Colombia

Elkana Bohbot, el colombo-israelí que estuvo 738 días cautivo por terroristas de Hamas, recibió su pasaporte colombiano

El ciudadano compartió un mensaje de unión y esperanza en favor del fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones

Bohbot habló de su cariño por Colombia - crédito @VivianAisen/X
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El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, le entregó un nuevo pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, el ciudadano colombo-israelí que recuperó su libertad después de 738 días de cautiverio en manos del grupo islamista palestino Hamas, durante un encuentro en Israel.

La reunión se produjo en la sede de la Embajada de Colombia en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, en medio de los actos de conmemoración a las víctimas del atentado terrorista del 7 de octubre de 2023. De la misma manera, se hizo memoria del primer aniversario de la liberación de Bohbot, que sucedió el 13 de octubre de 2025.

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El ciudadano colombo-israelí asistió al evento con su esposa, Rebecca González (colombiana que durante todo el tiempo de su pareja estuvo cautiva y pidió por su liberación, al lado de su hijo), y su pequeña hija.

Mensaje de la Cancillería sobre liberación de Elkana Bohbot - crédito @CancilleríaCol/X
Mensaje de la Cancillería sobre liberación de Elkana Bohbot - crédito @CancilleríaCol/X

En medio del evento, el representante del Gobierno nacional recibió una copia del libro que escribió durante el tiempo de cautiverio y que lleva un mensaje para Colombia. Por su parte, el canciller le expresó que “su regreso junto a su familia representa mucho más que un motivo de esperanza. Es un milagro realmente”.

El libro que escribió Bohbot tras recuperar su libertad

Durante el encuentro, el colombo-israelí explicó que la publicación busca acercar a los lectores colombianos a la realidad de Israel: “Yo escribí el libro para que el pueblo colombiano conozca al pueblo israelí y sigan juntos el camino”.

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En un video difundido por la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, Bohbot agradeció al canciller por las gestiones de acompañamiento y expresó su deseo de fortalecer los vínculos entre ambos países.

Este es el libro que escribió Elkana Bohbot sobre sus dos años de cautiverio a manos de Hamas - crédito @CancilleríaCol/X
Este es el libro que escribió Elkana Bohbot sobre sus dos años de cautiverio a manos de Hamas - crédito @CancilleríaCol/X

“Creo que el vínculo entre Colombia e Israel ahora debe ser más fuerte que nunca”. También pidió que las dos sociedades puedan “estar hombro con hombro” y trabajar “unos por otros” para que, según sus palabras, salga a la luz la verdad.

Elkana Bohbot agregó que entregaba el libro “con mucho cariño” y expresó su expectativa de que la obra llegue a lectores de todo el país.

Les regalo este libro con mucho cariño, con la esperanza de que llegue a todos los hogares de Colombia”, dijo. En otro aparte de su intervención, agregó que espera que “el pueblo colombiano comprenda al pueblo judío e israelí” y que ambos pueblos “recorramos un largo camino juntos, ahora y siempre”.

Elkana Bohbot, luego de llegar a su casa, tras su liberación - crédito Ronen Zvulun/Reuters
Elkana Bohbot, luego de llegar a su casa, tras su liberación - crédito Ronen Zvulun/Reuters

Por su parte, Rebecca González agradeció las gestiones que, según afirmó, permitieron la liberación de su pareja después de cautiverio en Gaza.

La mujer, en ese momento, pidió fortalecer los lazos entre Colombia e Israel durante un acto de conmemoración por las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Gracias a Dios mi esposo fue liberado, obviamente por el Gobierno de Israel y también por el Gobierno del presidente Trump”, expresó González durante la ceremonia.

La liberación de Elkana Bohbot, el 13 de octubre de 2025

Bohbot fue uno de los 20 rehenes liberados como parte del acuerdo de cese al fuego entre Israel y el grupo armado palestino. De hecho, integró el grupo de los últimos 13 cautivos que Hamas entregó al Comité Internacional de la Cruz Roja.

La liberación estuvo, entre otras razones, motivada por el activismo de Rebecca González, que había liderado gestiones para visibilizar su caso después de conocer su captura a través de un video difundido en Telegram.

El ciudadano colombo-israelí había sido secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque contra el festival de música Nova, donde trabajaba en tareas de producción.

Rebecca González agradece al Gobierno colombiano por la protección y apoyo durante el cautiverio de su esposo - crédito @petrogustavo/X
Rebecca González agradece al Gobierno colombiano por la protección y apoyo durante el cautiverio de su esposo - crédito @petrogustavo/X

El entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, celebró la liberación y manifestó que esperaba recibir a Bohbot junto a su esposa e hijo en Colombia: “Espero que Elkana y su familia, como colombianos que son, se vengan a vivir a Colombia”.

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