Más de 3,2 millones de vehículos se movilizaron durante la semana de receso en Cundinamarca: hubo 43 siniestros viales y 7 fallecidos

Secretario de Movilidad entregó balance del plan retorno y destacó el desvío por La Mesa para descongestionar Soacha - crédito @MovilidadCundi / X

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Cerca de 3,2 millones de vehículos transitaron por los peajes de Cundinamarca entre el 2 y el 12 de octubre, durante la semana de receso escolar, periodo en el que se registraron 43 siniestros viales y siete personas fallecidas, de acuerdo con los datos reportados desde la Gobernación.

Solo durante el puente festivo del Día de la Raza, del 9 al 12 de octubre, se movilizaron más de 2,1 millones por los corredores de entrada y salida de Bogotá, lo que obligó a aplicar desvíos, reversibles y controles de velocidad en las principales vías del departamento.

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En ese periodo de 11 días se contabilizaron 69 vehículos involucrados y 32 personas lesionadas. Las víctimas mortales fueron cuatro motociclistas, dos peatones y un conductor. Los casos se registraron en Facatativá, La Vega, Zipaquirá, Fusagasugá, Mosquera, Tocaima y Chía.

Las cifras muestran la presión que enfrentaron las carreteras departamentales durante uno de los períodos de mayor movilidad de 2026. Aunque el puente concentró buena parte de los desplazamientos, el consolidado de siniestralidad corresponde a toda la semana de descanso escolar.

Alrededor de 3,2 millones de vehículos transitaron por los peajes de Cundinamarca durante la semana de receso escolar - crédito Gobernación de Cundinamarca/X

El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Diego Jiménez Vargas, destacó la coordinación entre las autoridades regionales, Bogotá, Soacha y los municipios situados en los corredores de mayor flujo.

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“Quiero agradecer en primer lugar a todos los viajeros por su buen comportamiento en la vía; fueron la mayoría”, afirmó el funcionario en las redes sociales de la entidad.

El 15% del tránsito que habitualmente entra por Soacha fue desviado hacia el corredor de La Mesa

La principal medida para el retorno hacia Bogotá fue el redireccionamiento de parte del flujo vehicular hacia el corredor de La Mesa, con el objetivo de disminuir la carga sobre la Autopista Sur y el ingreso por Soacha. Según los cálculos de la Secretaría de Movilidad, esa medida permitió distribuir el tránsito entre otros ingresos a la capital, como la calle 13 y la calle 80.

El lunes festivo se estableció un desvío desde el peaje de Chicoral hacia Girardot para llevar parte de los automotores hacia ese corredor alterno. La operación contó con la participación de la Policía de Tránsito, el Ejército y la concesión vial encargada de la zona.

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“Tomamos decisiones en tiempo real para bajar la presión sobre el ingreso por Soacha”, señaló Jiménez Vargas. La medida se sumó al reversible continuo habilitado los días 11 y 12 de octubre en el corredor Apulo-Mosquera.

Un total de 2,1 millones de automotores se movilizó por los corredores de Bogotá en el puente festivo del Día de la Raza - crédito Gobernación de Cundinamarca

También operó un reversible entre Mondoñedo y Soacha, en el tramo comprendido entre las avenidas Canoas y San Marón, entre las 4:00 p. m. y las 10:00 p. m. Las autoridades aplicaron estas disposiciones ante las demoras que se presentaron durante la tarde y la noche del retorno.

La velocidad promedio cayó a 29,1 kilómetros por hora durante el regreso

La alta concentración vehicular tuvo efectos en los tiempos de desplazamiento. La velocidad promedio durante la salida de viajeros fue de 44,8 kilómetros por hora, mientras que durante el retorno descendió a 29,1 kilómetros por hora.

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Los principales puntos de congestión estuvieron en la Autopista Sur y en los corredores de acceso por la calle 80. En esas vías, las obras correspondientes a las fases dos y tres de Transmilenio reducen la capacidad disponible en algunos tramos, donde solo permanecen habilitados dos carriles.

La velocidad promedio de circulación en las vías descendió a 29,1 kilómetros por hora durante el regreso de los viajeros - crédito Gobernación de Cundinamarca

A esa situación se sumaron las lluvias que se registraron desde las 3:00 p. m. y se extendieron hasta la madrugada, según el balance departamental. Las precipitaciones afectaron la circulación en varios sectores y aumentaron las demoras en los accesos a Bogotá.

El plan retorno también incluyó restricciones para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas, además de la aplicación del pico y placa regional en los nueve corredores de entrada a la capital.

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Con corte a las 10:30 p. m. del lunes festivo, y solo durante el plan retorno de esa jornada, más de 238.000 vehículos ya habían ingresado a Bogotá, equivalente al 89% de la proyección prevista. Las autoridades estimaban que cerca de 28.000 automotores entrarían en las horas posteriores.

Autoridades impusieron 413 comparendos por exceso de velocidad

Los controles de tránsito resultaron en la imposición de 413 comparendos por exceso de velocidad en el departamento - crédito Gobernación de Cundinamarca

Los controles de tránsito dejaron 413 comparendos por exceso de velocidad. La Secretaría de Movilidad identificó esta conducta como uno de los factores asociados con los siniestros que dejan víctimas fatales.

Jiménez Vargas indicó que los operativos buscaron prevenir maniobras peligrosas y reforzar el cumplimiento de las normas durante los desplazamientos de salida y retorno. Los agentes mantuvieron presencia en los corredores estratégicos, con especial atención en los accesos a Bogotá y los tramos que conectan con Girardot, La Mesa, Apulo, Mosquera y Soacha.

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Tras el cierre del plan retorno, la administración departamental anunció que mantendrá las medidas de control y regulación del tránsito para los próximos puentes festivos de noviembre y diciembre.