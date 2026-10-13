Investigan la muerte de un vendedor ambulante en la autopista Medellín-Bogotá: cayó de un bus

El Cuerpo de Bomberos y las autoridades de tránsito de Rionegro atendieron la emergencia en el lugar del accidente - crédito ANI/Captura video

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Un presunto vendedor ambulante murió tras un accidente ocurrido durante la tarde del lunes 12 de octubre en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Belén, en Rionegro.

La emergencia movilizó a integrantes del Cuerpo de Bomberos y a personal de tránsito.

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El hecho ocurrió cuando la víctima, cuya identidad aún no fue divulgada, habría caído de un bus que circulaba por esa vía. La persona falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica, de acuerdo con la información preliminar disponible.

Las circunstancias de la caída todavía no cuentan con una determinación oficial. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre cayó desde el vehículo, aunque las autoridades deberán establecer cómo se produjo el episodio.

Un vendedor ambulante falleció en Rionegro tras caer de un bus en la autopista Medellín-Bogotá - crédito ANI

El caso se registró mientras Antioquia recibía un alto flujo de viajeros por el puente festivo. Los organismos que atendieron la emergencia tampoco informaron por ahora datos sobre el conductor del bus. La investigación busca aclarar la secuencia de los hechos e identificar a la víctima.

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Mientras avanzan las verificaciones sobre la caída desde el bus, el hecho vuelve a poner atención sobre la exposición de los peatones en la autopista Medellín-Bogotá y sobre los cruces pendientes en el Oriente antioqueño.

Muertes en el corredor vial

La muerte del vendedor ocurrió en uno de los corredores viales con mayor riesgo del Oriente antioqueño. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 224 peatones murieron en la autopista Medellín-Bogotá entre 2016 y marzo de 2026.

Ese grupo fue el segundo más afectado por los siniestros en la vía, solo por detrás de los motociclistas. Los peatones concentraron entre 13% y 21% de las muertes anuales registradas en el corredor.

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Durante 2025, la carretera alcanzó 153 fallecimientos, la cifra más alta de la última década. Entre enero y marzo de 2026, el conteo ya llegaba a 36 víctimas fatales.

Las carreteras de Antioquia registraron la circulación de más de 1,3 millones de vehículos durante el puente festivo- crédito Invias

La autopista también representó entre 9% y 13% de todas las muertes viales reportadas en Antioquia cada año. La cifra expone el peso que tiene ese trayecto en la siniestralidad del departamento.

La falta de infraestructura para cruzar la vía forma parte de los riesgos que enfrentan quienes se movilizan a pie por la autopista. Los sectores de El Cordobés y Ciudadela Artesanal, ubicados en el eje Rionegro-Marinilla, no cuentan con puentes peatonales.

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La ausencia de esos pasos obliga a peatones y vendedores ambulantes a atravesar sectores por donde circulan vehículos a alta velocidad. Muchos de ellos trabajan en los semáforos y los peajes instalados a lo largo del corredor. En junio de 2026 que un proyecto de $5.000 millones para construir cruces seguros permanece detenido desde hace años. La iniciativa involucra al Instituto Nacional de Vías (Invías).

Accidentes en el puente festivo

Las carreteras de Antioquia concentraron 1.334.435 desplazamientos entre entradas y salidas del departamento durante el puente festivo del receso escolar y el Día de la Raza.

El movimiento vehicular estuvo acompañado por 27 siniestros viales que dejaron nueve personas muertas y 35 lesionadas, de acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

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El balance indica que las autoridades practicaron 184 pruebas de embriaguez a conductores durante el puente festivo en Antioquia. Tres de esos controles tuvieron resultado positivo y los uniformados impusieron 271 comparendos por infracciones a las normas de tránsito.

La Policía desplegó personal en 21 tramos viales del departamento y realizó 59 campañas de sensibilización con conductores, motociclistas y otros actores viales. Las actividades contaron con el apoyo del Grupo de Seguridad Vial.

Los controles se concentran en los corredores del Occidente, Norte, Nordeste y Suroeste antioqueño. La estrategia busca reducir los siniestros y mantener condiciones seguras para los viajeros durante la temporada festiva.

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