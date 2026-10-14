Colombia

Precio de la revisión técnico-mecánica en Colombia 2026: tarifas oficiales y cómo consultar en el Runt

Cumplir con este requisito permite verificar que carros y motocicletas estén en condiciones adecuadas para circular y evitar sanciones por incumplir las normas de tránsito. La fecha de la primera inspección depende de la antigüedad y el tipo de vehículo

El Ministerio de Transporte entregó un documento con modificaciones importantes en la revisión técnico-mecánica para 2025 - crédito CDA
La revisión técnico-mecánica permite comprobar el estado de los sistemas de seguridad del vehículo y sus niveles de emisiones contaminantes - crédito CDA
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La revisión técnico-mecánica es un requisito obligatorio para los vehículos que circulan por Colombia y su vencimiento puede traer consecuencias económicas para los propietarios. Según el Ministerio de Transporte, este procedimiento permite comprobar que carros y motocicletas cumplen las condiciones necesarias para transitar de forma segura y respetan los límites de emisiones contaminantes establecidos por la normativa.

El trámite debe realizarse en un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado. Allí se examinan componentes fundamentales para el funcionamiento del vehículo, desde los frenos y las llantas hasta la dirección, la suspensión, las luces y los sistemas de seguridad. También se evalúan las emisiones de gases y los niveles de ruido, entre otros aspectos técnicos.

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Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el 57% de los vehículos en Colombia no cumplieron con la revisión técnico-mecánica en 2024 - crédito CDA
Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) realizan las pruebas necesarias para determinar si un carro o una motocicleta cumple las condiciones exigidas para transitar - crédito CDA

Además de prevenir siniestros asociados con fallas mecánicas, la inspección permite actualizar la información del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Cuando el automotor aprueba las pruebas, el certificado queda registrado en la plataforma y puede consultarse por internet.

Cuánto cuesta la revisión técnico-mecánica en 2026

Para 2026, las tarifas reportadas para este procedimiento registraron un incremento cercano al 7%. El precio depende de la categoría del vehículo y puede variar ligeramente de acuerdo con el Centro de Diagnóstico Automotor en el que se realice la inspección.

Los valores aproximados para este año son los siguientes:

  • Motocicletas: $247.490.
  • Vehículos particulares livianos: $368.853.
  • Vehículos pesados: entre $476.201 y $562.800.

Los propietarios deben tener presente que este gasto hace parte de las obligaciones asociadas a la circulación legal, junto con requisitos como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y los impuestos vehiculares que correspondan.

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La inspección contempla la revisión de la carrocería, el sistema mecánico, los dispositivos eléctricos y ópticos, las llantas, los frenos y los elementos de emergencia. También se comprueba el funcionamiento de los sistemas de combustión y se mide el nivel de contaminantes emitidos por el automotor.

Para las motos, las tarifas oscilan entre $189.204 y $220.547, dependiendo de la antigüedad - crédito CDA
La tarifa de la revisión técnico-mecánica para motocicletas en Colombia quedó en $247.490 para 2026, según los valores establecidos para este trámite - crédito CDA

En los vehículos de servicio público se verifican, además, los dispositivos utilizados para cobrar por la prestación del servicio. En los sistemas de frenos de aire se comprueba que no se produzcan señales acústicas por encima de los niveles permitidos.

Cuándo debe hacerse según el tipo de vehículo

La fecha de la primera revisión depende de la clase de automotor y del tiempo transcurrido desde su matrícula. Después de esa inspección inicial, el procedimiento debe repetirse cada año.

Para los vehículos particulares nuevos, la primera revisión se realiza cinco años después de la matrícula. Sin embargo, existe una excepción para los automóviles particulares matriculados entre el 20 de mayo de 2017 y el 19 de mayo de 2018, cuya primera inspección corresponde al sexto año.

En el caso de los vehículos de servicio público y las motocicletas, la revisión inicial debe hacerse dos años después de la matrícula. A partir de ese momento, ambos tipos de vehículos deben cumplir con el procedimiento anualmente.

Las tarifas, calculadas en función de la Unidad de Valor Base (UVB), que en 2025 corresponde a $11.552 pesos, varían según el tipo de vehículo, su antigüedad y otras tarifas regulatorias como el IVA, el RUNT y el SICOV-INDRA - crédito CDA
Los propietarios deben tener en cuenta la fecha de matrícula y el tipo de vehículo para saber cuándo les corresponde realizar la primera revisión técnico-mecánica - crédito CDA

No contar con una revisión vigente puede derivar en un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv). Además, la autoridad de tránsito puede ordenar la inmovilización del vehículo cuando corresponda.

Si el automotor no supera la inspección, el propietario dispone de 15 días calendario para corregir las fallas identificadas y repetir la revisión, según la información suministrada.

Cómo consultar el certificado en el Runt

Una vez aprobada la revisión, los ciudadanos pueden consultar el certificado a través de la página oficial del Registro Único Nacional de Tránsito. Para hacerlo, deben ingresar al portal y buscar la sección “Nuestros actores”.

Después, deben seleccionar “Ciudadanos” y dirigirse a “Consulta de vehículos por placa”. Allí encontrarán la opción “Ingrese aquí al módulo”, que permite continuar con la consulta mediante los datos solicitados del vehículo y su propietario.

Captura de pantalla de un formulario digital en línea con campos para ingresar el número de placa y documento de identidad
El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) permite consultar la información del vehículo y verificar los datos relacionados con sus documentos y trámites - crédito Runt

La obligación aplica, en general, a carros particulares, vehículos de servicio público y motocicletas que circulan por las vías nacionales. Entre las excepciones mencionadas están la maquinaria rodante de construcción y minería, los vehículos clásicos o antiguos, ciertos vehículos agrícolas, montacargas y sidecar. Los automotores con placas extranjeras que ingresan temporalmente al país por un periodo máximo de tres meses tampoco requieren esta revisión durante su permanencia temporal.

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