Colombia

Eva Ferrer ya tiene defensa jurídica tras denuncias sobre una presunta red criminal alrededor de Verónica Alcocer

La representación legal de la exconsejera presidencial para la Reconciliación estará a cargo de los abogados María Soledad Morales Torrejano y Johnny Batalla Mena

La enemistad entre la primera dama, Alcocer y Eva Ferrer sería la razón principal de su salida del gobierno- crédito Jesús Avilés/Infobae
La defensa precisó que su intervención se limitará a las actuaciones ante los organismos de control del Estado colombiano y las autoridades internacionales competentes en asuntos relacionados con eventuales delitos transnacionales - crédito Jesús Avilés/Infobae
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Los abogados María Soledad Morales Torrejano y Johnny Batalla Mena asumieron la defensa de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, tras revelar una serie de señalamientos contra Verónica Alcocer, exprimera dama de la Nación, por una presunta red con intereses económicos y políticos.

La designación de los profesionales fue comunicada por la firma María Morales, Henao Abogados y Asociados, que precisó el alcance de la representación y los principios que orientarán su intervención en los procedimientos correspondientes.

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En el pronunciamiento, los abogados indicaron que su trabajo se desarrollará ante las autoridades competentes y estará sujeto a criterios de independencia, evaluación de las pruebas y verificación de la información relacionada con los hechos denunciados por Ferrer.

“La intervención profesional estará presidida por la independencia, el rigor técnico y la racionalidad probatoria. Esto exige distinguir los hechos de las hipótesis, evaluar críticamente la pertinencia y fiabilidad de las fuentes, y sustentar toda inferencia en información verificable y susceptible de corroboración”, manifestaron los abogados.

La defensa se conoce después de que Ferrer hiciera públicas sus acusaciones contra Alcocer en una entrevista con la revista Semana. Tras esas declaraciones, la Procuraduría citó a la exconsejera presidencial para que declare sobre los hechos que expuso.

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