Disturbios cerca de la Universidad Distrital complicaron la movilidad en la avenida Circunvalar de Bogotá: más de 7.400 usuarios de Transmilenio afectados

La manifestación a la altura de la sede Vivero obligó a desviar rutas zonales y alimentadoras de Transmilenio. Las autoridades desplegaron equipos de tránsito y Diálogo Social - crédito @papoaminCD / X

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Una protesta en inmediaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas provocó cierres y desvíos en la avenida Circunvalar durante la tarde de este martes 13 de octubre de 2026, con impacto para más de 7.400 pasajeros de TransMilenio y dificultades para los conductores que circulan por el oriente de Bogotá.

La afectación se concentró en el corredor de la avenida, cerca de la sede Vivero de la institución, donde un grupo de manifestantes bloqueó la vía con canecas. La situación obligó a modificar los recorridos de buses zonales y de rutas alimentadoras, mientras las autoridades desplegaron equipos de tránsito y diálogo social en el sector.

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El bloqueo se presentó frente a la sede mencionada, en un punto que conecta el centro de la capital con las vías hacia los municipios de Choachí y Fómeque, en Cundinamarca. La interrupción afectó principalmente a los vehículos que transitaban en sentido norte-sur.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, algunas personas con el rostro cubierto habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales. En el punto hizo presencia la fuerza pública - crédito @papoaminCD / X

Hacia las 4:50 p. m., Transmilenio informó que los cambios en los recorridos seguían vigentes. La empresa recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales antes de desplazarse por esa zona de la ciudad.

No obstante, sobre las 5:59 p. m., reportó que los buses zonales y alimentadores retomaban su recorrido habitual y cancelaban los desvíos. Por su parte, Tránsito Bogotá indicó: “Finaliza la manifestación en la av. Circunvalar con calle 12D, sentido norte-sur”.

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El bloqueo obligó a desviar buses zonales y rutas alimentadoras

La primera alerta de Transmilenio se conoció alrededor de las 4:00 p. m. La entidad informó que una manifestación ajena a la operación del sistema alteraba la circulación en la avenida Circunvalar con calle 10, por lo que los buses zonales y alimentadores tuvieron que tomar vías alternas.

La situación afectó a más de 7.400 pasajeros, según la información la compañía. Los desvíos alteraron los tiempos de viaje de quienes se dirigían hacia el centro, el oriente y el sur de Bogotá, además de los usuarios que necesitaban conectar con otros servicios del sistema.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, algunas personas con el rostro cubierto habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales. En el punto hizo presencia la fuerza pública - crédito @papoaminCD / X

En reportes de las autoridades locales, el punto fue ubicado en la avenida Circunvalar con calle 12D, una referencia cercana al sector informado por Transmilenio. La diferencia entre ambas ubicaciones responde a las vías de acceso y a los límites del área intervenida.

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El Grupo Guía y agentes civiles de tránsito acudieron al lugar para orientar a los conductores. También intervino el equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, que buscaba atender a los manifestantes y facilitar la reapertura de la vía.

La Secretaría indicó que el bloqueo se produjo con canecas instaladas sobre la calzada. Hasta el momento de los reportes citados, no hay información oficial detallada sobre los motivos de la protesta, la cantidad de personas que participaban ni la duración prevista de la concentración.

Las autoridades mantuvieron el acompañamiento en el sector mientras evaluaban las condiciones de seguridad y movilidad. La recomendación para los ciudadanos fue evitar la zona, tomar los desvíos habilitados y revisar las actualizaciones del Distrito y de Transmilenio.

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Reportan uso de artefactos artesanales en inmediaciones de la universidad

Una protesta en las inmediaciones de la Universidad Distrital provocó cierres viales en la avenida Circunvalar de Bogotá - crédito Raúl Palacios / Colprensa

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, algunas personas con el rostro cubierto habrían utilizado artefactos incendiarios artesanales, conocidos como bombas molotov y papas bomba, lo que generó alerta entre conductores y transeúntes que circulaban por la avenida.

Es de mencionar que, por el momento, no se conocen reportes confirmados sobre personas lesionadas, capturas o daños en la infraestructura pública en ese punto de la ciudad.

La situación en las inmediaciones de la Universidad Distrital se mantuvo como el principal foco de afectación vial durante la tarde. Las autoridades continúan atentas al desarrollo de la protesta y a las condiciones para restablecer el paso por la avenida Circunvalar.

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