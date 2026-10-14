Arauquita puso al cacao colombiano en el centro de la escena nacional

La programación incluyó la participación de 11 candidatas departamentales, el 13.º Salón del Cacao y Chocolate y muestras comerciales que impulsaron la actividad local.

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El municipio de Arauquita, ubicado en el departamento de Arauca, concluyó una agenda de cinco días correspondiente a sus tradicionales Ferias y Fiestas. Las actividades, desarrolladas a lo largo de la semana, estuvieron orientadas a resaltar la producción cacaotera de la región, la cultura llanera y la vocación agropecuaria del municipio. El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, asistió a los actos de cierre y acompañó el reconocimiento brindado a las familias y organizaciones dedicadas al cultivo y transformación del grano en el territorio nacional.

Uno de los eventos principales de la programación fue la novena edición del Reinado Nacional del Cacao, certamen que reunió a candidatas de 11 delegaciones departamentales: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander y Risaralda. La agenda de las participantes abarcó entrevistas con el jurado calificador, pruebas técnicas como el concurso de degullado para medir la calidad del fruto, desfiles de carrozas por las vías principales del casco urbano y un recorrido en balleneras a lo largo del río Arauca. Al término de la velada de elección y coronación, Yeni Elizabeth Benítez Ruiz, representante del departamento de Boyacá, fue elegida como la Reina Nacional del Cacao 2026.

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Durante las festividades se realizó la final del 13.º concurso Grano de Oro, donde productores del Meta, Córdoba y Arauca obtuvieron los primeros lugares del certamen.

De forma paralela, el Salón del Cacao y Chocolate celebró la fase final de la decimotercera versión del concurso nacional Grano de Oro. La convocatoria oficial recibió un total de 75 muestras provenientes de diversas zonas cacaoteras del país. Tras una primera etapa de filtro basada en 53 muestras en licor de cacao, diez finalistas pasaron a la evaluación en formato de chocolate al 70%. Un equipo conformado por siete catadores especializados aplicó análisis sensoriales para calificar variables como el aroma, el sabor, la textura y el balance de los productos evaluados.

En los resultados oficiales del concurso Grano de Oro, el primer lugar fue otorgado a la firma Inversiones JALU, correspondiente a la finca Laureles, ubicada en el municipio de El Castillo, Meta. El segundo puesto lo ocupó Yennis Cristina Alemán Díaz, de la finca Villa Sandi, en Tierralta, Córdoba; mientras que el tercer lugar correspondió a Jenrri Velásquez Sánchez, de la finca La Flores, en la vereda Bajo Cusay del municipio de Tame, Arauca. Las muestras finalistas alcanzaron evaluaciones superiores a los 80 puntos dentro de las escalas del panel técnico.

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En Arauca se siembra uno de los cacaos de mayor calidad del país - crédito Gobernación de Arauca

A la par de las actividades enfocadas en la cadena productiva del cacao, la programación de las festividades integró la Feria Exposición Agropecuaria, la Feria Departamental Bufalina, el Festival Internacional de Música Llanera El Bonguero de Oro, el Festival de la Leche, la tradicional cabalgata y el recorrido del Joropódromo. Asimismo, se llevó a cabo la subasta de la muestra artística denominada “Cacao Inspira”. Según los reportes del sector de servicios del municipio, la afluencia de visitantes durante las jornadas festivas generó la ocupación total de la capacidad hotelera disponible, así como un incremento en la actividad del comercio, los transportadores y los establecimientos gastronómicos locales.