Colombia

Laura Ojeda anunció acciones legales contra Germán Burgos Dueñas, primo de su esposo Nicolás Petro, por “presuntas amenazas de muerte”

Según su pronunciamiento en X, la barranquillera emprenderá una denuncia por injuria y calumnia contra quien en algún momento fue solicitado como testigo de defensa de su pareja en el proceso que adelanta la Fiscalía

En medio de una confrontación con una periodista, Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro, no escatimó palabras al afirmar esa mujer "no es feliz con su miserable vida" - crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda anunció que acudirá a la Fiscalía contra Germán Burgos Dueñas, primo de Nicolás Petro, por presuntas amenazas de muerte y posibles afectaciones a su buen nombre - crédito @lauraojedae/Instagram
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Laura Ojeda, pareja del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos —primogénito del expresidente Gustavo Petro Urrego—, anunció que interpondrá acciones legales contra Germán Burgos Dueñas, primo hermano de su compañero sentimental, denunciando presuntas amenazas de muerte y afectaciones directas a su buen nombre.

El anuncio se produjo a través de su cuenta en la red social X, en la que la barranquillera confirmó que radicará los recursos correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los hechos descritos.

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En su pronunciamiento, Laura Ojeda declaró que acudirá a las vías institucionales para defender su dignidad e integridad frente a las conductas recibidas por parte del familiar de su pareja y papá de su hijo, Luka Samuel: “En el día de hoy iniciaré las acciones legales correspondientes contra Germán Burgos Dueñas por las presuntas amenazas de muerte recibidas, así como por los hechos que considero constituyen afectaciones a mi buen nombre, injuria y calumnia”.

Laura Ojeda anuncia acciones legales contra Germán Burgos, primo de Nicolás Petro, por presuntas amenazas - crédito @lauraojedae/X
Laura Ojeda anuncia acciones legales contra Germán Burgos, primo de Nicolás Petro, por presuntas amenazas - crédito @lauraojedae/X

“Estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que se investiguen y se proceda conforme a la ley. Defenderé mi integridad, mi dignidad y mi buen nombre por las vías legales correspondientes”, sostuvo la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele (2017) en X.

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La acción judicial genera sorpresa en el entorno cercano a Nicolás Petro, toda vez que Burgos Dueñas se venía desempeñando como una figura central dentro de la estrategia de defensa del hijo del expresidente Gustavo Petro en el proceso que se le sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El rol de Germán Burgos en el expediente financiero

Germán Burgos Dueñas es hijo de una hermana de Katia Burgos, madre de Nicolás Petro, y su nombre figura como uno de los testigos solicitados por la defensa técnica del exdiputado del Atlántico para la etapa de juicio oral.

Nicolás Petro Burgos es investigado por presuntas irregularidades relacionadas con el origen de recursos que habrían ingresado a su patrimonio y su posible relación con dineros entregados por personas señaladas de aportar a la campaña presidencial de su padre en 2022.

Además, la Fiscalía indaga posibles anomalías en contratos de la Gobernación del Atlántico y en el manejo de recursos vinculados a la Fundación Conciencia Social, que presuntamente habrían sido desviados de su finalidad, todo luego de las revelaciones que hizo Day Vásquez -exesposa de Nicolás Petro- en los medios de comunicación.

Germán Burgos Dueñas, familiar del exdiputado, fue incluido entre los testigos solicitados por la defensa en noviembre de 2025 - crédito Fiscalía

Dentro de las investigaciones financieras, el despacho judicial consideró que la declaración de Burgos Dueñas guarda directa relación con el debate probatorio, razón por la cual aceptó su testimonio junto al de otros testigos de la defensa, entre los que figuraron Máximo Noriega, Samuel Santander Lopesierra —conocido como “El hombre Marlboro”-, Gabriel Hilsaca y la propia Laura Ojeda.

El propósito de su testimonio, según la lista presentada por la representación del exdiputado, es certificar aspectos del entorno familiar y social de Nicolás Petro y Laura Ojeda, al buscar aportar elementos que respalden la teoría defensiva frente a los cargos imputados por la Fiscalía.

Pese a esta función probatoria y a mantenerse como un testigo admitido en el estrado judicial, la denuncia de Ojeda marca una ruptura en la relación con quien pertenecía al círculo de apoyo directo de la pareja en Barranquilla.

Los otros frentes judiciales de Laura Ojeda

La controversia con el primo de su pareja se suma a los litigios penales que Laura Ojeda enfrenta de manera paralela con la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez.

Dentro de ese proceso, Day Vásquez interpuso una denuncia penal contra Ojeda por supuesta violación de datos personales, acusándola de haber contratado maniobras de ciberataque para acceder de forma ilegal a la información de su teléfono celular.

Ella es Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás Petro. | Foto: Ilustación Jesús Aviles, Infobae.
Mientras Laura Ojeda inicia un proceso contra Germán Burgos, ella permanece en el caso contra Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro - crédito Ilustación Jesús Aviles/Infobae

Dicha denuncia se presentó como una contraofensiva judicial luego de que Ojeda formulara inicialmente acusaciones similares contra Vásquez ante los organismos de control.

Con el anuncio de las acciones contra Burgos Dueñas, las autoridades penales deberán llamar a rendir versión a las partes involucradas para determinar el alcance de las presuntas amenazas denunciadas y la veracidad de los hechos que motivaron la ruptura en el entorno familiar.

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