Colombia

Disturbios cerca de la Universidad Distrital complicaron la movilidad en la avenida Circunvalar de Bogotá: más de 7.400 usuarios de Transmilenio afectados

Los manifestantes bloquearon la calzada con canecas durante la tarde del martes 13 de octubre de 2026, mientras las unidades antidisturbios de la Policía acudieron al sector para contener a los encapuchados

La manifestación a la altura de la sede Vivero obligó a desviar rutas zonales y alimentadoras de Transmilenio. Las autoridades desplegaron equipos de tránsito y Diálogo Social - crédito @papoaminCD / X

Guardar

Una protesta en inmediaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas provocó cierres y desvíos en la avenida Circunvalar durante la tarde de este martes 13 de octubre de 2026, con impacto para más de 7.400 pasajeros de TransMilenio y dificultades para los conductores que circulan por el oriente de Bogotá.

La afectación se concentró en el corredor de la avenida, cerca de la sede Vivero de la institución, donde un grupo de manifestantes bloqueó la vía con canecas. La situación obligó a modificar los recorridos de buses zonales y de rutas alimentadoras, mientras las autoridades desplegaron equipos de tránsito y diálogo social en el sector.

PUBLICIDAD

El bloqueo se presentó frente a la sede mencionada, en un punto que conecta el centro de la capital con las vías hacia los municipios de Choachí y Fómeque, en Cundinamarca. La interrupción afectó principalmente a los vehículos que transitaban en sentido norte-sur.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, algunas personas con el rostro cubierto habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales. En el punto hizo presencia la fuerza pública - crédito @papoaminCD / X

Hacia las 4:50 p. m., Transmilenio informó que los cambios en los recorridos seguían vigentes. La empresa recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales antes de desplazarse por esa zona de la ciudad.

No obstante, sobre las 5:59 p. m., reportó que los buses zonales y alimentadores retomaban su recorrido habitual y cancelaban los desvíos. Por su parte, Tránsito Bogotá indicó: “Finaliza la manifestación en la av. Circunvalar con calle 12D, sentido norte-sur”.

PUBLICIDAD

El bloqueo obligó a desviar buses zonales y rutas alimentadoras

La primera alerta de Transmilenio se conoció alrededor de las 4:00 p. m. La entidad informó que una manifestación ajena a la operación del sistema alteraba la circulación en la avenida Circunvalar con calle 10, por lo que los buses zonales y alimentadores tuvieron que tomar vías alternas.

La situación afectó a más de 7.400 pasajeros, según la información la compañía. Los desvíos alteraron los tiempos de viaje de quienes se dirigían hacia el centro, el oriente y el sur de Bogotá, además de los usuarios que necesitaban conectar con otros servicios del sistema.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, algunas personas con el rostro cubierto habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales. En el punto hizo presencia la fuerza pública - crédito @papoaminCD / X

En reportes de las autoridades locales, el punto fue ubicado en la avenida Circunvalar con calle 12D, una referencia cercana al sector informado por Transmilenio. La diferencia entre ambas ubicaciones responde a las vías de acceso y a los límites del área intervenida.

El Grupo Guía y agentes civiles de tránsito acudieron al lugar para orientar a los conductores. También intervino el equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, que buscaba atender a los manifestantes y facilitar la reapertura de la vía.

La Secretaría indicó que el bloqueo se produjo con canecas instaladas sobre la calzada. Hasta el momento de los reportes citados, no hay información oficial detallada sobre los motivos de la protesta, la cantidad de personas que participaban ni la duración prevista de la concentración.

Las autoridades mantuvieron el acompañamiento en el sector mientras evaluaban las condiciones de seguridad y movilidad. La recomendación para los ciudadanos fue evitar la zona, tomar los desvíos habilitados y revisar las actualizaciones del Distrito y de Transmilenio.

