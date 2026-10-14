Colombia

Andrea Williams visitará Colombia para promover agenda de defensa legal cristiana y respaldar la Ley Laura

La abogada británica estará en el Congreso el 22 de octubre. Su visita se da en medio del trámite de la Ley Laura, proyecto que busca restringir procedimientos de afirmación de género en menores de 18 años

Los autores del proyecto argumentan que el Estado debe priorizar la protección integral de los menores frente a procedimientos médicos que consideran irreversibles - crédito @CamaraColombia/X
Los autores del proyecto argumentan que el Estado debe priorizar la protección integral de los menores frente a procedimientos médicos que consideran irreversibles - crédito @CamaraColombia/X
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La abogada británica Andrea Williams, cofundadora y directora ejecutiva de Christian Concern y Christian Legal Centre, visitará Colombia en octubre para participar en actividades relacionadas con libertad religiosa, familia, participación pública de los cristianos y defensa jurídica de personas que aleguen afectaciones a sus convicciones religiosas.

Williams, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en derecho, políticas públicas y campañas de incidencia, tendrá entre sus actividades una participación en el Congreso de la República el jueves 22 de octubre, según informó Blu Radio.

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Su visita coincide con el debate alrededor de la denominada Ley Laura, iniciativa radicada en Colombia en agosto de 2026 y que, de acuerdo con la información suministrada, busca prohibir intervenciones médicas y procedimientos de afirmación de género en personas menores de 18 años.

Williams ha sido presentada como una de las impulsoras internacionales de esta iniciativa y desarrolla su actividad desde organizaciones que promueven posiciones basadas explícitamente en convicciones cristianas.

cambio de sexo
(Getty Images)

Christian Concern y su estrategia de defensa jurídica

Williams es cofundadora y directora ejecutiva de Christian Concern y Christian Legal Centre, dos organizaciones con sede en Inglaterra que trabajan en ámbitos relacionados, aunque con funciones diferentes.

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Christian Concern desarrolla actividades de información, movilización ciudadana e incidencia frente a asuntos que considera relevantes para las convicciones cristianas.

Christian Legal Centre, por su parte, ofrece acompañamiento jurídico a personas involucradas en controversias legales relacionadas con sus creencias religiosas.

La visita de Williams a Colombia busca trasladar parte de esa experiencia al escenario nacional, donde Christian Concern ya cuenta con representación.

Su trayectoria combina actuaciones ante tribunales, participación en discusiones parlamentarias y campañas públicas sobre asuntos como la familia, la educación, la libertad religiosa y cuestiones bioéticas.

De acuerdo con el perfil divulgado, la jurista ha sostenido durante años una posición activa en debates legislativos relacionados con esos temas, siempre desde una perspectiva vinculada a su fe cristiana.

El viaje se produce además mientras sectores políticos y sociales discuten el alcance de la Ley Laura y sus posibles efectos sobre la atención médica de niños, niñas y adolescentes.

La información suministrada no detalla en qué etapa legislativa se encuentra actualmente el proyecto ni cuáles serán todas las actividades de Williams durante su permanencia en el país.

Salud mental / cambio de sexo
(Getty Images)

Una trayectoria entre tribunales y debate público

Andrea Minichiello Williams nació en una familia de padre italiano y madre inglesa y creció en el sur de Inglaterra.

Según el perfil difundido, comenzó a interesarse por el derecho desde los ocho años después de ver un programa de televisión sobre juicios y posteriormente se convirtió en la primera persona de su familia en acceder a estudios universitarios.

Estudió en Cardiff, Gales, y Pisa, Italia, completó su preparación profesional en Londres y fue admitida al ejercicio de la abogacía en Inner Temple, una de las instituciones tradicionales de la profesión jurídica en Inglaterra y Gales.

Durante aproximadamente ocho años ejerció en áreas penal y de familia, tanto desde la acusación como desde la defensa.

En ese periodo trabajó, entre otros casos, con madres con dificultades de aprendizaje que buscaban conservar el cuidado de sus hijos, experiencia que, según su perfil, influyó posteriormente en su interés por asuntos relacionados con personas en situación de vulnerabilidad.

Más adelante, mientras criaba a sus cuatro hijos, comenzó a elaborar documentos y análisis dirigidos al Parlamento británico sobre asuntos legislativos que consideraba relevantes desde una perspectiva ética y religiosa.

Esa actividad fue consolidando su participación en debates públicos y posteriormente el desarrollo de Christian Concern y Christian Legal Centre.

Su llegada a Colombia tendrá como escenario principal el debate sobre la participación de organizaciones cristianas en asuntos jurídicos y legislativos, además del respaldo a iniciativas como la Ley Laura, cuya discusión continuará en el Congreso.

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