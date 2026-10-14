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Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, y el consejo que llevó a Kevin Viveros y Luis Javier Suárez a aumentar su racha goleadora

La recomendación del estratega nacional se dio durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026

Néstor Lorenzo le aconsejó a los delanteros de la selección Colombia durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 que se escondieran y aparecieran de sorpresa a los centrales - crédito Atlético Paranaense/Sporting/FCF
Néstor Lorenzo le aconsejó a los delanteros de la selección Colombia durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 que se escondieran y aparecieran de sorpresa a los centrales - crédito Atlético Paranaense/Sporting/FCF
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Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, y su trabajo de definición aparecieron en el relato de Kevin Viveros después de una noche de dos goles con Athletico Paranaense.

El delantero colombiano explicó el martes 13 de octubre de 2026, en entrevista con Blu Radio, que una indicación del técnico de la selección Colombia le permitió interpretar mejor los movimientos dentro del área y definir ante Chapecoense el lunes 12.

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El consejo de Lorenzo estuvo dirigido a los delanteros durante los 18 días que Viveros permaneció concentrado con la selección Colombia. Según relató el atacante, el cuerpo técnico insistió en el trabajo de definición y en una maniobra puntual: ocultarse de los zagueros centrales antes de atacar el balón. Esa enseñanza coincidió con los movimientos que Viveros realizó en su doblete del domingo 12 de octubre, en el triunfo 4-1 de Athletico Paranaense como visitante.

Kevin Viveros tiene contrato con Athletico Paranaense hasta el 2028 - crédito Athletico Paranaense

Viveros llegó a 21 goles en 28 partidos del Brasileirão tras marcar a los 31 y a los 78 minutos. El primero nació en un tiro de esquina al primer palo: Gilberto desvió el envío y el colombiano apareció detrás de la línea defensiva para definir con el arco libre.

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El segundo, un minuto después del descuento de Maurício Garcez para Chapecoense, fue un remate de taco dentro del área chica tras un centro de Dudu.

El movimiento que Lorenzo pidió a los delanteros

El delantero explicó que las prácticas de la selección Colombia incluyeron ejercicios específicos para los atacantes. “El profe en la selección nos recalcaba mucho a los nueve que ustedes siempre vayan, ataquen al primer palo, escóndansele al primer central y aparezcanle cuando le tiren la bola, porque el central no se espera que vaya a aparecer”, contó Viveros en la entrevista con esa emisora colombiana.

La primera anotación ante Chapecoense reflejó esa búsqueda del espacio. Viveros no quedó fijado junto a los defensores en la trayectoria inicial del córner y llegó desde atrás para aprovechar el desvío de Gilberto. En la segunda jugada, volvió a irrumpir cerca del arco para conectar de taco el centro de Dudu y establecer el 4-1 definitivo.

La Tricolor tuvo su última sesión de entrenamiento el 1 de octubre de 2026 en la sede deportiva del New York Red Bull de la MLS de Estados Unidos-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La Tricolor tuvo su última sesión de entrenamiento el 1 de octubre de 2026 en la sede deportiva del New York Red Bull de la MLS de Estados Unidos - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El colombiano vinculó directamente esa acción con las palabras del entrenador argentino. “Siempre quédate con el segundo central y, cuando veas la bola que la van a tirar, anticipa”, recordó sobre la instrucción de Lorenzo. Viveros añadió que, cuando convirtió, pensó de inmediato en ese mensaje recibido durante la concentración con la selección.

El tanto de taco tuvo un valor especial para el delantero de Athletico Paranaense. “Primera vez que hago un gol de taquito en mi carrera y más aquí en el Brasileirão, creo que fue algo muy lindo”, afirmó. La jugada completó una actuación que lo mantuvo como máximo anotador del torneo brasileño.

Luis Javier Suárez aplicó un movimiento similar

El mismo martes 13 de octubre, Luis Javier Suárez marcó en el triunfo 2-0 de Sporting de Lisboa ante Lens, en Francia, por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Su anotación, a los 22 minutos, tuvo un desarrollo similar al que Lorenzo describió ante los delanteros de Colombia: anticipó a su marcador en el primer palo y resolvió de primera un centro debajo de Nestory Irankunda desde la izquierda.

La celebración del delantero de la selección Colombia, Luis Javier Suárez, de su anotación para el Sporting de Lisboa ante Galatasaray, significó el 2-1 del 3-1 final - crédito @sportingcp/Instagram
La celebración del delantero de la selección Colombia, Luis Javier Suárez, de su anotación para el Sporting de Lisboa ante Galatasaray, significó el 2-1 del 3-1 final - crédito @sportingcp/Instagram

Suárez se desmarcó hacia la zona cercana al poste, llegó antes que el defensor y desvió el balón para abrir el marcador. La acción no solo encaminó la victoria de Sporting: también representó su octavo partido consecutivo marcando y su séptimo gol en la Champions League con el club portugués.

El gol de Viveros ante Chapecoense y el de Suárez frente a Lens mostraron dos variantes de una misma premisa para un delantero: no esperar el balón de espaldas al central, sino ganar la posición con un movimiento corto y anticipado. En el caso de Viveros, la relación fue explícita, porque él mismo atribuyó su lectura de la jugada al trabajo realizado con Lorenzo en la selección Colombia.

El atacante de Athletico Paranaense aseguró que incorporará esa recomendación a su repertorio. “Eso voy a tenerlo de ahora en adelante en cuenta, escondérmele siempre al central y aparecerle ahí, porque así llegó el gol anoche”, sostuvo en Blu Radio.

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