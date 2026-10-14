Laura Sarabia habló sobre los viajes de Verónica Alcocer a Venezuela y aclaró si había visto el supuesto ingreso de bolsas de dinero a la Casa de Nariño: “Nunca me contaron”

Laura Sarabia y Verónica Alcocer posan en una ilustración al estilo acuarela con la fachada de la Casa de Nariño en el fondo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), respondió a las acusaciones de Eva Ferrer, que afirmó que la funcionaria habría sido testigo del ingreso de bolsas con dinero en efectivo a la Casa de Nariño por parte de la ex primera dama Verónica Alcocer.

En entrevista con La FM, Sarabia negó haber visto o tenido conocimiento de esos hechos y sostuvo que Ferrer, que formuló la denuncia, debe precisar las circunstancias y colaborar con las autoridades. También aseguró que solo conoció un viaje público de Alcocer a Venezuela, en enero.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta sobre por qué Eva Ferrer afirma que ella fue testigo del ingreso de bolsas de dinero al Palacio de Nariño, Sarabia respondió: “Esa es una respuesta que tiene que dar Eva: cómo, cuándo, en qué lugar y por qué dice que yo sé si esas bolsas, como ella afirma, entraron; qué día entraron y cómo entraron”.

Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y una de las manos derechas del expresidente Gustavo Petro durante sus cuatro años de gobierno - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La exdirectora del Dapre señaló que la Casa de Nariño cuenta con cámaras de seguridad, controles de la Policía y de la Jefatura de Protección. En ese sentido, planteó que no necesariamente debía conocer el contenido de los objetos que ingresaban a la residencia privada presidencial.

PUBLICIDAD

“Si hoy la primera dama baja una caja, una maleta, una bolsa o lo que sea de su carro hacia su casa privada, no creo que el jefe de despacho, que está con el presidente, tenga que conocer qué va en esa maleta o en esa bolsa”, afirmó.

Consultada sobre si vio personalmente el ingreso de maletas, cajas o bolsas, Sarabia fue enfática: “Nunca”. Explicó que su oficina estaba en el tercer piso, junto al despacho del presidente Gustavo Petro, mientras que el acceso desde los vehículos hacia el ascensor de la residencia privada estaba en el primer piso.

PUBLICIDAD

“No vi, nunca me contaron, nunca me dijeron. De ahí a si pasó o no, me queda muy difícil afirmar tajantemente que no pasó. Yo hablo de lo que es de mi conocimiento y de mi competencia”.

Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), respondió a las acusaciones de Eva Ferrer, que afirmó que la funcionaria habría sido testigo del ingreso de bolsas con dinero en efectivo a la Casa de Nariño por parte de la ex primera dama Verónica Alcocer - crédito @laurasarabia/X

Sarabia consideró que, si Ferrer tuvo información sobre esos presuntos hechos, debía denunciarla ante las autoridades. “Si Eva, que era la persona que estaba 24/7 con la primera dama, tuvo conocimiento de eso, era su obligación denunciar”, indicó.

Sobre la responsabilidad de Verónica Alcocer, Sarabia evitó hacer una defensa personal. “Las responsabilidades son individuales. A mí me ha tocado responder por las cosas que han sido de mi competencia y de mi conocimiento. Yo puedo decir que no lo vi y que nunca tuve conocimiento”, declaró.

PUBLICIDAD

En relación con los presuntos viajes de la ex primera dama a Venezuela, Sarabia afirmó que solo supo de uno. “Solo tuve conocimiento de un viaje a Venezuela, que fue en el mes de enero y fue público. De ahí a conocer otros viajes de la primera dama, no tuve conocimiento”.

La Fuerza Aérea Colombiana designó a comandante para la inspección de vuelos de Verónica Alcocer tras denuncias de Eva Ferrer sobre presunto tráfico de drogas - crédito FAC/Verónica Alcocer/FacebooK

Además, precisó que su cargo estaba vinculado al presidente y no a la entonces primera dama: “Yo no era la secretaria privada de la primera dama, era la del presidente Gustavo Petro”.

Finalmente, ante la insistencia sobre si debía conocer los movimientos de Alcocer por su cercanía con el mandatario, Sarabia respondió: “El esposo es quien se debe enterar dónde está su esposa, no yo”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Laura Sarabia trasladan a Eva Ferrer la responsabilidad de sustentar la denuncia con fechas, lugares y pruebas que permitan establecer si existió el ingreso de dinero en efectivo a la Casa de Nariño. La exdirectora del Dapre sostuvo que no presenció esos hechos ni recibió información al respecto, por lo que pidió que cualquier dato disponible sea entregado a las autoridades competentes para que determinen eventuales responsabilidades.