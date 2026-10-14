Colombia

Esta es la calle de Montreal, Canadá, que se parece a Valledupar, según influenciadora italiana: “Es como si estuviera allá

La creadora de contenido mostró la arboleda, las viviendas y la vía del sector canadiense, elementos que le recordaron una visita previa a la capital del Cesar durante un video publicado en redes sociales

Panorámica de Valledupar. Foto: Alcaldía de Valledupar
La creadora de contenido Sari la italiana comparó una calle de Montreal con un sector de Valledupar en sus redes sociales - crédito Alcaldía de Valledupar
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La creadora de contenido “Sari la italiana” volvió a ser tendencia luego de que comparó una calle de Montreal con un barrio de Valledupar, en el departamento del Cesar. La arboleda y la disposición de las viviendas del lugar le recordaron una visita que hizo a la ciudad colombiana.

En el video que compartió en sus redes sociales, la italiana recorrió con la cámara el sector canadiense y se detuvo en los árboles, el espacio entre las casas y la apariencia de la vía. A partir de esas imágenes, invitó a sus seguidores, en particular a quienes viven en Valledupar, a decir qué barrio les evocaba la escena.

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“Esta calle me recuerda mucho a una de Valledupar, es como si estuviera allá”, expresó mientras mostraba las viviendas y la vegetación. Más adelante insistió en la semejanza que percibió: “Miren, literal, me parece que estoy ahí, en esta calle específica. Igual, este pedazo, con las casas aquí, este espacio y otras casas”.

Seguidores asociaron el video con varios sectores de Valledupar

La publicación abrió una conversación entre usuarios que intentaron ubicar la referencia. En los comentarios aparecieron nombres como Nando Marín, El Cañahuate y Arizona, entre otros sectores de la capital del Cesar.

Los comentarios mencionaron los barrios Nando Marín, El Cañahuate y Arizona, sin alcanzar consenso sobre una sola ubicación, tras la difusión del recorrido grabado en Canadá por la bloguera italiana - crédito Sarilaitaliana/Instagram

Las respuestas no señalaron un único barrio, sino que reunieron distintas asociaciones a partir de los elementos que se ven en el video. La comparación se centró en la presencia de árboles a lo largo de la calle y en la cercanía entre las viviendas.

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Sari la italiana ha manifestado en otras publicaciones el afecto que siente por Colombia y su cultura. En el caso de Valledupar, la creadora ha destacado la naturaleza que acompaña sus vías y la amabilidad de sus habitantes, aspectos que volvieron a aparecer en la reacción a su reciente video desde Montreal.

Un creador francés se sorprendió por los mangos que caían al suelo en Isla Fuerte

La reacción de Sari la italiana se suma a otras experiencias de creadores extranjeros que encuentran referencias de Colombia aun cuando están fuera del país. El francés Engue, radicado en Colombia, relató en sus redes sociales su sorpresa al caminar por Isla Fuerte, en el Caribe colombiano, y encontrar mangos caídos que no habían sido recogidos durante la cosecha.

El influenciador comparó esa escena con los precios de la fruta en Francia. Según contó, un mango pequeño puede costar allí al menos $4.000, por lo que la abundancia de frutos en el suelo le pareció inusual. “Esto es una locura, es como un territorio lleno de mango. Es un botín”, expresó en un video.

Este video de redes sociales muestra a un creador de contenido francés en Colombia. El individuo documenta un camino rural con numerosos mangos amarillos esparcidos por el suelo y entre hojas secas - crédito @@enguequemas/TikTok

El registro abrió comentarios de usuarios que explicaron que, en distintas zonas del Caribe, recoger fruta de los árboles forma parte de las costumbres cotidianas. Algunos señalaron que los mangos suelen consumirse frescos, en jugos o con sal y limón, y le recomendaron al visitante llevar una bolsa durante sus recorridos para aprovechar los frutos que encuentra.

Durante su estadía, Engue también compartió otra situación que le resultó novedosa: un comerciante le permitió llevarse un producto pese a que no tenía el dinero completo para pagarlo, con el acuerdo de que volvería después a cancelar el saldo. Varios seguidores identificaron esa práctica como “fiar”, una forma de confianza que todavía se conserva entre vecinos y pequeños comercios en algunas comunidades.

Las publicaciones del creador francés y de la italiana muestran cómo escenas habituales para muchos colombianos —la fruta disponible en los caminos, los árboles en las calles o la cercanía entre los barrios— adquieren otro significado para quienes las observan por primera vez. En ambos casos, los videos motivaron a los seguidores a compartir referencias locales y experiencias relacionadas con la vida cotidiana en el país.

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