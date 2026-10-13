Colombia

La Fuerza Aérea Colombiana designó a comandante para investigar los vuelos de Verónica Alcocer tras denuncias de Eva Ferrer sobre presunto tráfico de drogas

El general Adilson Bueno Pineda tendrá como objetivo reconstruir los desplazamientos y establecer si hubo irregularidades en los procedimientos

La Fuerza Aérea Colombiana designó a comandante para la inspección de vuelos de Verónica Alcocer tras denuncias de Eva Ferrer sobre presunto tráfico de drogas - crédito FAC/Verónica Alcocer/FacebooK
La Fuerza Aérea Colombiana designó a comandante para la inspección de vuelos de Verónica Alcocer tras denuncias de Eva Ferrer sobre presunto tráfico de drogas - crédito FAC/Verónica Alcocer/FacebooK
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La exconsejera presidencial durante la administración Petro, Eva Ferrer destapó una red de narcotráfico, armas y dolarés que involcuraba aviones oficiales del Estado.

En entrevista con Semana, la exfuncionaria de origen español señaló que Verónica Alcocer, ex primera dama habría sido la encargada de liderar el entramado de corrupción en el que ingresaron al país cerca de USD2,5 millones.

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“Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, contó.

Y agregó: “Incluso dijo que ‘parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá’”.

Frente a las revelaciones, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó una investigación en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) por denuncias sobre presuntos vuelos con droga hacia Venezuela en aeronaves oficiales. Las indagaciones buscarán establecer si integrantes actuales o antiguos del Comando Aéreo de Transporte Militar participaron en hechos atribuidos al entorno de Verónica Alcocer, acusaciones que aún no han sido probadas judicialmente.

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“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. La Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea adelantarán las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en CATAM”, señaló en su cuenta de X.

El general Adilson Bueno Pineda tendrá como objetivo reconstruir los desplazamientos y establecer si hubo irregularidades en los procedimientos - crédito FAC
El general Adilson Bueno Pineda tendrá como objetivo reconstruir los desplazamientos y establecer si hubo irregularidades en los procedimientos - crédito FAC

El general Adilson Bueno Pineda, inspector de la Fuerza Aérea, liderará la investigación ordenada por el líder de movimiento político Defensores de la Patria para determinar si en aeronaves asignadas a la ex primera dama Verónica Alcocer se cometieron delitos, informó el medio citado.

Durante la investigación el alto funcionario deberá verificar las aeronaves utilizadas, los registros de vuelo y las respectivas consultas con los miembros de las tripulaciones que acompañaron a la expareja de Petro en sus viajes. Además, tendrá como objetivo reconstruir los desplazamientos y establecer si hubo irregularidades en los procedimientos.

Gustavo Petro salió en defensa de su exesposa Verónica Alcocer y anunció demandas

Petro oficializó el fin de su matrimonio con Verónica Alcocer a través de un mensaje desde su cuenta de X - crédito Sergio Acero / Colprensa
l exmandatario colombiano calificó las acusaciones de Eva Ferrer como “la peor canallada de su existencia” y también responsabilizó a su sucesor Abelardo de la Espriella de una supuesta persecución en su contra - crédito Sergio Acero / Colprensa

El expresidente Gustavo Petro defendió a su exesposa Verónica Alcocer y anunció demandas contra el propietario de la revista Semana, después de que la española Eva Ferrer la acusara de integrar una presunta red de tráfico de dinero, drogas y armas. En ese sentido, sostuvo el 12 de octubre de 2026 que las denuncias afectan a sus hijas, Sofía y Antonella, y las vinculó con una supuesta persecución contra su entorno.

Petro afirmó que los señalamientos contra Alcocer formarían parte de una ofensiva contra integrantes de su círculo familiar y contra oficiales que trabajaron en su esquema de seguridad. “Así empiezan a perseguir a capitanes, coronales y generales que solo cumplieron con el deber y la orden que les asignaron sus superiores: cuidar a la familia presidencial”, manifestó.

Gustavo Petro defendió a la madre de sus hijas y rechazó los señalamientos difundidos por Eva Ferrer en Semana - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro defendió a la madre de sus hijas y rechazó los señalamientos difundidos por Eva Ferrer en Semana - crédito @petrogustavo/X

El líder de la oposiión apuntó después contra su sucesor, Abelardo de la Espriella, a quien responsabilizó de impulsar ese supuesto plan. También lo acusó de haber tenido vínculos con personas relacionadas con actividades ilegales, sin aportar pruebas en su publicación.

Abelardo puede echar a los miembros de la fuerza publica que me cuidaron, hasta los ponen en sitios de alta probabilidad de muerte, con la felonía que solo lo hacen para que no exista quien le cuente a la tripa, por que les dije que no hay que ser asesina y si defender los derechos de la gente mas débil. Relaciones con el narcotráfico ha tenido Abelardo y muchas. Viene a limpiarse sus uñas con mi honradez (sic)”, escribió Petro.

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