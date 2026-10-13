Banco de la República se refirió al desempleo en Colombia: “El final de esos impulsos tan fuertes que se apoyaban en gasto público y déficit fiscal”

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, aseguró que la subida del desempleo en Colombia en agosto de 2026 podría explicarse por el freno del nuevo Gobierno al exceso de gasto público - crédito Congreso de la República

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La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,4% en agosto de 2026, un aumento de 0,8 puntos porcentuales (pp) frente al 8,6% registrado en el mismo mes de 2025, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La tasa desestacionalizada alcanzó el 9,7%, mientras que la participación laboral cayó del 63,9% al 63,3%.

El reporte indicó que la población ocupada se redujo en 126.000 puestos de trabajo frente a agosto del año anterior. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, el desempleo pasó del 7,8% al 9,1%. Las mayores pérdidas laborales se concentraron en las industrias manufactureras, las actividades artísticas y de entretenimiento, y el sector agropecuario.

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La brecha de género se mantuvo: la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 11,6%, frente al 7,7% de los hombres. Quibdó, Cartagena y Sincelejo registraron las tasas de desempleo más elevadas del país, de acuerdo con las cifras divulgadas por el DANE.

Críticas de Gustavo Petro

Los resultados generaron críticas del expresidente Gustavo Petro, quien señaló por medio de X que “mientras en mi gobierno logré la menor tasa de desempleo del siglo (8,3%) cambiando el modelo económico y superando el neoliberalismo, países como Argentina, Chile y Colombia en el mes de agosto disparan el desempleo hasta casi dos dígitos de porcentaje por retornar a un pasado ya fracasado: el neoliberalismo que quita capacidad al estado y quiebra las empresas productivas retornando al exrractivismo y regalando las tierras a extranjeros”.

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Gustavo Petro, expresiente de Colombia, resaltó que su gobierno dejó la tasa de desempleo en un solo dígito - crédito @PetroGustavo/X

La explicación del Banco de la República

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, durante la presentación que hizo sobre este tema, el 13 de octubre de 2026, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, advirtió que el último dato disponible, correspondiente a agosto, registró “una caída no despreciable en la tasa de ocupación”. Aunque señaló que el indicador se mantuvo en niveles altos para los estándares históricos, remarcó que el retroceso frente al mes anterior fue relevante.

Villar sostuvo que aún es necesario determinar si la disminución tuvo un carácter transitorio y si estuvo vinculada con el terremoto. “Hay que ver si eso es una caída que fue coyuntural, hay que ver si estuvo muy asociada al terremoto”, afirmó. Añadió que, de acuerdo con los datos revisados, el descenso no se concentró de forma exclusiva en las zonas afectadas.

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El funcionario planteó ante los congresitas que el resultado también podría reflejar el agotamiento de los estímulos a la demanda. En ese sentido, afirmó que la caída puede mostrar “el final de esos impulsos tan fuertes que se apoyaban en gasto público y déficit fiscal”, una política que, según dijo, deja de ser sostenible cuando no cuenta con financiamiento.

Esto, teniendo en cuenta que el presidente Abelardo de la Espriella anunció que en su gobierno habría austeridad y no derroche de gasto, como ocurrió en el gobierno de Gustavo Petro, lo que generó un déficit de más del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

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Análisis de los resultados del mercado laboral agosto 2026

Sobre los resultados del desmpleo en agosto de 2026 en Colombia, Bancolombia elaboró un informe en el que detalló lo que pasó en cada sector. Detalló, entre otras cosas, que:

La tasa de informalidad en Colombia se ubicó en 54,9% en agosto de 2026, una caída de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

Hubo una destrucción neta de 126.000 puestos de trabajo, como resultado de la pérdida de 254.000 empleos informales y la creación de 129.000 empleos formales.

El Dane reportó que la tasa de desempleo en agosto, subió al 9,4%, es decir, que tuvo un incremento de 0,8 puntos porcentuales con respecto al mismo indicador de 2025 - crédito Dane

La entidad advirtió que la informalidad mantiene un peso alto dentro de la ocupación total y afirmó que la generación de puestos continúa concentrada en categorías con mayor incidencia de trabajo no formal, como obreros, empleados particulares y trabajadores domésticos. Detalló que en las zonas urbanas la informalidad llegó a 40,8%, con una reducción anual de 1,2 pp. En las áreas rurales pasó de 82,8% a 82,5% durante el mismo período. Bancolombia también informó que:

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La Tasa Global de Participación (TGP) fue de 63,3% en agosto, 0,7 pp por debajo del registro de agosto de 2025 y 3,8 pp menor que el promedio de 67,1% observado entre 2010 y 2019.

En la serie desestacionalizada, la participación laboral cayó 0,9 pp frente a julio.

Terremoto del 10 de agosto

Aclaró que parte de ese descenso se dio con “choques transitorios derivados del terremoto del 10 de agosto”, que habrían afectado de forma temporal los indicadores laborales de algunas regiones. También mencionó la incidencia de factores que limitarían el regreso a los niveles previos a la pandemia, entre ellos los flujos de remesas.

Puntualizó que en el mercado urbano:

La tasa de desocupación original fue de 9,1%, 1,35 pp superior a la de agosto de 2025 y 0,12 puntos por encima del promedio acumulado en 2026.

La tasa desestacionalizada urbana subió 1,36 pp frente a julio.

Bancolombia sostuvo que el empleo público mantuvo una contribución positiva a la creación de ocupación durante 2026, en contraste con la pérdida de dinamismo del sector privado.

Durante 2026, el empleo público ha mantenido un aporte positivo a la generación de ocupación, que contrasta con la pérdida de dinamismo observada en el sector privado - crédito Bancolombia

“El deterioro del empleo privado llevó a una contracción anual de los ocupados y a un repunte de la tasa de desempleo”, indicó el documento. Para la entidad, ese comportamiento muestra que la recuperación económica reciente no se tradujo de forma directa en una mayor demanda laboral de las empresas. Además, señaló que el resultado de agosto interrumpió la reducción del desempleo que se había registrado a lo largo del año y llevó la serie desestacionalizada a niveles no vistos desde noviembre de 2024.

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Proyecciones para 2026 y 2027

La proyección de Bancolombia apunta a una tasa de desempleo urbano promedio de 8,7% en 2026 y de 9,1% en 2027, aunque el texto recibido aparece truncado en esa última referencia.

De igual forma, el subíndice de formalidad se ubicó en 72,3 pp en junio de 2026, su menor nivel desde marzo, pese a que alojamiento y comidas, construcción, transporte y entretenimiento encabezaron la creación de empleo. El subíndice de calidad del empleo alcanzó 39,83 pp en junio, favorecido por una menor brecha entre trabajadores dependientes e independientes y una mejora parcial del ingreso frente al salario mínimo, aunque quedó 3,7 pp por debajo del promedio de los últimos doce meses debido, entre otros factores, a una menor proporción de empleo formal.

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