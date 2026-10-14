Ladrones quedaron grabados mientras se robaban un cable de energía en la localidad de Usaquén: “Con toda la tranquilidad”

Así hurtaron cableado eléctrico dos hombres, bajo la lluvia, en reconocido sector del norte de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

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Dos hombres fueron grabados mientras cortaban y retiraban cableado de telecomunicaciones en plena vía pública de un barrio en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 12 de octubre de 2026, según la denuncia difundida en redes sociales.

En las imágenes se observa a los sujetos cuando halan los cables, los cortan con cuchillos y abandonan el lugar con el material. Residentes del sector alertaron sobre los riesgos que puede generar el cableado expuesto o desordenado y solicitaron mayor presencia de las autoridades.

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El concejal Juan David Quintero se refirió a la denuncia y señaló que el caso refuerza la necesidad de avanzar en el soterramiento de redes en la capital. “Otra razón más para que enterremos los cables de la ciudad. Por nuestro proyecto la ciudad debería empezar a ver resultados en diciembre. Estamos pendientes para que eso ocurra”, afirmó.

Concejales pidieron enterrar cables en Bogotá para eviatr hurtos - crédito @JD_Quinteror/X - @dianadiago/X

Por su parte, la concejal Diana Diago cuestionó la aparente facilidad con la que los hombres se retiraron del lugar. “Los delincuentes se roban el cableado en la localidad de Usaquén y salen caminando con lo robado como si nada. ¡Los ladrones caminan seguros!”, escribió.

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Los habitantes del sector también pidieron una respuesta de Enel Colombia frente a las condiciones del cableado y las medidas para prevenir nuevos casos.

Policía recuperó una camioneta robada en Usaquén que habría sido usada para cometer más hurtos

Una llamada a la Línea 123 y las verificaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá permitieron recuperar una camioneta que había sido robada en la localidad de Usaquén y que, según la investigación, sería utilizada para cometer nuevos hurtos de vehículos.

El automotor fue ubicado en una bahía de otro barrio, en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, donde permanecía estacionado con placas que alertaron a las autoridades. “Durante uno de estos patrullajes, un perito del Grupo de Automotores detectó que las placas del vehículo no correspondían con sus características. Al verificar los sistemas de identificación de motor y chasis, los uniformados establecieron que se trataba de la misma camioneta reportada como hurtada”, fue el reporte de las autoridades.

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Los vehículos son mayormente robados en bahías de carros - crédito Secretaría de Seguridad

El mayor Jersaín Londoño, jefe del Grupo de Automotores de la Sijín de Bogotá, explicó que los delincuentes suelen dejar los vehículos robados en bahías y parqueaderos durante varios días para comprobar si tienen sistemas de rastreo, como GPS, o si están bajo búsqueda de las autoridades.

“La modalidad de halado continúa representando una parte importante de los casos de hurto de automotores”, indicó el oficial. De acuerdo con el balance de la Policía, cerca de siete de cada 10 vehículos robados en Bogotá son sustraídos bajo esta modalidad.

Las autoridades también investigan si los automotores recuperados pueden tener relación con redes dedicadas al hurto de vehículos, la venta ilegal de autopartes, la remarcación o la extorsión.

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En lo corrido de 2026, el hurto de automotores registra una reducción del 9% en Bogotá, según información divulgada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Este detenido fue el que atracó a una mujer en el barrio Chicó Navarra, y enfrenta cargos por los delitos de hurto y porte de armas de fuego - crédito Mebog

Por ende, la Policía recomendó a los conductores reportar de inmediato cualquier caso a la Línea 123, además de usar herramientas como sistemas de geolocalización, apagado remoto, bloqueo de timón, bloqueo de clutch y cortacorriente para reducir el riesgo de hurto y facilitar la recuperación de los vehículos.

En cuanto a la inseguridad en la localidad, entre enero y agosto de 2026 se registraron 5.127 hurtos a personas, con un promedio de al menos 21 casos diarios, de acuerdo con cifras del Observatorio de Seguridad y Convivencia. Solo durante agosto hubo 430 hurtos a personas.

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El episodio más reciente ocurrió a las 12:47 p. m. en el barrio Chicó Navarra, cuando una mujer esperaba dentro de un vehículo blanco para ingresar a su conjunto residencial. Un hombre la intimidó a través de la ventana, forcejeó con ella y huyó en una motocicleta que lo esperaba en el lugar.