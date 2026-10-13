Mitos y realidades sobre el injerto capilar: el error común que puede dejar una diferencia visible en la línea del cabello trasplantado

La restauración de folículos debe acompañarse de diagnóstico, terapia indicada y controles médicos, según el patrón de pérdida y las características de cada persona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El miedo a que aparezca una “diadema” en el cabello que esté rodeada por zonas cada vez más despobladas se ha convertido en una de las dudas más repetidas sobre la restauración capilar.

Sin embargo, el injerto capilar se planifica junto con un tratamiento médico y un seguimiento a largo plazo para reducir el riesgo de contrastes visibles entre el pelo trasplantado y el cabello nativo.

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El injerto capilar es un procedimiento al que recurren principalmente los hombres para combatir la pérdida de cabello. Sin embargo, las mujeres también se someten a este tratamiento para recuperar la densidad capilar y tratar ciertos tipos de alopecia.

De acuerdo con el doctor Luis Devoz, cirujano plástico, estético y reconstructivo, integrante de la American Society of Plastic Surgeons (Asps) y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (Sccp), la cirugía no detiene por sí sola la progresión de la alopecia, pues el procedimiento redistribuye folículos de áreas con mayor resistencia a la caída hacia regiones con menor densidad, pero el resto del cuero cabelludo requiere valoración y control médico.

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La previsión de la alopecia, el diseño prudente de la línea frontal y la atención especializada ayudan a conservar una apariencia uniforme con los años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cabello trasplantado y el nativo necesitan estrategias diferentes

El llamado efecto diadema puede asociarse a intervenciones aisladas, sin una previsión de la evolución de la pérdida capilar. Una persona puede conservar los folículos implantados mientras el cabello que no fue trasplantado continúa su proceso de reducción. La prevención de esa diferencia depende de un diagnóstico previo y de un plan individualizado.

Del mismo modo, el especialista explicó que la alopecia androgenética es una condición progresiva y su comportamiento cambia de un paciente a otro. Por eso, antes de indicar una cirugía, el especialista debe evaluar la historia familiar, la edad, la velocidad de la caída, la calidad de la zona donante y la proyección de la pérdida a futuro.

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En ese contexto, el tratamiento suele combinar distintas alternativas, siempre bajo prescripción y supervisión profesional:

Medicamentos orales: pueden indicarse para actuar sobre mecanismos hormonales vinculados con el debilitamiento de los folículos en determinados pacientes.

Tratamientos tópicos: lociones o soluciones aplicadas en el cuero cabelludo que forman parte de los esquemas médicos para estimular el crecimiento capilar.

Mesoterapia capilar: consiste en microinyecciones de sustancias seleccionadas por el profesional, según la evaluación clínica y las necesidades de cada caso.

Controles periódicos: permiten revisar la respuesta al tratamiento, ajustar dosis o estrategias y detectar cambios en el patrón de caída.

Cabe destacar que el uso de fármacos o productos sin evaluación médica puede implicar efectos adversos, contraindicaciones o resultados insuficientes. La indicación terapéutica debe responder al diagnóstico de cada paciente, no a recomendaciones difundidas en redes sociales ni a promesas de resultados inmediatos.

El injerto capilar requiere seguimiento para evitar contrastes en el cabello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La línea frontal se diseña según la posible evolución de la alopecia

La idea de que todos los hombres perderán pelo con la misma forma simplifica un proceso que depende de la genética, la edad y las características individuales. Algunos pacientes presentan retroceso predominante en la línea frontal; otros pierden densidad en la coronilla o avanzan hacia patrones más amplios con el paso del tiempo.

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Por esa razón, un injerto capilar requiere un diseño prudente de la línea de implantación. Una línea excesivamente baja o rígida puede resultar poco natural si la alopecia avanza años después, así que el objetivo médico es que la distribución de los injertos mantenga coherencia con la fisonomía y con una evolución probable de la pérdida de cabello.

También es importante administrar con cuidado la zona donante, ubicada habitualmente en la región posterior y lateral de la cabeza. Los folículos disponibles son limitados, por lo que la planificación debe contemplar las necesidades actuales y la posibilidad de requerir cobertura en otras áreas en el futuro.

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Los procedimientos complementarios y el manejo clínico del pelo nativo permiten responder a cambios posteriores en la densidad del cuero cabelludo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Técnica que permite considerar sesiones complementarias

La técnica FUE, sigla de extracción de unidades foliculares, permite retirar folículos de forma individual para implantarlos en las zonas seleccionadas. Según el grado de alopecia y la respuesta al tratamiento médico, una restauración puede requerir más de una sesión a lo largo de los años.

Los procedimientos complementarios pueden tener dos objetivos principales:

Redensificar zonas tratadas: se incorporan nuevos injertos cuando un área necesita mayor cobertura visual. Cubrir regiones con pérdida posterior: se planifica la implantación en sectores donde la alopecia haya progresado.

Es relevante señalar que la persona tiene que acudir a un cirujano con formación acreditada en restauración capilar; esto permite conocer las alternativas, los límites de la zona donante, los posibles riesgos y las expectativas razonables antes de tomar una decisión. El seguimiento posterior también resulta relevante para evaluar la evolución del cabello nativo y definir si el tratamiento debe modificarse con el tiempo.

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