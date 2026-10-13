Colombia

La sexta edición de BogotáEats a Cielo Abierto espera 30.000 asistentes en el Parque Museo El Chicó

El evento organizado por BogotáEats y The Gula Group se desarrollará durante tres jornadas, entre el 16 y el 18 de octubre, con propuestas de la capital y otras regiones del país participantes

La sexta edición de BogotáEats a Cielo Abierto reunirá 36 ofertas gastronómicas entre el 16 y el 18 de octubre en el Parque Museo El Chicó.
La sexta edición de BogotáEats a Cielo Abierto reunirá 36 ofertas gastronómicas entre el 16 y el 18 de octubre en el Parque Museo El Chicó.
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La sexta edición de BogotáEats a Cielo Abierto reunirá 36 ofertas gastronómicas entre el 16 y el 18 de octubre en el Parque Museo El Chicó, con una programación que también incorporará cocinas de regiones afectadas por el terremoto reciente.

El festival espera un aforo de 30.000 asistentes durante las tres jornadas y generará entre 1.500 y 1.800 empleos temporales.

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BogotáEats a Cielo Abierto, un festival de The Gula Group, incorporará en esta edición restaurantes de Cali, Pereira, Roldanillo y Quindío, sin costo por el espacio de venta ni por hospedaje; el total recaudado se destinará a reactivar esos negocios.

El homenaje a chefs y cocineros

La sexta edición rendirá homenaje a los chefs y cocineros que sostienen la actividad gastronómica de la ciudad a través de sus cocinas y restaurantes.
La sexta edición rendirá homenaje a los chefs y cocineros que sostienen la actividad gastronómica de la ciudad a través de sus cocinas y restaurantes.

La sexta edición rendirá homenaje a los chefs y cocineros que sostienen la actividad gastronómica de la ciudad a través de sus cocinas y restaurantes.

Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group, describió las condiciones de ese trabajo: “El mundo gastronómico exige mucho sacrificio, jornadas extensas, presión y adrenalina; es casi como un deporte”.

El ejecutivo explicó el foco de la edición: “En las cocinas hay mucha vocación. Los cocineros sienten mucha pasión por lo que hacen y este año quisimos resaltar ese trabajo”.

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The Gula Group trasladó la realización del festival para que agosto y septiembre se destinaran a la atención de los afectados. Durante ese período, la organización donó la totalidad de la boletería recaudada durante dos días a la Fundación Gastronomía Social, que compró platos a restaurantes de las zonas afectadas para alimentar a personas necesitadas.

BogotáEats a Cielo Abierto, el festival de The Gula Group, reunirá la oferta de 26 restaurantes y chefs de Bogotá, seis marcas de postres y cuatro establecimientos de la zona Spicy.

La recaudación para los negocios de las regiones afectadas

Los establecimientos de Cali, Pereira, Roldanillo y Quindío llegarán sin costo de stand ni hospedaje. La selección surgió de una convocatoria abierta en redes sociales.
Los establecimientos de Cali, Pereira, Roldanillo y Quindío llegarán sin costo de stand ni hospedaje. La selección surgió de una convocatoria abierta en redes sociales.

Los establecimientos de Cali, Pereira, Roldanillo y Quindío llegarán sin costo de stand ni hospedaje. La selección surgió de una convocatoria abierta en redes sociales, tras la cual el equipo de The Gula Group revisó las propuestas, conoció la historia de cada negocio y acompañó el desarrollo de los platos para el festival.

Entre las propuestas anunciadas figuran Da Luccia, de Pereira; Sabor Pacífico, junto a cocineras tradicionales del Festival Petronio Álvarez que no se realizó. y Sexto Vento, de Roldanillo, Valle del Cauca. Laura Sánchez, cofundadora de la organización, explicó: “Queríamos que no solo vinieran, sino que trajeran un plato que realmente funcionara en el festival y se dieran a conocer en Bogotá”.

El debut de El Chato y el menú de cinco pasos

Álvaro Clavijo, chef de El Chato - crédito elchato_rest/Instagram
El restaurante El Chato, dirigido por el chef Álvaro Clavijo, participará por primera vez con una experiencia a la mesa. El establecimiento, nombrado mejor restaurante de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants, ofrecerá un menú exclusivo de cinco pasos - crédito elchato_rest/Instagram

El restaurante El Chato, dirigido por el chef Álvaro Clavijo, participará por primera vez con una experiencia a la mesa. El establecimiento, nombrado mejor restaurante de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants, ofrecerá un menú exclusivo de cinco pasos para el encuentro.

El servicio recreará la experiencia del restaurante durante aproximadamente una hora y media. La propuesta se integrará a una programación que combina negocios que regresan al festival con nuevos invitados y preparaciones desarrolladas para esta convocatoria.

La otra novedad será Spicy, una zona dedicada al picante bogotano con cuatro restaurantes. La selección contó con el acompañamiento de la marca patrocinadora y del chef Jorge Rausch, a partir de preparaciones y establecimientos recomendados por el público.

Family Day y las jornadas para mayores de edad

El domingo 18 de octubre se realizará el Family Day, con zonas verdes y activaciones de marca para las familias.
El domingo 18 de octubre se realizará el Family Day, con zonas verdes y activaciones de marca para las familias.

El domingo 18 de octubre se realizará el Family Day, con zonas verdes y activaciones de marca para las familias. Los menores de ocho años podrán ingresar sin costo, mientras que el acceso del viernes y el sábado estará reservado para mayores de edad.

La programación también incluirá coctelería nacional e internacional, música en vivo, maridajes y actividades de las marcas participantes.

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