Luis Díaz volvió a marcar gol con el Bayern Múnich: así fue su anotación en la Champions ante el Viking

El colombiano, que lleva dos goles con este tanto, marcó el tercero de los alemanes, que perdieron el triunfo en el tiempo de reposición - crédito Espn

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El Bayern Múnich viene de otro partido complicado en la temporada. Después del empate en los últimos minutos ante el Augsburgo, con marcador 2-2 en la Bundesliga, al equipo se midió con un Viking que, aunque parecía sencillo en el papel, le hizo “la vida imposible” a los alemanes en el primer tiempo.

Luis Díaz apareció en el momento ideal para resolver el partido con un gol en la Champions, poco antes de ser reemplazado en la cancha, para darle una alegría a los dirigidos por Vincent Kompany, que hizo de todo para que el juego se inclinara a favor de los alemanes, pero no le alcanzó para mucho.

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De esta manera, el guajiro espera levantar su nivel y volver a ser la figura de la campaña pasada, cuando fue clave para llegar a las semifinales del certamen europeo, además de volver a la selección Colombia que lo dejó afuera de convocatoria por su bajón de rendimiento en las últimas semanas.

El gol de Luis Díaz en Noruega

El colombiano tenía todas las miradas puestas en el encuentro que se disputó en el Viking Stadion de Stavanger, Noruega, donde los aficionados del cuadro local tampoco esperaron que su club hiciera uno de los compromisos más importantes en su historia ante un candidato a la “orejona”.

Luis Díaz fue titular con el Bayern para buscar la victoria sobre el Viking, que comenzó con mucha intensidad con el gol de Gianni Stensness a los dos minutos y, sobre el final del primer tiempo, Peter Christiansen amplió la ventaja que prendió las alarmas en los alemanes.

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El técnico Vincent Kompany debió mover la nómina en la parte complementaria, lo que ayudó primero para que Harry Kane encontrara más espacios en el área y marcara un doblete para el empate parcial 2-2 en la hora del compromiso, lo que parecía apuntar a un final feliz.

De hecho, Luis Díaz se encargó de poner en ventaja al Bayern a los 71 minutos, luego de un pase filtrado de Kane para Konrad Limmer, que lanzó el pase en el área al colombiano, quien quedó de frente al arco y solo necesitó empujar el esférico al fondo de la red para la alegría de los visitantes.

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Por desgracia, ese triunfo parcial del Bayern, gracias al guajiro, solo duró hasta el minuto 90, cuando Herman Haugen, uno de los cambios del Viking en el segundo tiempo, marcó el empate final en un compromiso lleno de goles, emociones y preocupación para los bávaros.

A retomar confianza

Durante la fecha FIFA, el guajiro no fue a la selección Colombia para tomarse unos días de descanso, recuperar fuerzas y mejorar el rendimiento que había mostrado desde el inicio de la temporada 2026/2027, en la que apenas llevaba un gol en siete partidos, algo que preocupó a todos.

Luis Díaz quiere volver a ser la estrella del Bayern Múnich, con el que anotó 26 tantos en 51 compromisos para conseguir la Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa local y las semifinales de la Champions, en la que es recordado por aquel tanto ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por los cuartos de final.

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Previo a la anotación contra el Viking por la Liga de Campeones, el otro gol de Luis Díaz con el cuadro Bávaro se dio el 28 de agosto, en la primera fecha de la Bundesliga ante el Stuttgart en la goleada 5-1, por lo que pasaron casi dos meses para que volviera a reportarse con un tanto y ayuda para que recupere esa confianza para mejorar la campaña del club, tanto a nivel local como internacional, por las críticas de los últimos resultados.