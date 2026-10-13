De la Espriella endurece postura frente a protestas y defiende decreto para intervenir ante hechos violentos

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

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El presidente Abelardo de la Espriella defendió el decreto con el que su Gobierno busca establecer reglas para la intervención de la Fuerza Pública durante manifestaciones en las que se presenten hechos de violencia, a pocos días de las protestas convocadas por sectores de oposición para el próximo 14 de octubre.

Durante una alocución presidencial, el mandatario sostuvo que la medida pretende diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta de aquellas conductas que, según afirmó, desborden los límites establecidos por la ley.

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“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, dijo De la Espriella al explicar el alcance que, según su Gobierno, tendría el decreto.

El jefe de Estado también cuestionó a los sectores que promueven las movilizaciones y vinculó políticamente algunas de esas convocatorias con aliados del expresidente Gustavo Petro.

“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado”, afirmó.

FILE PHOTO: Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia . Fernando Vergara/Pool via REUTERS/File Photo

Gobierno advierte que actuará ante hechos de violencia

De la Espriella aseguró que su administración respetará las protestas pacíficas, pero advirtió que no permitirá acciones que considere violentas o dirigidas a alterar el orden público.

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“Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”, manifestó.

Las afirmaciones del presidente corresponden a su postura frente a las movilizaciones y a su interpretación sobre las intenciones de quienes las convocan.

Durante la intervención, el mandatario también presentó un balance de seguridad de sus primeros dos meses de Gobierno.

Según las cifras entregadas por De la Espriella, las operaciones de la Fuerza Pública han permitido afectar a 33 cabecillas de organizaciones armadas.

Entre los nombres mencionados estuvieron alias La Morocha, señalada como integrante de la estructura Rodrigo Cadete; alias Lobo o Emanuel, relacionado con la Estructura 36; alias Max Max, identificado por el Gobierno como explosivista de la estructura Jaime Martínez; y alias Ruso o Alemán, del Frente 28.

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También mencionó a alias Bonito, señalado como cabecilla de Comandos de Frontera, y a alias Águila, vinculado, según el mandatario, con una estructura de la Segunda Marquetalia.

En materia de narcotráfico, el presidente aseguró que desde el inicio de su administración se han incautado 125.182 kilogramos de cocaína.

Fondo Milagro, energía y Banco de Talentos

Otro de los temas abordados fue el Fondo Milagro, creado para atender a las familias afectadas por el terremoto y financiar la reconstrucción.

De la Espriella informó que desde el 7 de octubre el fondo comenzó a operar con $1 billón y aseguró que el manejo de esos recursos tendrá seguimiento.

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“Cada peso debe tener un destino verificable”, sostuvo.

El presidente también se refirió al riesgo energético y señaló que su Gobierno adoptó medidas para prevenir un eventual apagón.

Para ello, ordenó conformar un equipo de trabajo con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para definir acciones relacionadas con generación térmica, disponibilidad de combustibles y administración de embalses.

De la Espriella informó que 145 profesionales ya se posesionaron en entidades públicas mediante el banco de talentos - crédito @infopresidencia/X

La alocución incluyó además un balance del Banco de Talentos, plataforma creada para recibir hojas de vida de ciudadanos interesados en ingresar al Gobierno.

Según De la Espriella, 145 personas ya fueron contratadas y posesionadas, mientras otras 76 hojas de vida están publicadas y pendientes de posesión y 38 siguen a la espera de publicación.

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El mandatario presentó estas cifras como parte de su política de contratación basada en mérito, mientras insistió en que su Gobierno mantendrá una postura firme frente a hechos de violencia durante las movilizaciones convocadas para esta semana.