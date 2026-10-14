Tres hombres fueron capturados en Ibagué tras ser señalados de contactar a sus víctimas mediante ‘apps’ de citas y doparlas para vaciar sus cuentas bancarias

Según las autoridades, el grupo contactaba a hombres a través de aplicaciones de citas y redes sociales para citarlos en inmuebles, donde les suministraba sustancias tóxicas con el fin de despojarlos de sus pertenencias y realizar transacciones no autorizadas con sus tarjetas bancarias - crédito Fiscalía

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La captura de tres presuntos integrantes de una banda delincuencial conocida como Los Benza puso al descubierto una modalidad de hurto que, según la Fiscalía General de la Nación, afectó a hombres contactados por redes sociales y aplicaciones de citas en Ibagué (Tolima).

Los investigados habrían usado encuentros acordados por internet para suministrar sustancias tóxicas a las víctimas y despojarlas de dinero, objetos personales y tarjetas bancarias.

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La Fiscalía informó en la jornada del miércoles 14 de octubre de 2026 que los procesados son Cristian Manuel Peña Álvarez, conocido como “Juanito”; Mateo Nicolás Infante Linares; y Jhon Sebastián Mora Vargas, alias Calvo. Un juez de control de garantías ordenó que los tres permanezcan en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal, teniendo en cuenta que ninguno aceptó los cargos durante las audiencias.

Las autoridades investigan si hubo más casos bajo la misma modalidad delincuencial en la capital musical de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las denuncias permitieron relacionar dos casos ocurridos en 2025

La investigación, a cargo de una fiscal de la Seccional Tolima, reunió denuncias por hechos registrados entre el 5 de febrero y el 5 de abril de 2025. De acuerdo con el ente acusador, el grupo elegía a sus víctimas mediante conversaciones previas en plataformas digitales y concretaba las citas en viviendas de la capital tolimense.

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En el primer caso, ocurrido el 5 de febrero, Peña Álvarez habría utilizado una identidad distinta para hablar con el afectado. Durante el encuentro, presuntamente le ofreció una bebida que contenía una sustancia tóxica, por lo que la víctima perdió la capacidad de reaccionar y, según la hipótesis de la Fiscalía, los otros dos investigados entraron al inmueble para llevarse artículos de valor.

El daño económico de ese episodio alcanzó los $21 millones, una cifra que incluye bienes sustraídos y operaciones bancarias que la víctima no autorizó. Las autoridades analizaron cámaras de seguridad de comercios donde se habrían usado las tarjetas y contrastaron ese material con registros telefónicos para establecer la identidad de quienes realizaron las compras.

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Un afectado perdió 21 millones de pesos en febrero de 2025 tras ingerir una bebida con sustancias tóxicas en un encuentro acordado por internet - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El segundo hecho incluyó el hurto de un vehículo y tarjetas bancarias

La investigación también atribuye a los procesados otro caso en el que la víctima perdió su vehículo, pertenencias personales y tarjetas. El perjuicio de ese hecho fue calculado en cerca de $25 millones. En conjunto, los dos episodios representan un monto aproximado de $46 millones, según el boletín del ente acusador, lo que demuestra el alcance de los señalados.

Por estos hechos, la fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, hurto por medios informáticos y transferencia no consentida de activos. Aunque la imputación no equivale a una condena, pues será la justicia la que determine la responsabilidad penal de los señalados con ayuda de las pruebas recolectadas.

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Las autoridades entregaron detalles de la captura de los señalados criminales - crédito Fiscalía / X

Las citas virtuales requieren medidas de seguridad

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener precauciones cuando se contacta a desconocidos por redes sociales o aplicaciones de citas.

Antes de aceptar un encuentro, conviene desconfiar de perfiles con información inconsistente, fotografías que no parecen auténticas o solicitudes de dinero, claves, datos bancarios y documentos personales.

La organización criminal contactaba a hombres mediante redes sociales y aplicaciones de citas para suministrarles sustancias tóxicas y robar sus pertenencias - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Para una primera cita, es preferible escoger un lugar público, concurrido y con personal de atención, en vez de una residencia o un sitio apartado.

También resulta aconsejable informar a una persona de confianza el lugar, la hora, el nombre o perfil del contacto y un plan para comunicarse durante la salida.

Compartir la ubicación en tiempo real puede aportar una medida adicional de seguridad.

No se deben perder de vista bebidas, alimentos ni objetos personales, ni aceptar sustancias de origen desconocido.

Si una persona experimenta somnolencia repentina, mareo, confusión o cualquier malestar luego de consumir algo, debe pedir ayuda inmediata, contactar a los servicios de emergencia y evitar quedarse sola.

Tras un posible hurto, es importante bloquear las tarjetas y cuentas comprometidas, conservar conversaciones y comprobantes, y presentar la denuncia ante las autoridades.