Reportan uso de artefactos artesanales en inmediaciones de la universidad

crédito Raúl Palacios / Colprensa - El País
Una protesta en las inmediaciones de la Universidad Distrital provocó cierres viales en la avenida Circunvalar de Bogotá - crédito Raúl Palacios / Colprensa

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, algunas personas con el rostro cubierto habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales, conocidos como bombas molotov y papas bomba, lo que generó alerta entre conductores y transeúntes que circulaban por la avenida.

Es de mencionar que, por el momento, no se conocen reportes confirmados sobre personas lesionadas, capturas o daños en la infraestructura pública en ese punto de la ciudad.

La situación en las inmediaciones de la Universidad Distrital se mantuvo como el principal foco de afectación vial durante la tarde. Las autoridades continúan atentas al desarrollo de la protesta y a las condiciones para restablecer el paso por la avenida Circunvalar.

Temas Relacionados

Universidad DistritalBogotáProtestasTransmilenioDistrubiosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

El colombiano, que terminó en el puesto 20 en el Tour de Francia, bajó puestos en comparación con un pedalista que fue sorpresa en la Vuelta a España 2026

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo rectificarse por decir que el exsenador Carlos Trujillo es “el cerebro del desfalco de la Ungrd”

La Sala Civil de Decisión amparó los derechos a la honra y al buen nombre del excongresista conservador y ordenó al exfuncionario del Gobierno Petro que aclare sus señalamientos y reconozca que no dispone de pruebas que lo vinculen con presuntos hechos de corrupción en la entidad

Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo rectificarse por decir que el exsenador Carlos Trujillo es “el cerebro del desfalco de la Ungrd”

Hernán Penagos defendió la transparencia de las elecciones y espera que el Consejo de Estado resuelva su tutela contra Petro por señalamientos de fraude

El registrador nacional cuestionó los señalamientos del expresidente sobre presuntas irregularidades en los comicios y recordó que el escrutinio estuvo a cargo de las comisiones escrutadoras, jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral

Hernán Penagos defendió la transparencia de las elecciones y espera que el Consejo de Estado resuelva su tutela contra Petro por señalamientos de fraude

Salario mínimo de 2027: el Ministerio del Trabajo indicó cuál será el primer paso para decidir el aumento del sueldo de millones de empleados

Representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores se reunieron el 13 de octubre de 2026 para cumplir con la sesión de la Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales

Salario mínimo de 2027: el Ministerio del Trabajo indicó cuál será el primer paso para decidir el aumento del sueldo de millones de empleados

Mitos y realidades sobre el injerto capilar: el error común que puede dejar una diferencia visible en la línea del cabello trasplantado

La edad, los antecedentes familiares, la velocidad del debilitamiento y la posible expansión del patrón influyen en una planificación que debe evitar decisiones difíciles de corregir posteriormente

Mitos y realidades sobre el injerto capilar: el error común que puede dejar una diferencia visible en la línea del cabello trasplantado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Margarita Rosa de Francisco desempolvó un meme sobre Carlos Vives, y Claudia Elena Vásquez respondió: “Es una oportunidad para aclarar algo”

Isabella Ladera reveló que se someterá a una operación estética por los efectos del segundo embarazo: “Es demasiado”

Eva Rey arremetió contra Matador por llamar “ratita” a la primera dama: “Mira que yo no quería creer que eres misógino”

Mary Méndez deberá someterse a una cirugía tras un accidente en bicicleta: “Se me complicó”

Shakira superó a The Weeknd y a Karol G con la gira que más asistentes ha tenido del mundo: más de 50.000 personas por ‘show’

Deportes

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

Este es el mejor ciclista colombiano en el ranking de la UCI: Egan Bernal perdió la posición entre los ‘escarabajos’

La selección Colombia femenina ganó 2-1 ante Venezuela de visita y en duelo amistoso como preparación al Mundial 2027

Richard Ríos, jugador de la selección Colombia, anotó su primer gol con Al Ittihad de Arabia Saudita: fue de media distancia por la Champions Asiática

Equiver explicó el proceso de restauración para el gramado del estadio El Campín de Bogotá tras cuestionamientos por usar césped del parque La Florida

Atlético Nacional sería el campeón de la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eficiente: así podría quedar el grupo de los ocho