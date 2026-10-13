Fecode acusó al Gobierno nacional de intentar “frenar” la protesta docente en Colombia: pidió explicaciones al Ejecutivo

El presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Domingo Ayala Espitia, aclaró los motivos de la movilización del magisterio - crédito Fecode / X

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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) pidió al Ministerio de Educación Nacional aclarar el alcance de la Circular 051 del 9 de octubre, al advertir que su aplicación podría limitar el derecho a la protesta, la libertad sindical y la movilización pacífica de los docentes en Colombia.

La posición fue fijada en la Circular 64, dirigida a los sindicatos filiales y fechada el 13 de octubre en Bogotá. El documento cuestiona que la directriz ministerial, expedida bajo el argumento de preservar la continuidad del servicio educativo y recuperar el tiempo académico, pueda ser interpretada como una base para imponer consecuencias contra quienes participen en actividades colectivas sindicales.

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Fecode sostuvo que el magisterio mantendrá su compromiso con los estudiantes, las familias y el desarrollo de los contenidos previstos para el cierre del calendario escolar. La federación señaló que la participación de los educadores en jornadas sindicales no supone un abandono de sus responsabilidades pedagógicas.

El gremio docente reclamó al Ministerio de Educación precisiones sobre una directriz que, según advirtió, podría derivar en presiones administrativas contra participantes de movilizaciones pacíficas - crédito Fecode / X

El sindicato teme sanciones administrativas, salariales o disciplinarias

El principal reparo de la organización está en los eventuales efectos que la Circular 051 podría tener en las entidades territoriales certificadas y en las instituciones educativas. Según Fecode, la defensa del derecho fundamental a la educación no debe utilizarse para condicionar las reivindicaciones laborales ni para anticipar medidas administrativas, disciplinarias o salariales contra docentes que ejerzan sus libertades colectivas.

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En su pronunciamiento, la federación planteó que una orientación administrativa puede generar temor entre los trabajadores, aun si no prohíbe de manera expresa una movilización. Por ello, reclamó a la cartera que lidera Ilva Myriam Hoyos una precisión que descarte interpretaciones restrictivas frente a la protesta social pacífica y la actividad de las organizaciones sindicales.

“El diálogo social no puede reducirse a una declaración institucional mientras las actuaciones administrativas generan incertidumbre y temor entre los trabajadores”, indicó Fecode en la Circular 64.

La entidad sindical consideró que las autoridades deben evitar que mecanismos de control sobre la prestación del servicio se conviertan en instrumentos de presión sobre el magisterio.

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Fecode pide que se garantice el derecho a la protesta de los docentes, sin que sean condicionados o castigados por ello - crédito Colprensa

Fecode clamó por garantías constitucionales y convenios de la OIT

La federación sustentó su reclamo en los artículos 37, 38 y 39 de la Constitución, relacionados con los derechos de reunión, asociación y libertad sindical. También citó los artículos 55 y 56, que reconocen la negociación colectiva y el derecho de huelga, bajo las restricciones que establece la ley.

Además, mencionó los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Colombia, así como pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical y sentencias de la Corte Constitucional. Para Fecode, esos referentes delimitan el concepto de servicio esencial: una actividad cuya interrupción puede comprometer la vida, la seguridad o la salud de las personas.

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La organización afirmó que el reconocimiento formal de derechos pierde eficacia cuando las decisiones administrativas producen un efecto inhibidor entre quienes evalúan sumarse a protestas o acciones gremiales. En ese sentido, pidió que la Circular 051 no se aplique como una autorización para obstaculizar la representación sindical ni para intimidar a docentes.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación solicitó garantías para ejercer libertades colectivas y pidió descartar castigos laborales por participar en protestas previstas para el miércoles - crédito Fecode / X

Buscarán mesas regionales de concertación

La Circular 64 orientó a los sindicatos afiliados y a las bases del magisterio a rechazar amenazas o vulneraciones contra el derecho a la movilización. También les solicitó promover mesas regionales de concertación con las entidades territoriales certificadas, con base en el numeral 4 de la Circular 051.

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Fecode planteó que esos espacios deben permitir acuerdos que protejan simultáneamente el derecho de los estudiantes a recibir clases y la participación de los trabajadores en acciones sindicales legítimas. La federación insistió en que la defensa de la educación pública requiere interlocución con las organizaciones gremiales, cumplimiento de los acuerdos colectivos y respeto por su autonomía.

El sindicato reiteró la convocatoria para el 14 de octubre de 2026 a la movilización nacional del magisterio y de la comunidad educativa.