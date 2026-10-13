Yerry Mina se defendió de las críticas del DT Luciano Spalletti sobre su estilo de juego: “No soy antideportivo”

Yerry Mina le respondió a Luciano Spalletti por sus comentarios sobre su estilo de juego fuerte - crédito Cagliari Calcio

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El colombiano Yerry Mina ganó experiencia y reconocimiento en la Serie A de Italia. Llegó en 2023 a la Fiorentina, donde sumó pocos minutos, y en febrero de 2024 fue adquirido por el Cagliari, equipo al que ayudó a evitar el descenso y del que actualmente es capitán.

Sin embargo, el estilo de juego del defensor le ha generado problemas en algunos partidos. Uno de ellos fue el duelo frente a la Juventus, uno de los equipos con mayor historia y el más campeón del “Calcio”, cuyo entrenador no aprecia el perfil del jugador.

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Mina continúa como titular en el Cagliari con el objetivo de regresar a la selección colombiana. El equipo no lo convocó para los amistosos de septiembre y solo disputó un minuto en los octavos de final del Mundial 2026, ante Suiza, en la eliminación en Vancouver.

“No escuché lo que dijo Spalletti”

El defensor central se enfocó en fortalecer su juego aéreo, hasta convertirse en una pieza clave para marcar de cabeza. También mejoró en los duelos mano a mano por el balón, la marca sobre los rivales y la interrupción de acciones ofensivas con un juego rudo.

Ese estilo molestó al técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, durante el partido ante Cagliari, disputado el domingo 11 de octubre. El empate 1-1, por la sexta jornada de la Serie A, impidió que la “Vecchia Signora” se acercara a los líderes, Inter y Lazio.

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Luciano Spalletti criticó a Yerry Mina por su manera de jugar y provocar a los rivales - crédito Vincenzo Livieri/REUTERS

En rueda de prensa, el entrenador mencionó que “como el año pasado, Mina nos ha vuelto locos con sus comportamientos. Algunas veces deberían protegernos de determinadas actitudes”, al cuestionar la manera como el jugador, al parecer, provocó y chocó con los rivales.

Ante eso, Yerry Mina respondió en una entrevista con el medio Dazn que no es nada de lo que mencionó el técnico de la Juventus: “¿Que yo soy antideportivo en el campo? No escuché lo que dijo Spalletti. Le dije que lo amo, entrenador. Estoy jugando mi fútbol y seguiré adelante”.

Yerry Mina es uno de los jugadores con más experiencia del Cagliari, al que llegó en febrero de 2024 - crédito Cagliari Calcio

“Yo interpreto el fútbol de una determinada manera. No soy antideportivo y nunca me han sacado tarjetas amarillas o rojas por comportamientos contrarios al espíritu del juego”, añadió el deportista colombiano, al tratar de suavizar la polémica que llamó la atención de los aficionados en Italia.

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A volver a la Tricolor

Después de la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica 2026, los hinchas de la selección Colombia exigieron un recambio generacional por el fracaso en el certamen, pues el equipo terminó en octavos de final y cayó en serie de penales frente a Suiza, un rival que, en el papel, no se veía más fuerte que la Tricolor.

Entre los hombres señalados apareció Yerry Mina, uno de los jugadores de mayor experiencia en el combinado nacional, participó en el Mundial de Rusia 2018, con dos anotaciones, pero en los últimos años fue perdiendo protagonismo por la aparición de otros futbolistas.

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Yerry Mina defendió su estilo de juego tras el empate entre Cagliari y Juventus y negó un enfrentamiento con Luciano Spalletti - crédito Cagliari

En la actualidad, Mina no renuncia a la selección Colombia y puede volver en cualquier momento, pues no quiere terminar como otros de sus compañeros que no volvieron a la Tricolor porque bajaron su nivel o dieron un paso al costado, como el caso de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Por el momento, el escenario ideal sería el doble amistoso contra Chile, en noviembre, pues también es de la confianza del técnico Néstor Lorenzo y aportaría mucho por su experiencia a la nueva generación que se probó en septiembre y octubre en Estados Unidos.