Departamento del Tesoro de Estados Unidos se pronunció sobre la presunta implicación de Verónica Alcocer en una red de tráfico de droga y armas desde Venezuela: “Niveles récord de cultivos de coca”

Departamento del Tesoro de Estados Unidos se pronunció sobre la presunta implicación de Verónica Alcocer en una red de tráfico de droga y armas desde Venezuela - crédito Europa Press/Verónica Alcocer/Facebook

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Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Verónica Alcocer situó nuevamente bajo escrutinio internacional a la esposa del expresidente Gustavo Petro, en medio de denuncias que son materia de una indagación en Colombia. Según lo divulgado por NTN24, la dependencia estadounidense confirmó que Alcocer permanece incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La posición se refiere a una designación sustentada, conforme a lo expuesto por el Tesoro, en la Orden Ejecutiva 14-059. El organismo indicó que Alcocer habría proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios en favor de Petro. La mención no constituye, por sí sola, una decisión de autoridades judiciales colombianas sobre las acusaciones recientes, pero añade un elemento internacional a la controversia.

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“Verónica del Socorro Alcocer García fue incluida en la lista OFAC en virtud de la Orden Ejecutiva 14-059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material tecnológico o bienes y servicios en apoyo de Gustavo Petro”, puntualiza el documento oficial.

El Tesoro vinculó la sanción con presunto apoyo a Gustavo Petro

Marco Rubio aseguró que sí existen “evidencias” para que el Gobierno Trump haya incluido a Petro en la Lista Clinton “Demuestran que cometió delitos, hay pruebas que justifican su inclusión en la lista OFAC - créditos Cristian Bayona / Colprensa | Joel González / Presidencia de la República

El Departamento del Tesoro sostuvo que Petro ha concedido beneficios a organizaciones que calificó como narcoterroristas dentro de la política de Paz Total, entre otras medidas. La dependencia estadounidense afirmó que esas decisiones se han dado en un contexto de aumento de los cultivos de coca, de acuerdo con la misiva a la que accedió el canal.

“Ha concedido beneficios a las organizaciones narcoterroristas bajo los auspicios de su Plan de Paz Total, entre otras políticas, lo que ha dado lugar a niveles récord de cultivos de coca”, señala la comunicación.

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A propósito, recordó el antecedente del nombramiento de Alcocer como embajadora en misión especial. Ese encargo fue anulado por la justicia colombiana, que concluyó que contravenía el artículo 126 de la Constitución Política, referido a la prohibición de que el presidente designe a su cónyuge o pareja en determinados cargos públicos.

“La primera dama Verónica del Socorro Alcocer García fue nombrada en su momento de forma inconstitucional por Gustavo Petro para desempeñar el cargo de embajadora en misión oficial. Posteriormente, un tribunal colombiano anuló el nombramiento al considerar que este infringía el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohíbe al presidente colombiano nombrar a su cónyuge o pareja”.

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En su respuesta, la dependencia estadounidense señaló que la entonces primera dama fue designada de manera inconstitucional para esa misión oficial y subrayó que un tribunal dejó sin efecto la medida.

Las denuncias de Eva Ferrer motivaron una indagación preliminar

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) - crédito @ReconciliaCol/X

Eva Ferrer, que se desempeñó como consejera para la Reconciliación entre 2022 y 2023, afirmó en una entrevista concedida a Semana que Alcocer habría usado una aeronave asignada a la Presidencia para transportar cerca de USD 2,5 millones desde Venezuela. También mencionó un supuesto traslado de cargamentos ilícitos entre los dos países. Estas afirmaciones no han sido probadas judicialmente.

Tras conocerse esos señalamientos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). El propósito del procedimiento es establecer si existieron irregularidades relacionadas con el transporte de dinero en efectivo o sustancias prohibidas en un avión oficial.

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El abogado de Ferrer, Johnny Batalla Mena, aseguró que su representada cuenta con elementos para sustentar sus versiones ante las autoridades colombianas - crédito @mhabogados.asociados/Instagram

El abogado de Ferrer, Johnny Batalla Mena, aseguró que su representada cuenta con elementos para sustentar sus versiones ante las autoridades colombianas y, si fuese requerida, ante instancias internacionales. Añadió que la Fiscalía General de la Nación debe actuar de oficio ante una denuncia de este tipo. La estratega catalana decidió hacer públicas sus acusaciones por preocupaciones relacionadas con su seguridad, explicó su defensor.

El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos de la exfuncionaria y los calificó de calumnia. En efecto, cuestionó en sus redes sociales que la publicación se basara, según sostuvo, en una versión indirecta, y anunció acciones legales contra el propietario de la revista.

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Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo que las denuncias deben ser investigadas con respeto por la autonomía de la Fiscalía y el debido proceso.