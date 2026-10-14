Colombia

Murió un hombre de 65 años al que lo picó un bicho en su pulgar derecho: qué le pasó

El caso ocurrió en la vereda El Majadal, en el municipio de Los Santos, y la víctima fue identificada como Jaime Rueda Sandoval

crédito red social Facebook
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Una lesión en el pulgar de la mano derecha derivó en la muerte de Jaime Rueda Sandoval, de 65 años, que falleció tras sufrir la picadura de un animal en la vereda El Majadal, en el municipio de Los Santos, Santander.

Las autoridades aún no han establecido qué especie causó la herida ni si esa lesión fue la causa directa del deceso.

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El hecho ocurrió en la noche del sábado 10 de octubre, pero su caso se conoció en todo el país días después, luego de que se precisó que Rueda Sandoval, residente de la zona rural y dedicado a labores del campo, fue trasladado en un vehículo particular hasta el sector del parador El Boyaco, en la vía que comunica a Los Santos con Piedecuesta.

En ese punto, uniformados de la Subestación de Policía de la Mesa de Los Santos atendían un accidente de tránsito, motivo por el que las personas que acompañaban al hombre solicitaron ayuda, y fueron los paramédicos que se encontraban en el lugar los que acudieron para valorarlo y prestarle los primeros auxilios.

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Los paramédicos confirmaron que el hombre no tenía signos vitales

Al examinar a Rueda Sandoval, que era un amante del ciclismo, los socorristas determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación del deceso, se dio aviso a las autoridades para activar el procedimiento judicial correspondiente.

De acuerdo con el reporte policial, los funcionarios identificaron una herida en el dedo pulgar de la mano derecha. La lesión habría sido provocada por la picadura de un animal, aunque hasta ahora no hay claridad sobre la especie involucrada ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Luego de conocer la situación, la Policía informó a la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, para que asumiera las diligencias en el lugar. Los investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo y recogieron elementos que permitan establecer la secuencia de los hechos.

La causa de la muerte de Rueda Sandoval será determinará por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, que practicará los análisis forenses para determinar cuál fue el animal que ocasionó la lesión y establecer si existe una relación directa entre la picadura y el fallecimiento.

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