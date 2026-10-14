Colombia

Explosión de granada cerca de colegio en Barrancabermeja deja dos adultos heridos y una adolescente afectada

El alcalde Jonathan Vásquez ordenó activar el Plan Candado y reforzar la presencia de Policía, Ejército y Armada. La Gobernación de Santander ofreció hasta $50 millones de recompensa

Precaución - No pasar | Colprensa
Precaución - No pasar | Colprensa
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Una explosión registrada en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en Barrancabermeja, dejó dos adultos heridos y una adolescente de 17 años afectada por la onda explosiva, según informó el alcalde del distrito, Jonathan Vásquez.

De acuerdo con el mandatario local, el artefacto utilizado fue una granada de fragmentación de baja intensidad que fue detonada cerca de la institución educativa.

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El alcalde rechazó el hecho y aseguró que las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad para controlar la zona y avanzar en la identificación de los responsables.

¡No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja!”, escribió Vásquez en un pronunciamiento público.

Según la información entregada por el mandatario, los dos adultos lesionados fueron trasladados a la Clínica Magdalena.

Una de las víctimas es una mujer que presentó lesiones en las piernas y la espalda, mientras que un hombre sufrió heridas en las piernas.

Captura de pantalla de una publicación de red social con texto en negro sobre fondo blanco firmado por Jonathan Vasquez
Jonathan Vasquez reporta mediante una publicación en redes sociales la detonación de una granada en Barrancabermeja que provocó heridas a tres personas. (Vía X)

Adolescente fue remitida al Hospital Regional

El alcalde señaló que una adolescente de 17 años también tuvo que ser remitida al Hospital Regional, luego de presentar aturdimiento como consecuencia de la onda explosiva.

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Vásquez precisó que la joven no presenta heridas y que, según el reporte inicial, ninguna de las personas afectadas reviste gravedad.

Tras la detonación, el área fue acordonada mientras unidades especializadas adelantaban protocolos antiexplosivos.

El hecho ocurrió en la comuna 6 de Barrancabermeja, donde las autoridades desplegaron acciones adicionales de control.

He ordenado la activación inmediata del Plan Candado y el despliegue de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad en todo el Distrito”, señaló el mandatario.

La instrucción busca reforzar los controles de ingreso y salida, aumentar la presencia de la Fuerza Pública y facilitar las labores de búsqueda de los responsables.

Interior de una sala de hospital con personal médico en batas azules y dos pacientes en camillas y camas de hospital, con cortinas divisorias azules y equipos médicos
El alcalde señaló que una adolescente de 17 años también tuvo que ser remitida al Hospital Regional, luego de presentar aturdimiento como consecuencia de la onda explosiva. (Foto: Facebook / EsSalud Moyobamba)

Ofrecen recompensa de hasta $50 millones

El alcalde informó además que las investigaciones avanzan con apoyo del Centro de Monitoreo y las cámaras de seguridad disponibles en la zona.

Las autoridades buscan establecer quién instaló o lanzó el artefacto, cuál era el objetivo del ataque y si detrás del hecho existe alguna estructura criminal.

Por ahora, la información suministrada no identifica a posibles responsables ni establece una hipótesis concreta sobre las motivaciones de la explosión.

En articulación con la Gobernación de Santander, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $50 millones para quienes suministren información que permita identificar y ubicar a los responsables.

El alcalde indicó que el sector permanecerá bajo vigilancia mientras continúan las labores de inspección y recolección de evidencia.

También hizo un llamado a la ciudadanía para entregar cualquier información que pueda ser útil para esclarecer el hecho.

La detonación genera preocupación adicional por haberse registrado en inmediaciones de una institución educativa, aunque el reporte divulgado por el mandatario no señala que estudiantes dentro del colegio hayan resultado heridos.

Por ahora, el balance oficial es de dos adultos lesionados y una adolescente afectada por la onda explosiva, todos fuera de peligro según la información inicial.

Las autoridades mantienen activo el dispositivo de seguridad y continúan revisando las grabaciones disponibles para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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