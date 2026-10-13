Colombia

Esposa de australiano apuñalado 25 veces luego de asistir al festival EDC en Medellín, denunció que fue “secuestrado”

Cindy Aguilera, esposa de Frank Stephen Ramírez, busca ayuda para costear el viaje a Colombia y cubrir los gastos médicos de su esposo, mientras se adelantan las investigaciones por parte de las autoridades en el Valle de Aburrá

créditos captura de pantalla GoFundMe/sitio web | Procolombia | @edc_colombia/IG
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Cindy Aguilera, esposa del australiano Frank Stephen Ramírez, inició una campaña para reunir recursos que permitan trasladarlo a Australia, después de que sufriera un ataque con arma blanca tras asistir al festival de música electrónica EDC, realizado en Medellín el 10 y 11 de octubre de 2026.

La solicitud fue publicada en la plataforma GoFundMe, en la que Aguilera explicó que Ramírez continúa hospitalizado en la capital antioqueña y deberá afrontar un proceso de recuperación que podría incluir intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y atención médica prolongada.

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La colecta tiene tres propósitos principales: costear el viaje de Aguilera a Colombia, cubrir los gastos médicos de su esposo y apoyar económicamente a la familia durante el tiempo que Ramírez no pueda trabajar. La meta final, de acuerdo con el mensaje, es lograr su retorno a Sídney, donde vive junto a sus seres queridos.

En la descripción de la campaña, Aguilera presentó a Ramírez como un padre y esposo dedicado. “Frank Stephen Ramírez es un hombre con un corazón de oro. Es un padre devoto para su hijo, un esposo amoroso y dedicado para su esposa, y un amigo querido por todos los que lo conocen”, escribió.

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La mujer también destacó que su compañero había trabajado para construir una vida con su familia en Nueva Gales del Sur, Australia. “Su sonrisa y su hermosa alma iluminan cada lugar al que llega”, agregó en la publicación.

crédito captura de pantalla GoFundMe/sitio web
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El viaje a Medellín terminó en una hospitalización de urgencia

Según el relato de Aguilera, Ramírez viajó a Colombia para asistir al festival EDC, un evento que esperaba disfrutar como una experiencia especial. Sin embargo, después de la actividad fue víctima de un hecho violento que lo dejó con lesiones graves.

La versión difundida en GoFundMe señala que el australiano habría sido retenido por varias personas, obligado a subir a un vehículo y atacado durante el recorrido. Aguilera afirmó que los responsables buscaban obtener dinero de la víctima.

“Fue secuestrado, obligado a entrar en la parte trasera de un automóvil y atacado brutalmente con más de 25 puñaladas”, relató la esposa de Ramírez.

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