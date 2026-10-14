Familiares y amigos hicieron sentido acto conmemorativo Miguel Uribe Turbay en su alma mater, la Universidad de los Andes

En la Universidad de los Andes le dedicaron una placa a Uribe Turbay - crédito suministrado a Infobae

Guardar

Familiares, amigos, profesores y personas cercanas al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en un atentado sicarial en 2025 en Bogotá, participaron este martes 13 de octubre de 2026 en un homenaje en su memoria en la Universidad de los Andes, institución de la que fue egresado y con la que mantuvo una relación a lo largo de su trayectoria académica y profesional.

El acto, organizado por la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, tuvo como punto central la develación de una placa en recuerdo de Uribe Turbay. La pieza quedó instalada como un reconocimiento a su legado dentro de la Universidad de los Andes y a la huella que dejó entre quienes formaron parte de su entorno.

PUBLICIDAD

Estas son las palabras de la placa: “Universidad de los Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, entrega este reconocimiento a la familia de Miguel Uribe Turbay como testimonio de afecto y de admiración de nuestra comunidad cívica y el legado de Miguel, egresado ilustre de la Escuela. Su vocación de servicio, su liderazgo y su profundo compromiso con Colombia permanecerán como inspiración para las nuevas generaciones”.

Este fue uno de los reconocimientos hechos al senador del Centro Democrático - crédito @MariapazBuitra2/X

El reconocimiento destacó su paso por la comunidad universitaria, su vocación de servicio y su compromiso con el país.

De acuerdo con la información suministrada desde la institución educativa, la ceremonia reunió a personas que acompañaron de cerca distintos momentos de la vida de Miguel Uribe Turbay. Entre los asistentes estuvieron su esposa, María Claudia Tarazona; sus hijos; su padre, Miguel Uribe Londoño, otros integrantes de su familia, amistades y miembros de la comunidad académica de la Universidad de los Andes.

PUBLICIDAD

Esta es la placa honorífica en favor de Miguel Uribe Turbay - crédito canptrau de video suministrado a Infoabe Colombia

Para sus allegados, el regreso a la institución tuvo un significado especial por el vínculo que mantuvo con ese espacio de formación. Allí desarrolló parte de su camino académico y profesional, según el reporte institucional.

Durante la jornada, los asistentes evocaron experiencias compartidas con Uribe Turbay en los ámbitos universitario, profesional y personal. El homenaje estuvo atravesado por muestras de afecto y gratitud hacia su memoria.

Abelardo de la Espriella aseguró que buscará a los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no quedará impune y aseguró que ordenó avanzar en la identificación y captura de quienes habrían dado la orden de cometer el crimen.

PUBLICIDAD

Durante una alocución el 12 de octubre, el mandatario sostuvo que la investigación debe superar la identificación de los responsables materiales y que deben establecer quién dio la orden de ejecutar el homicidio, más allá de los autores materiales. Según afirmó, la justicia ya logró reconstruir parte de la estructura involucrada en el ataque.

“La justicia ya reconstruyó una parte de la estructura. Falta la pregunta que importa y que no se hizo con la fuerza debida: ¿quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay?”, manifestó De la Espriella.

El presidente pidió avanzar en la captura de los responsables

Un artista entregó la escultura del premio tras diseñarla mientras el exsenador permanecía en cuidados intensivos - crédito captura de pantalla Presidencia

De la Espriella indicó que impartió instrucciones para capturar a los autores intelectuales y planteó que el esclarecimiento del caso debe servir para prevenir nuevos ataques contra funcionarios públicos.

PUBLICIDAD

Para el mandatario, el avance de la investigación debe funcionar como una medida de prevención ante futuros atentados contra servidores públicos. Por ello, advirtió que el Estado aplicará sanciones a todas las personas que resulten vinculadas con la planeación u orden del asesinato.

“El que ordene matar a un servidor público tiene que saber que este Estado no va a negociar nunca la impunidad”, expresó. Añadió que sobre quienes participaron en el magnicidio caerá “todo el peso de la ley”.

Durante la alocución, De la Espriella también recordó una conversación que, según relató, mantuvo con el padre de Miguel Uribe Turbay mientras el dirigente permanecía hospitalizado. Dijo que entonces le manifestó que, si lograba recuperarse, abandonaría su propia campaña para respaldar la de Uribe Turbay.

PUBLICIDAD