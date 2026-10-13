Colombia

La exdirectora del Dapre de Gustavo Petro Angie Rodríguez pidió investigar si en los vuelos oficiales en los que habría viajado Juliana Guerrero habría transportado droga o dinero: “No se me hace raro”

La exfuncionaria en una entrevista que llevó el caso a una autoridad competente por dudas sobre el propósito de las aeronaves y la posible carga transportada, sin aportar pruebas de irregularidades

Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero le hablaba de “misiones secretas” que incluían conversaciones con el ELN cuando ambas coincidían en Presidencia- crédito crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia / @jguerrero112/Instagram
Angie Rodríguez pidió investigar el uso de aviones oficiales asignados a Juliana Guerrero - crédito crédito Catalina Olaya/Colprensa/Presidencia/@jguerrero112/Instagram
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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, afirmó que solicitó investigar el uso de aeronaves oficiales por parte de Juliana Guerrero, ante dudas sobre el motivo de sus desplazamientos y sobre una eventual carga de dinero o sustancias ilícitas.

Rodríguez hizo las declaraciones en una entrevista con Semana, donde se refirió a la justificación de seguridad que, según dijo, Guerrero presentó para utilizar un avión oficial. La exfuncionaria sostuvo que esa explicación no resolvió sus interrogantes y que llevó el caso ante una autoridad competente.

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“No se me hace raro, teniendo en cuenta lo que yo vi con Juliana Guerrero, que también utilizó un avión oficial. Dice que, entre comillas, para un tema de seguridad”, declaró Rodríguez al medio.

La exdirectora del Dapre señaló que pidió determinar el propósito de esos vuelos y qué pudo haberse transportado durante los trayectos. “Esa es la incógnita”, afirmó al explicar que solicitó una investigación sobre el caso.

Angie Rodríguez planteó la hipótesis de que las aeronaves pudieron transportar valores o sustancias hacia el departamento del Cesar - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Angie Rodríguez planteó la hipótesis de que las aeronaves pudieron transportar valores o sustancias hacia el departamento del Cesar - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Rodríguez planteó la posibilidad de que las aeronaves hubieran sido usadas para llevar dinero o droga hacia el departamento del Cesar, aunque no presentó pruebas sobre esa hipótesis durante sus declaraciones.

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“Eso fue lo que yo dije ante un órgano que tenían que investigar. Realmente si ella también estaba llevando droga o plata al Cesar”, añadió la exdirectora del Dapre.

La exfuncionaria se pronunció después de que Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, afirmara en una entrevista con Semana que la exprimera dama Verónica Alcocer habría utilizado aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para transportar droga y grandes sumas de dinero desde y hacia Venezuela.

Rodríguez dijo que sus inquietudes sobre Guerrero se relacionaban con ese tipo de denuncias y sostuvo que las autoridades deben establecer si existió un uso irregular de bienes del Estado.

Exescolta de la primera dama denunció que sus llamadas están chuzadas - crédito Mariano Vimos/Colprensa
La exdirectora del Dapre denunció dos episodios de agresión física y verbal por parte de Verónica Alcocer - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Durante la entrevista, Rodríguez afirmó que sufrió dos episodios de agresión física y verbal por parte de Alcocer. Además, aseguró que Guerrero le comentó que también había recibido un trato similar de la ex primera dama.

Según el relato de la exdirectora del Dapre, Guerrero lloró después de un episodio en el que se habría sentido aludida por comentarios de Alcocer. Estas afirmaciones tampoco cuentan, en la información aportada, con una respuesta de las personas mencionadas.

“Ella ejerce lo mismo con Juliana Guerrero, yo no estuve presente, pero ella, Juliana, sí se puso a llorar. Dijo que también le había ocurrido lo mismo”, expresó Rodríguez durante la entrevista con Semana.

Angie Rodríguez confirmó dos agresiones físicas y humillaciones atribuidas a Verónica Alcocer

Angie Rodríguez confirmó agresiones físicas y verbales por parte de Verónica Alcocer en dos episodios distintos - crédito Presidencia de la República/Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Angie Rodríguez confirmó agresiones físicas y verbales por parte de Verónica Alcocer en dos episodios distintos - crédito Presidencia de la República/Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez confirmó que Verónica Alcocer la agredió físicamente y la humilló en dos episodios, según Semana, al respaldar la versión de Eva Ferrer sobre el trato que recibió durante su llegada a la entidad.

El segundo caso ocurrió cuando Alcocer la llamó a la sala de juntas de la Presidencia, donde estaba con Luz Karime Fernández, entonces subdirectora del Dapre, Carolina Plata y María Paula Robledo. Rodríguez dijo que el encuentro fue convocado con el argumento de que no había abierto la agenda para unas firmas urgentes y relató: “Me cogió y me empezó a insultar. En ese momento, las agresiones las pude esquivar. Me pasaba la mano por la cara, pero le corría la cara”.

El primer episodio se produjo cuando Rodríguez recién había llegado al Dapre. “Ejerció violencia física y verbal hacia mí. Utilizó unas palabras soeces, pordebajeándome, minimizándome, pero como si yo fuera una persona de la calle. Las palabras que utilizaba en ese momento me hicieron sentir como si yo fuera una prostituta”, declaró.

La exdirectora aseguró que después lloró y que le pidió a Alcocer que la respetara. “Obviamente yo tenía mucho miedo. Ella es gigante, yo soy muy chiquita. Me sentí completamente vulnerable”, afirmó.

También dijo que Alcocer le manifestó que controlaba el Dapre y que no podía intervenir en la contratación. Rodríguez confirmó además la versión de Ferrer sobre un pacto entre el expresidente Petro y la ex primera dama, al que calificó de “criminal”.

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