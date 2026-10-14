Colombia

Abelardo de la Espriella entregó balance de extraditados desde el inicio de su Gobierno: "Colombia dejó de ser refugio para los bandidos"

El jefe de Estado sostuvo en un video que la inactividad de la administración anterior permitía a investigados o condenados buscar refugio en Colombia y eludir la actuación de los tribunales que los reclamaban

El presidente Abelardo de la Espriella autorizó 131 procesos de extradición durante sus primeros 67 días de mandato - crédito Europa Press
El presidente Abelardo de la Espriella autorizó 131 procesos de extradición durante sus primeros 67 días de mandato - crédito Europa Press
Guardar

En la tarde del miércoles 14 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella actualizó el balance de extradiciones autorizadas desde el inicio de su gobierno, ascendiendo a 131 procesos durante los primeros 67 días de mandato.

El mandatario aseguró que la cifra hace parte de la estrategia de su administración frente a las redes criminales nacionales y extranjeras. El mandatario anunció además que se sumaron 11 decisiones adicionales dentro de los trámites dirigidos a entregar solicitados a la justicia de otros países.

PUBLICIDAD

En un video divulgado en sus redes sociales, el jefe de Estado sostuvo que los expedientes permanecían sin avance antes de que su gobierno asumiera el trámite. “Todas estaban congeladas, todas estaban paradas, no pasaba nada”, afirmó al referirse a las solicitudes de extradición que, según su versión, estaban pendientes de definición.

La declaración estuvo centrada en el uso de la extradición como herramienta de cooperación judicial. De la Espriella señaló que el mecanismo permite responder a requerimientos de autoridades extranjeras y evitar que personas investigadas o condenadas por delitos en otros territorios encuentren en Colombia un lugar para eludir los procesos que enfrentan.

PUBLICIDAD

El presidente afirmó que los expedientes estaban paralizados

Durante su intervención, De la Espriella describió un escenario de inactividad en el que, dijo, algunas estructuras delictivas interpretaban la falta de decisiones como una posibilidad de permanecer en el país sin consecuencias judiciales. “Esto era tierra de nadie no solamente para los bandidos de aquí en Colombia, sino para los bandidos de otras latitudes”, expresó.

El mandatario agregó que, a su juicio, esa situación permitía que personas vinculadas a delitos cometidos fuera del país buscaran refugio en territorio colombiano. También sostuvo que algunos de quienes operaban desde Colombia consideraban que no serían llevados ante las autoridades que los reclamaban.

“Terminaban refugiados en Colombia o que delinquían afuera y pensaban que iban a quedar impunes”, declaró el presidente en el video. La frase formó parte de su argumentación sobre la necesidad de reactivar los procedimientos y dar curso a las decisiones que correspondan en cada solicitud.

El Gobierno anunció 11 firmas adicionales en la jornada

El secretario jurídico de Presidencia, Andrés Barreto, acompañó el anuncio y confirmó que el balance presentado por el Ejecutivo correspondía a 131 procesos de extradición en los 67 días iniciales de la administración. Según lo informado, durante la jornada se firmarían otros 11 expedientes, con lo que el Gobierno buscaba avanzar en solicitudes que ya estaban bajo revisión.

La firma de una extradición constituye una etapa dentro de un procedimiento que involucra la cooperación entre Colombia y el Estado requirente. El anuncio presidencial no detalló en el video la identidad de las personas incluidas en los nuevos casos, los países que formularon los requerimientos ni los delitos asociados a cada expediente.

De la Espriella presentó las decisiones como una señal de que su administración dará prioridad a los trámites pendientes. El mensaje fue dirigido tanto a las personas requeridas por autoridades de otros países como a las organizaciones a las que el Gobierno atribuye actividades de delincuencia organizada.

De la Espriella dijo que mantendrá la presión contra organizaciones criminales

El presidente afirmó que no cederá ante las organizaciones criminales y aseguró que la ley se aplicará contra quienes cometan delitos. En ese sentido, definió la cooperación internacional como una vía para impedir que los investigados utilicen las fronteras nacionales como una barrera frente a la acción judicial.

“La extradición es un mecanismo de cooperación internacional”, sostuvo el mandatario al explicar el enfoque de su gobierno. La declaración vinculó el aumento de las firmas con la política de seguridad y con la respuesta estatal frente a estructuras que actúan dentro y fuera del país.

El Gobierno indicó que continuará utilizando las herramientas previstas por la ley para tramitar las solicitudes de entrega que lleguen desde otras jurisdicciones.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaExtradicióncooperación internacionalGobierno nacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

La Academia Latina de la Grabación llevó su formato internacional al Teatro Colsubsidio de Bogotá, con Carlos Vives y Andrés Cepeda como invitados especiales

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Chontico Día resultados de hoy miércoles 14 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 14 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Habitante de calle se llevó un carro que encontró con las llaves puestas y generó un fuerte accidente en La Guajira: tres personas lesionadas y daños en una zona comercial

El hecho ocurrió cuando un automóvil presuntamente tomado sin autorización perdió el control e impactó dos motocicletas, una carretilla y otros vehículos

Habitante de calle se llevó un carro que encontró con las llaves puestas y generó un fuerte accidente en La Guajira: tres personas lesionadas y daños en una zona comercial

Políticos se despacharon contra Fecode por marchar contra proyecto de colegios en concesión: “Hipocresía”

Daniel Briceño, María Fernanda Cabal y Enrique Gómez se pronunciaron en sus cuentas de X tras la manifestaciones de este miércoles 14 de octubre en contra del gobierno de Abelardo de la Espriella

Políticos se despacharon contra Fecode por marchar contra proyecto de colegios en concesión: “Hipocresía”

El estatuto antiterrorista del Gobierno De la Espriella tendría un “mico”, según profesor de la Universidad de los Andes: “No tiene que ver nada con terrorismo”

El docente estadounidense Michael Lee Weintraub hizo hincapié en el aumento de penas por delitos relacionados con porte de drogas

El estatuto antiterrorista del Gobierno De la Espriella tendría un “mico”, según profesor de la Universidad de los Andes: “No tiene que ver nada con terrorismo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Juliana, Ela Taubert, Manuel Medrano y Piso 21 lideraron el primer ‘Best New Artist Showcase’ de los Latin Grammy Colombia: de qué se trata este evento que se celebró por primera vez en el país

Kika Nieto explicó, en medio de lágrimas, por qué aplazó su decisión de ser mamá: “No quiero hacer sentir a mi esposo rechazado”

Fonseca confirmó ‘sold out’ para su concierto en el estadio ‘El Campín’ en medio de polémica por la cancha del escenario deportivo

Emiro Navarro lanzó dura advertencia a Robert Farah en ‘MasterChef Celebrity’ en medio de reto de campo: “Ya me hiciste la payasada dos veces”

Maluma habló de su relación con Shakira tras sensual presentación en España: “Tenemos una energía muy bonita”

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa en los cuartos de final de la Copa Colombia 2026

Fluminense vs. Palmeiras en vivo HOY - Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del juego con Jhon Arias en acción

Alcaldía entregó el reporte sobre el estado de la cancha del Atanasio Girardot tras el festival de música electrónica y a pocas horas del clásico Nacional - Medellín

La jugadora de la selección Colombia Ana María Guzmán se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla: podría perderse el Mundial 2027

Presidente de la Dimayor advirtió sobre los retrasos en los partidos de la Liga BetPlay por problemas con los estadios: “Nos obligaría a terminar sin televisión”