Bombardeo en el Catatumbo: estos son los cabecillas del frente 33 de las disidencias que están bajo la mira del Gobierno De la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella declaró objetivos militares prioritarios a tres cabecillas del Frente 33 - crédito AFP

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En la madrugada del domingo 11 de octubre de 2026, las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron un operativo contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc, grupo que opera en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Según información divulgada por El Tiempo y Semana, la acción militar ha dejado la recuperación de cuatro cuerpos sin vida, así como la incautación de material de guerra e intendencia.

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La operación se realizó con base en información de inteligencia militar que ubicó en el campamento a cerca de 20 integrantes del grupo armado, vinculados con hombres cercanos a Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.

El presidente Abelardo de la Espriella había dado la orden de atacar el objetivo militar desde la medianoche del sábado 10 de octubre, y siguió el desarrollo de la operación, en el que mantuvo comunicación con el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora y la cúpula militar.

El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó la ofensiva en Catatumbo contra el ELN, con apoyo aéreo y terrestre de Fuerzas Militares y Policía Nacional - crédito Fuerzas Militares

El Frente 33, facción adscrita al Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de alias Calarcá, opera en 13 municipios de El Catatumbo (Norte de Santander), y en la frontera con Venezuela, según informes de inteligencia citados por Caracol Radio.

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Esta disidencia fue fundado en 1985 como parte del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc-EP. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, varios de sus integrantes se desmovilizaron y rindieron cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero la estructura resurgió después como disidencia.

Las autoridades sostienen que la organización se financia mediante el narcotráfico, con laboratorios de cocaína y cultivos de hoja de coca, además de la extorsión a sectores como el minero. También mantiene disputas territoriales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta organización ilegal está bajo el mando de tres hombres que fueron declarados como objetivos militares por parte del presidente De la Espriella, luego de que mantuvieran suspendidas sus órdenes de captura para facilitar acercamientos de paz durante la administración anterior.

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Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, fundó las disidencias en la subregión del Catatumbo tras rechazar el Acuerdo de Paz - crédito Archivo Colprensa

Alias Jhon Mechas

Inicialmente, Javier Alonso Veloza García, conocido como alias Jhon Mechas, es señalado como el máximo cabecilla del Frente 33 y el principal articulador de acciones terroristas en Norte de Santander.

Según la inteligencia militar, citado por Caracol Radio, lleva más de una década en la ilegalidad y, tras rechazar el Acuerdo de Paz de 2016, fundó las disidencias en la subregión del Catatumbo antes de aliarse con la facción de alias Calarcá.

Se le atribuye la autoría intelectual del ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero presidencial de junio de 2021, cuando el entonces mandatario Iván Duque viajaba con varios de sus ministros en Cúcuta (oriente de Colombia). También habría coordinado el carro bomba contra la Brigada 30 del Ejército en esa ciudad.

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La Fiscalía le imputó formalmente más de 150 delitos, entre ellos homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito.

Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, ejerció como vocero político de la estructura durante las negociaciones de paz - crédito AFP

Alias Andrey Avendaño

Por su parte, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, es considerado el jefe político e ideológico del Frente 33 y su figura pública ante la opinión pública. Nació en el Catatumbo en 1996 e ingresó a las antiguas Farc a los 11 años.

El Ejército lo capturó en 2014 y recibió la amnistía derivada del acuerdo de paz en 2017. Pocos meses después de salir de la prisión, retomó las armas junto a “Jhon Mechas” y más tarde fue expulsado formalmente de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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Durante el gobierno de Gustavo Petro actuó como principal vocero y negociador de la delegación de “Calarcá” en las mesas de diálogo. También reconoció públicamente en entrevistas el reclutamiento de menores de edad por parte de su organización.

Tras el bombardeo, los primeros reportes apuntaban a que sería uno de los abatidos por la fuerza pública. Sin embargo, las autoridades no han entregado el reporte oficial que corrobore dicha información.

Las autoridades ubican a Farby Édison Parra Parra, alias Richard, como el que dirige las finanzas y el control de los corredores fronterizos en la región - crédito Fiscalía General de la Nación

Alias Richard

Finalmente, Farby Édison Parra Parra, alias Richard, es el cabecilla regional y director financiero del Frente 33 en el Catatumbo. Informes militares detallan que este sujeto mantiene un perfil más operativo y militar que los otros dos líderes, con responsabilidades sobre las finanzas de la organización y el control de corredores de movilidad transfronteriza.

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Las autoridades lo identifican como coordinador de la confrontación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control de los cultivos de hoja de coca, los laboratorios de cocaína y la extorsión a los gremios mineros de la región.

También lo responsabilizan por el desplazamiento forzado de miles de campesinos y por el uso de drones cargados con explosivos en combates rurales.

Vale mencionar que la Fiscalía General de la Nación vinculó en marzo de 2026 a los tres jefes en un macroproceso que documentó más de 155 hechos criminales en Tibú, Ocaña, El Tarra y San Calixto. Ninguno aceptó los cargos imputados.

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