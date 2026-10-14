Armada inhabilitó siete dragas de minería ilegal en el río Caquetá, Putumayo: en el operativo hallaron una menor de 15 años

El procedimiento, realizado en la vereda El Porvenir de Puerto Leguízamo, permitió desactivar estructuras flotantes para extraer oro, con apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana en Putumayo durante la intervención - crédito prensa Armada de Colombia

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La Armada Nacional asestó un nuevo golpe a la minería ilegal en la Amazonía colombiana. En desarrollo de una operación conjunta con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, fueron halladas e inhabilitadas siete dragas artesanales empleadas para la extracción ilícita de yacimientos mineros en el río Caquetá, en la vereda El Porvenir, zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

El procedimiento fue adelantado por unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 33, adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No. 3 de la Fuerza Naval de la Amazonía. Durante la intervención, las tropas también recuperaron a una menor de edad que se encontraba en el lugar.

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Operación en el río Caquetá y lo incautado

De acuerdo con el reporte oficial entregado el martes 13 de octubre, en el punto fueron ubicadas siete estructuras flotantes artesanales tipo “dragón”, utilizadas para remover sedimentos del lecho del río y extraer oro.

Armada inhabilitó siete dragas artesanales de minería ilegal en el río Caquetá, en la zona rural de Puerto Leguízamo - crédito prensa Armada de Colombia

Junto a las dragas, los uniformados hallaron 700 galones de combustible, distribuidos en 300 galones de gasolina y 400 galones de ACPM, ocho motores, 16 caracolas de acero y fibra, 14 mangueras corrugadas, 13 tubos extractores metálicos y 80 tapetes empleados en las labores de extracción.

Todo el material fue inhabilitado de manera controlada en el lugar de los hechos, bajo las medidas de seguridad establecidas, para evitar riesgos ambientales y afectaciones a la población civil.

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El mayor de Infantería de Marina Wilder Camilo González Vargas, segundo comandante del Batallón Fluvial No. 33, señaló que este resultado afecta “significativamente las capacidades logísticas de las economías ilegales que atentan contra los recursos naturales y la biodiversidad de la Amazonía colombiana”.

Vínculo con disidencias y daño ambiental

Las autoridades incautaron 700 galones de combustible, ocho motores y otros insumos durante la operación en la vereda El Porvenir - crédito prensa Armada de Colombia

Según información de Inteligencia Naval, las infraestructuras destruidas estarían vinculadas a la Red de Apoyo a Estructuras Residuales del Grupo Armado Organizado Residual, facción “Calarcá”, Estructura Raúl Reyes, que presuntamente utiliza la explotación ilícita de recursos naturales como fuente de financiación de sus actividades criminales.

La Armada advirtió que la minería ilegal mediante dragas genera graves afectaciones ambientales por la alteración de los cauces, la remoción masiva de sedimentos y el riesgo de contaminación de las fuentes hídricas, con consecuencias directas para la biodiversidad y para la salud de las comunidades que dependen de los ríos amazónicos para su sustento y consumo.

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La inhabilitación de las siete estructuras, explicó la institución, contribuye a prevenir mayores daños a los ecosistemas, proteger la calidad del agua y salvaguardar el bienestar de las poblaciones que habitan en esta región estratégica del país.

Menor recuperada y verificación por instrumentalización

La Inteligencia Naval vinculó las infraestructuras de minería ilegal con la facción Calarcá del Grupo Armado Organizado Residual - crédito prensa Armada de Colombia

Durante el operativo, los militares encontraron en el lugar a una adolescente de 15 años. El personal le brindó atención de primeros auxilios en el sitio y luego la trasladó para dejarla bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para la protección integral y el restablecimiento de sus derechos.

Las autoridades indicaron que las circunstancias en las que la menor se encontraba en esta infraestructura empleada para la minería ilegal serán materia de verificación, ante la posible instrumentalización de una persona menor de edad en el desarrollo de actividades ilícitas.

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La Fuerza Naval de la Amazonía anunció que continuará desarrollando operaciones conjuntas e interinstitucionales para contrarrestar las economías ilícitas, proteger el patrimonio ambiental y salvaguardar la vida y la integridad de los habitantes de la Amazonía colombiana.

Balance nacional contra la minería ilegal

Las Fuerzas Militares neutralizaron 269 unidades de producción minera en todo el territorio nacional entre agosto y septiembre - crédito prensa Armada de Colombia

Este resultado en Putumayo se suma a la ofensiva nacional contra las rentas ilícitas de los grupos armados. De acuerdo con el balance de las Fuerzas Militares con corte entre el 7 de agosto y el 29 de septiembre de 2026, en ese periodo fueron capturadas 124 personas y neutralizadas 269 unidades de producción minera y socavones en todo el país.

En esas operaciones conjuntas y coordinadas con la Policía Nacional se incautaron 55.668 galones de combustible, 40 unidades de maquinaria amarilla, 127 equipos adicionales, 77 dragas y 16 dragones. Las autoridades señalaron que estos elementos eran utilizados para remover material de los ríos, extraer oro y sostener puntos de producción ilícita.

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La estrategia oficial prioriza la afectación de la infraestructura que permite la explotación ilegal, con el objetivo de cortar las fuentes de financiación que sostienen redes logísticas, compra de insumos y control territorial sobre comunidades y corredores fluviales.