avance de la reconstrucción y vigilará que los recursos se traduzcan en obras. La primera reunión del fondo y de su comité operativo marcará el inicio de esa etapa, según el legislador.

La reactivación económica de las zonas golpeadas será otro de los frentes de trabajo. Uribe citó un informe según el cual el consumo de energía en Pereira acumuló dos meses consecutivos de caída, una señal del impacto sobre el comercio, la industria y la economía local.

Los mecanismos de control incluirán auditorías, programas especializados y herramientas de inteligencia artificial. Además, habrá un tablero de control abierto a la ciudadanía, donde se podrá consultar el porcentaje de ejecución de las obras y el destino de los recursos.

El Fondo Milagro pondrá en marcha una línea denominada “reconstrucción del alma”, orientada al apoyo psicológico y emocional de los damnificados. Uribe señaló que muchas personas perdieron familiares, pertenencias o viviendas, mientras sus hijos enfrentan interrupciones educativas y dificultades para acceder a servicios de salud.

Las críticas por el inicio de operaciones

La representante Catherine Juvinao cuestionó la demora en la puesta en marcha del fondo tras la firma del contrato fiduciario - crédito @CathyJuvinao/X
La representante Catherine Juvinao cuestionó la demora en la puesta en marcha del fondo tras la firma del contrato fiduciario - crédito @CathyJuvinao/X

La representante Catherine Juvinao cuestionó que el fondo realizara su primera sesión del consejo directivo después de la firma, el 5 de octubre, del contrato de fiducia entre el Ministerio de Hacienda y Fiducoldex. En una publicación en X, sostuvo que la ausencia de manuales aprobados implicaba que la entidad “no ha empezado a operar”.

Uribe respondió ante la Comisión Accidental Bicameral que la demora obedecía a la espera del Plan de Acción Específico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. “No teníamos las herramientas; pero hoy ya tenemos la herramienta, ya nos vamos a ir para la calle a ejecutar y nos van a empezar a sentir en los territorios”, afirmó.

El Fondo Milagro funciona como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda con Fiducoldex. Su consejo directivo está integrado por siete miembros: cinco designados por el presidente de la República, un delegado del Ministerio de Hacienda y otro del Departamento Nacional de Planeación.

La secretaría técnica está a cargo de Hacienda, mientras que el fondo no administrará ni girará directamente los recursos. Uribe precisó que la entidad apoyará y liderará la reconstrucción, sin reemplazar las funciones de los ministerios, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento Nacional de Planeación ni los entes territoriales.

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