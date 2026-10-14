Consejo de Estado admitió demanda contra la elección de Carolina Corcho como senadora del Pacto Histórico

Carolina Corcho explicó en su momento que el Pacto Histórico hizo un acuerdo para que el segundo con más votos en la consulta por las presidenciales encabezara la lista al Senado - crédito Lina Gasca/Colprensa

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El Consejo de Estado admitió una demanda que fue presentada por el ciudadano Freddy Fernando Flórez Afanador contra la elección de Carolina Corcho (exministra de Salud) como senadora de la República. El accionante solicitó dejar sin efectos el acto que declaró la elección de Corcho como legisladora del Pacto Histórico (formulario E-26 SEN del 13 de julio de 2026), al considerar que se desconocieron los resultados de la consulta interpartidista que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025.

De acuerdo con la demanda que será estudiada por el máximo juez de la administración pública, a la cual tuvo acceso El Tiempo, la exministra no participó en la consulta del partido para la escogencia de candidatos a las elecciones de Congreso —aunque sí participó en la consulta para la escogencia de candidatos a la Presidencia, que se realizó ese mismo día—; sin embargo, fue seleccionada como la cabeza de la lista del Senado.

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En la consulta por las presidenciales, Corcho quedó en segundo lugar, siendo superada por el hoy senador Iván Cepeda. Su llegada al Congreso, entonces, respondió a un acuerdo al que se llegó dentro del Pacto Histórico. Así lo indicó la misma ex jefa de cartera en su momento, en declaraciones públicas:

El Consejo de Estado rechazó la medida cautelar solicitada por el accionante de suspender provisionalmente la elección de Carolina Corcho como senadora - crédito Colprensa

“Honro la palabra, acepto mi derrota, respeto y respaldo al senador Iván Cepeda y pedimos que todo el Pacto Histórico honre los acuerdos. La lista es paritaria. Se planteó que el segundo encabezaría la lista al Senado; estamos en esa reflexión, pero lo que queremos decir es que ese es el acuerdo político”, señaló Corcho.

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Al respecto, el accionante advirtió que el acuerdo al que llegó en su momento el Pacto Histórico va en contra de lo establecido en la Constitución Política de Colombia.

“Explicó que las normas que rigen para las elecciones de la consulta popular disponen que se debe respetar la voluntad soberana, es decir, que la lista debe integrarse con quienes se sometieron a ella el 26 de octubre de 2025. Señaló que cualquier acuerdo que se haya suscrito por parte de los miembros que conformaron la coalición Pacto Histórico es contrario a la Constitución Política y la ley, por lo que se debía acatar lo decidido en la consulta interna”, detalló el Consejo de Estado.

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Carolina Corcho fue elegida senadora el 8 de marzo de 2026, en las elecciones legislativas - crédito Senado de la República

Según el informativo citado, en la demanda, el accionante solicitó la aplicación de una medida cautelar: la suspensión provisional de los efectos del acto que declaró la elección de la exministra como senadora de la República. Sin embargo, el Consejo de Estado negó esa solicitud.

La puja por la cabeza de la lista del Senado

Tras la realización de las consultas, la cabeza de la lista del Senado se convirtió en un objeto de disputa entre Carolina Corcho y la congresista María José Pizarro, que renunció a ser precandidata presidencial y a participar en la consulta interna del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales. Esto, con el fin de encabezar la lista del Senado.

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Según explicó en su cuenta de X, en el Pacto Histórico se llegó a un acuerdo: apoyar a Iván Cepeda en la consulta interna por las presidenciales. “Todos asumimos esa responsabilidad, con excepción de Carolina Corcho, quien no asistió a las deliberaciones y decidió participar en la consulta”, indicó Pizarro.

La excongresista María José Pizarro se refirió a la puja por la cabeza de la lista del Senado del Pacto Histórico - crédito @PizarroMariaJo/X

Afirmó que el día en que se llegó a ese consenso, ella declinó su aspiración y aceptó la responsabilidad de liderar la bancada del Senado. “Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, añadió.

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Posteriormente, Corcho explicó en Caracol Radio que no sabía que existiera otro acuerdo para que otra persona asumiera la cabeza de lista al Senado. “Por tanto, he decidido acogerme a esas consideraciones bajo las cuales yo competí. Yo no conocía lo que me estoy enterando estos días, que posterior a eso habían acordado otra cosa”, señaló.

Finalmente, Pizarro terminó renunciando a la puja por la cabeza de la lista del Senado y Carolina Corcho ocupó ese lugar. Fue elegida senadora en las elecciones al Congreso que se llevaron a cabo el 8 de marzo de 2026.