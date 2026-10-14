Familia de una colombiana que falleció tras una intervención estética habría ordenado asesinar a reconocido cirujano plástico en Marbella: la Policía española investiga

Aslani fundó en 2018 Cirumed Clinic, y hasta ese lugar llegó el siciario que acabó con su vida - crédito Dr. Alexander Aslani - Cirumed Clinic Marbella/Facebook

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La Policía española investiga si el asesinato del cirujano estético de origen alemán Alexander Aslani en Marbella pudo haber sido ordenado por familiares de una paciente colombiana que murió tras una intervención en su clínica.

La hipótesis hace parte de varias líneas de investigación y, hasta el momento, no existe información pública que establezca un vínculo entre los allegados de la mujer y el crimen.

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Aslani, de 57 años, fue asesinado a tiros el 7 de octubre dentro de la clínica Cirumed, de la que era fundador, en Marbella, provincia de Málaga.

Un ciudadano sueco de 18 años fue detenido al día siguiente en Benalmádena como presunto responsable material del ataque, aunque ha negado haber efectuado los disparos.

Según informó The Olive Press, los investigadores analizan si el sospechoso pudo actuar por encargo de una antigua paciente o de una persona de su entorno.

Entre los casos revisados figura el de una colombiana que falleció después de someterse a una cirugía estética en el centro médico.

Los familiares de la paciente colombiana habrían responsabilizado al médico

De acuerdo con la información publicada por el medio británico en España, los familiares de la paciente cuestionaron las explicaciones entregadas por la clínica tras la muerte de la mujer y habrían atribuido una responsabilidad directa a Aslani.

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Los agentes estudian si esa inconformidad pudo constituir un móvil de represalia. Sin embargo, la investigación no ha presentado pruebas públicas que conecten a los familiares de la colombiana con el homicidio.

El caso de la mujer no es el único que revisan las autoridades.

Otra línea apunta a una ciudadana saudí que se sometió a un levantamiento de glúteos brasileño y, según los reportes citados, quedó inconforme con el resultado.

La mujer habría solicitado la devolución de cerca de 17.000 libras esterlinas, unos 19.600 euros (más de 6′900.000 de pesos colombianos con corte a la tasa de cambio del miércoles 14 de octubre de 2026), sin lograr un acuerdo con el centro médico.

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El reporte del El Mundo señala que ella abandonó España junto con su pareja, a quien se le atribuyen mensajes intimidatorios y visitas a la clínica para advertir al personal. Tampoco hay confirmación oficial de que esa disputa esté relacionada con el crimen.

El médico había denunciado amenazas meses antes de ser asesinado: la reconstrucción del crimen

El crimen de Alexander Aslani ocurrió meses después de que el especialista acudiera a la Policía para denunciar amenazas asociadas con su actividad profesional.

De acuerdo con un informe de Diario Sur, el cirujano presentó una denuncia formal en abril de 2026.

Ese antecedente se convirtió en una de las piezas que examinan los investigadores para determinar si el ataque fue contratado por alguna persona con conflictos previos con el médico.

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Aslani recibió varios disparos en la cabeza poco después de las 18:00 (hora local) del 7 de octubre. Un hombre con el rostro cubierto ingresó a las instalaciones de Cirumed y abrió fuego contra el cirujano, según los datos divulgados en la investigación.

El agresor abandonó el lugar en una motocicleta. La Policía considera la posibilidad de que haya contado con apoyo logístico, tanto para el transporte como para la obtención de información sobre los desplazamientos y horarios de la víctima.

Un joven sueco fue detenido y enviado a prisión preventiva: su presunto nexo con una red criminal

El principal detenido por el caso es un ciudadano sueco de 18 años, señalado de tener posibles vínculos con la organización criminal Shottaz, con presencia en Estocolmo.

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La captura ocurrió en Benalmádena menos de 24 horas después del asesinato.

El joven quedó en prisión preventiva sin fianza, aunque ha rechazado de forma reiterada ser el autor de los disparos.

El caso permanece bajo secreto judicial, mientras se revisan las comunicaciones, antecedentes y posibles conflictos profesionales del cirujano.

Aslani no tenía licencia para ejercer la medicina en Reino Unido desde 2016

Tras el homicidio, se conoció que Aslani dejó de contar con licencia para practicar la medicina en Reino Unido desde 2016. El cirujano había recibido restricciones profesionales luego de una evaluación realizada en 2012.

El informe identificó deficiencias en seis áreas de su ejercicio, entre ellas el manejo de historias clínicas, la prescripción de medicamentos, la valoración de pacientes, los consentimientos, el trabajo dentro de sus límites profesionales y los cuidados posteriores a las intervenciones.

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El Consejo Médico General del Reino Unido, conocido como GMC por sus siglas en inglés, le impuso otras 14 restricciones antes de que el profesional entregara su licencia cuatro años después.

El mismo porta británico destacó que Aslani dirigió entre 2008 y 2018 los departamentos de cirugía plástica de hospitales Quirón en Málaga y Marbella hasta que, en 2018 fundó la clínica Cirumed, donde fue asesinado.

Expacientes del cirujano asesinado en Marbella han difundido denuncias después del homicidio

En los días posteriores al asesinato, decenas de mujeres contactaron a medios y grupos de apoyo para relatar experiencias negativas tras procedimientos practicados por Aslani.

Algunas denunciaron presuntas complicaciones, presiones para firmar acuerdos de confidencialidad y dificultades para obtener respuestas del centro médico.

La Policía mantiene abiertas las hipótesis vinculadas con pacientes, familiares y otros conflictos alrededor de la actividad profesional de Aslani.

La situación procesal del joven sueco detenido dependerá del avance de las pruebas que recopilen los investigadores y de las decisiones de la autoridad judicial española.

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