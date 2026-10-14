Colombia

Flip advirtió que el decreto que modifica las reglas de intervención de la Policía en protestas no brinda garantías para la prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa indicó que el documento expedido por el Gobierno permite omitir etapas previas de diálogo y mediación ante ciertos hechos de violencia que se puedan presentar en las manifestaciones

Una mujer participa en una manifestación de apoyo al pueblo colombiano, a 8 de mayo de 2021, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)
La Flip advirtió que la existencia de situaciones de violencia no suspende las garantías de la libertad de prensa - crédito Jesús Hellín / Europa Press
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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) hizo advertencias relacionadas con el Decreto 1525, expedido el 13 de octubre de 2026 por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El documento modifica las reglas de intervención de la Policía Nacional en las manifestaciones públicas.

De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, el decreto no establece garantías explícitas para garantizar la protección de la prensa durante el cubrimiento periodístico de las marchas. “La norma autoriza intervenciones inmediatas ante ciertos hechos de violencia y permite omitir etapas previas de diálogo y mediación sin fijar garantías operativas suficientes para que esas actuaciones no terminen en agresiones contra las y los periodistas o en restricciones a su trabajo”, precisó la Flip.

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Según advirtió, los procedimientos de las autoridades pueden constituir un mayor riesgo para la prensa: los periodistas pueden ser apartados de los lugares donde ocurren los hechos, impedidos de grabar o afectados por el uso de la fuerza por parte de los uniformados.

“La existencia de situaciones de violencia no suspende las garantías de la libertad de prensa ni autoriza a confundir a quienes documentan una manifestación con quienes participan en actos violentos”, añadió.

La Flip recordó hechos que se presentaron en 2021, cuando en Colombia se vivió el estallido social. Afirmó que esa experiencia expone la dimensión del riesgo que corren quienes ejercen el periodismo en las manifestaciones, teniendo en cuenta que, para entonces, la organización documentó 263 agresiones contra la prensa, de las cuales 239 ocurrieron mientras periodistas cubrían asuntos vinculados con las marchas entre abril y diciembre, lo que representó el 90,9% del total de hechos registrados.

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