Fiscalía abrió investigación contra el caricaturista Matador por ataques dirigidos contra la primera dama: “Violencia contra la mujer”

La investigación fue asumida por una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género por el presunto delito de injuria agravada, ante la posible existencia de un caso de violencia contra la mujer - crédito @Matador000 / X y Presidencia de la República

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La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, por las publicaciones que realizó en referencia a la primera dama de la República, Ana Lucía Pineda Aruachán.

La entidad confirmó que el proceso comenzó por iniciativa propia, debido a la posible existencia de hechos de violencia contra la mujer. “La indagación se abre de oficio por tratarse de un asunto de posible violencia contra la mujer. En ese sentido, fue asumida por una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género, por el presunto delito de injuria agravada”, señaló la Fiscalía.

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Las publicaciones del caricaturista estuvieron relacionadas con las presuntas demoras en la ejecución de los recursos recaudados por el Fondo Milagro para atender a las personas afectadas en Pereira luego del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Colombia, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, en Chocó.

En ese contexto, González Quiceno utilizó expresiones como “ratita” y “pati raquítica” para referirse a la esposa del presidente de la República.

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